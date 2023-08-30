化妝教學｜盤點4大無效眼妝：粉紅色調眼影顯老、亮片打亮顯眼細

【化妝教學/眼妝教學】常言道：「女為悅己者容」，自從化妝成為習而為常的事宜後，亦成為不少女生生活中必不可少的一部分。不過，假若認為化妝只是單純塗塗抹抹的話，則可能做成無效妝容，不單化妝前後感覺變化不大，更會化出顯老又不精緻的妝容。



雖然化妝是基於自身的五官骨相，不過當中亦有一些能夠放大五官、改變五官的技巧，你又有否化錯了呢？想了解更多，不妨學習內地網友「栗子」的分享吧。

4大無效妝容，你又有否化錯了呢？（Facebook@愛化妝的栗子）

無效眼妝：1. 沒有佩戴隱形眼鏡

眼睛的大小當然是天生的，不過我們亦可以用上現今的科技，巧妙地作出「微整形」的效果。「栗子」指大家可以選擇有存在感的隱形眼鏡，不過要稍微注意著色直徑、鏡片總直徑數值不要過大，要不然就會感覺很像外星人！

無效眼妝：1. 沒有佩戴隱形眼鏡（Facebook@愛化妝的栗子）

無效眼妝：2. 沒有定妝就畫眼影

不少女生都認為眼影盤不夠顯色又或者無法暈染，久而久之就隨意上眼妝、瘋狂疊色，結果化出一個「污糟」、顯眼小的眼妝。「栗子」分享導致眼妝「污糟」有2大原因：第1就是大家定妝時落下了眼部位置，底妝不夠乾爽，眼影無法上色。第2就是眼影掃並沒有好好清潔，掃上亦有不少殘留眼影，眼妝當然無法作出層次感！

無效眼妝：3. 眼影上妝手法錯誤

眼影盤推陳出新，除了有著不少聯乘系列，亦有不少新穎配色、吸晴的亮片設計，不過「栗子」提醒大家若果不太懂得搭配的話，大地配色、飽和度較低的眼影盤會比較安全，容易掌握。

無效眼妝：3. 眼影上妝手法錯誤（Facebook@愛化妝的栗子）

除了挑選眼影盤會影響眼妝展現效果，另外眼影上妝手法亦有所影響。普遍女生都會從眼尾開始沾塗眼影，卻忽略了將眼影帶到下眼角的範圍。「栗子」指大家想自然放大雙眼的話，可以以帶灰調的啡色眼影從眼中開始上妝，以左右的手法向上暈染，接著再以較深的眼影色上在眼睫毛根部的位置並帶到下眼角的範圍；記緊以「點」、「拉」2個手法上妝，這樣才可以令眼妝更自然。想再加強眼晴放大效果的話，大家可以用一個淡膚色及柔和高光上在眼晴下方，作一個假臥蠶。

無效眼妝：4. 沒有塗上假眼睫毛

打造好陰影五官後，我們亦需要加強眼妝感覺，這樣的妝感才會完整。「栗子」指大家一定要先夾翹眼睫毛，再加上眼睫毛膏又或者纖長款的假眼睫毛，記緊上下眼睫毛都要塗好！