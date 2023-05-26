靠這減肥運動3個月由XL到XS！4子之母產後變肥　每日10分鐘瘦30磅

減肥運動11組！夏天總會想換上短褲、短裙，但看著有點粗壯的大腿想藏起來，不如就趁空閒時間進行一些簡單運動減走身上多脂肪！日本就有一位媽媽Kimura Haruna自從誕下4個小孩後，產後加上忙於照顧小朋友，體重急升。後來下決心要減肥，便跟著減肥運動教學的YouTuber開始健身減肥瘦身，只花3個月，身形成功由XL減到XS，並減去14Kg（30磅）。這位日本媽媽也分享了一套10分鐘的減肥運動教學影片，除了可以減肥外，雙腿也會跟著變瘦！



減肥運動｜12動作懶人瘦全身運動！大媽身材練出馬甲線、小蠻腰

減肥運動第一、二組：髖關節伸展

這組動作先將雙手按地伸直及與肩同寬，左腳90度踏前，右腳向後伸直，身體重心向前及往下按，呼吸保持平穩，保持60秒。然後換另一邊，同樣保持60秒，動作保持時會感受到大腿拉伸的感覺。

減肥運動第三組：拉伸大腿後側及小腿

這組動作垂直撐地及與與肩同寬，臀部向上及小腿撐直一直線，這組動作需保持60秒，有效伸展雙腿肌肉，讓腿部線條更好看。

減肥運動第三組：拉伸大腿後側及小腿（YouTube@MuscleWatching）

減肥運動第四組：90度彎腰

這組動作可先雙手撐腰，然後上半身保持挺直，以90度彎腰向下同時慢慢呼氣，再慢慢吸氣向上挺直，需來回做60秒。

減肥運動第四組：90度彎腰（YouTube@MuscleWatching）

減肥運動第五組：深蹲

這組動作雙腳打開，雙腳距離大概是肩寬2倍﹐再進行深蹲動作，過程保持呼吸平穩及上半身挺直，這組動作可鍛煉到全身多組肌肉，同樣來回做60秒。

減肥運動第五組：深蹲（YouTube@MuscleWatching）

減肥運動第六組：側蹲

這組動作與上一組動作同樣雙腳打開，雙腳距離大概是肩寬2倍﹐先蹲往右邊，膝蓋彎曲重心下壓，左腳拉直；另一邊同樣做法。來回做60秒，可讓雙腿線條更好看。

減肥運動第六組：側蹲（YouTube@MuscleWatching）

減肥運動第七組：弓箭步配合扭腰

先站在瑜伽墊中間作定點，先右腳往左後面拉，左腳側彎膝往下壓；另一邊同樣做法，這組動作除了可以鍛煉腿部，還會拉展腰部線條。動作來回做60秒。

減肥運動第七組：弓箭步配合扭腰（YouTube@MuscleWatching）

減肥運動第八組：臀部伸展

這組動作先坐在瑜伽墊上，雙腳彎曲、膝頭向上，左邊側放右邊大腿上，上半身保持挺直，雙手向後挺，先保持30秒；另一邊同樣做法及保持30秒。

減肥運動第九組：髖關節伸展

這組動作需要先維持上一組的動作，然後用左腳壓住右腳膝頭，往左邊地板向下壓，腰部會隨著動作扭轉及右邊臀部會稍稍離地，保持30秒；另一邊同樣做法及保持30秒。

減肥運動第十組：大字馬

這組動作需要先做出大字馬動作，雙腳盡量往外打開，上半身保持挺直向前壓，雙手可配合按壓大腿內側肌肉，保持60秒。

減肥運動第十組：大字馬（YouTube@MuscleWatching）

額外減肥運動：升級版深蹲

這組動作需先維持深蹲動作，然後左右腳板輪流抬起，腳趾撐地，進行腿部動作時雙手要同時向前伸展，保持60秒。這組動作有一定難度，可嘗試挑戰，但不要勉強進行。