產後脫髮｜新手媽教終極2方法重拾濃密秀髮！5大防脫髮洗頭水推薦

【產後脫髮｜防脫髮洗頭水推薦】不少產後媽媽都會出現過產後脫髮的問題，漸漸連自信心都喪失了。一名新手媽媽於社交平台分享了自己產後3個月改善產後脫髮的問題，靠著按摩及食療法重回髮量巔峰，不但回復昔日的自信及笑容，而且狀態也更勝以前！



產後脫髮不可怕 做對2件事縮短脫髮過程

一名叫「銀耳湯老大」的新手媽媽於個人社交平台上分享個人的產後脫髮的經歷，由於她的恢復速度迅速，不少網民都以為她沒有經歷產後脫髮的困擾，事實上她曾一段時間頭頂幾乎禿光，但靠著個人按摩及食療法縮短整個脫髮過程，以及做到快速防脫髮，重回昔日髮量。

產後脫髮｜產後脫髮不可怕 做對2件事縮短脫髮過程(RED@銀耳湯老大)

產後脫髮｜產後脫髮不可怕 做對2件事縮短脫髮過程(RED@銀耳湯老大)

產後脫髮的主因

一般來說產後脫髮屬正常現象，由於產後雌激素快速下降，要熬夜照顧孩子，使內分泌紊亂，從而導致頭皮血液循環不良。想縮短整個脫髮過程，各位新手媽媽務必要學會以下的按摩手法及食療法。

刮痧板按摩手法大公開 頭髮枯木逢春

1. 給頭皮補充營養

洗頭後，用毛巾包頭至不滴水的狀態，然後在著脫髮重災區使用頭皮精華，有效為頭皮補充營養，促進頭皮循環。

產後脫髮｜刮痧板按摩手法大公開 頭髮枯木逢春 (RED@銀耳湯老大)

2. 4大穴位 按摩法

借用刮痧板來進行頭皮按摩，先找一下位於頭皮正中間的穴位「百會穴」，輕輕按摩這個位置。之後再按摩「角孫穴」，位於耳朵正上方兩隻手指左右的位置，最後是「翳風穴」，從耳垂正下方按摩，以上3個穴位各按摩10次。

產後脫髮｜刮痧板按摩手法大公開 頭髮枯木逢春 (RED@銀耳湯老大)

產後脫髮｜刮痧板按摩手法大公開 頭髮枯木逢春 (RED@銀耳湯老大)

產後脫髮｜ 刮痧板按摩手法大公開 頭髮枯木逢春 (RED@銀耳湯老大)

之後，在頭皮中縫位前後用刮痧板刮20次，中間在往旁邊兩隻手指位置「膀胱經」前後刮20次。在髮際線補塗一些頭皮精華，再拿起刮痧板沿着髮際線一直刮到頸側面，左右兩邊同樣做法，各刮10次即可。

產後脫髮｜刮痧板按摩手法大公開 頭髮枯木逢春 (RED@銀耳湯老大)

產後脫髮｜刮痧板按摩手法大公開 頭髮枯木逢春 (RED@銀耳湯老大)

防脫髮食療推薦 補充微量營養素

除了按摩外，帖主亦會從食療著手。由於脫髮有機會是身體缺乏微量營養素，她推薦新手媽媽多攝取蛋白質（大豆、黑芝麻、粟米等）、鐵質（黃豆、黑豆、菠菜、魚蝦等）、新鮮蔬菜、維生素E（芹菜、莧菜等）及骨膠原。

防脫髮湯水食療推薦｜五紅湯 (RED@銀耳湯老大)

防脫髮湯水食療推薦｜五紅湯

功效：補充血氣、健脾暖胃（適用於常經痛、產後婦女、面色倉白的人群）

材料：赤小豆／紅豆、紅皮花生、枸杞、紅棗、桂圓、紅糖

做法：

1. 紅豆、紅皮花生、枸杞、紅棗（去核）、桂圓洗淨

2. 把洗淨料料湯放入鍋中，用清水浸泡30分鐘

3. 大火煲後改文火煲30分鐘

4. z入紅糖攪拌至均勻即可



5大防脫髮洗頭水推薦！重回髮量巔峰

防脫髮洗頭水推薦｜Klorane 金雞納及有機雪絨花防脫髮洗髮水 Shampoo with Quinine & Organic Edelweiss

購買方式：萬寧｜百佳超市｜Sasa｜Lookfantastic

法國護髮專家 KLORANE皇牌金雞納及有機雪絨花防脫髮洗髮水採用100% 天然成分，不含有害成分。持續使用有助補充頭皮及毛囊所需營養，促進血液循環和新陳代謝， 預防脫髮、毛囊萎縮及頭髮稀疏等現象。

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防脫髮洗頭水推薦｜Moroccan Oil 保濕修護洗髮乳 Airy Moisture Shampoo

購買方式：Sasa｜Sephora｜Selfridges｜Strawberrynet｜01網購

這款「輕盈水潤」護髮素能夠促進頭髮保濕，而且不會讓頭髮變得沉重。它採用了三重透明質酸複合物和摩洛哥堅果油的革命性組合，有助於保持頭髮水分，保護頭髮，並保濕頭皮。

防脫髮洗頭水推薦｜OLAPLEX Nº.4 鏈鎖結構洗髮水 No.4 Bond Maintenance Shampoo

購買方式：Sasa｜Sephora｜Selfridges｜Strawberrynet｜Lookfantastic｜Net-a-Porter｜01網購

OLAPLEX No.4洗髮水有助修復受損的頭髮、分叉和毛躁問題，找持續使用頭髮會更健康。在 Prestige Haircare 洗髮水中排名第一，且是 Allure 2022 讀者選擇獎的得主，亦通過證明可減少斷裂並強化秀髮。

防脫髮洗頭水推薦｜Aveda 頭皮抗衰老洗髮水 Scalp Solutions Balancing Shampoo

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Aveda 迢這款洗髮水絕不含矽及硫酸鹽清潔劑，其萃取自植物的清潔劑溫和清潔頭髮和頭皮，即時帶走多餘的油脂、雜質和污染物。配合頭皮抗衰老護髮素使用，頭皮保濕度加強， 適合任何頭皮類型及髮質。

防脫髮洗頭水推薦｜Aveda 頭皮抗衰老洗髮水 Scalp Solutions Balancing Shampoo

防脫髮洗頭水推薦｜Leonor Greyl 蜂蜜洗髮露 SHAMPOOING AU MIEL

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「蜂蜜洗髮露」蘊含溫和保濕成分，發揮舒緩、抗氧化及强化髮絲的功效，有助秀髮回復彈性、光澤及豐盈感，滋潤每根髮絲，無懼濕氣導致的乾旱毛躁，為秀髮注入生氣。