減肥方法｜產後媽媽跳新手燃脂舞 成功減下52磅！體態回復至少女

減肥方法｜夏天就快來到了！是時候要減肥了，要想成功在夏天前瘦下來，除了控制飲食外，運動都好重要。但運動對不少女生來說可能有些難入手，但如果利用喜歡的舞蹈就會變得更有趣，而在社交平台小紅書上有一位網紅Ddaling，在生小孩後體重升至176磅，成功靠方法減至124磅，足足減了52磅，而腰圍也由80cm減至68cm，也讓她體態變得更好。



減肥方法｜大熱K-pop瘦身燃脂舞 網紅成功減下52磅

這位瘦身網紅Ddaling很喜歡跟K-pop音樂跳有氧舞蹈燃脂，這個方法並不是跟著韓國歌手跳一模一樣的舞步，而是由舞者重新改編新的有氧舞，動作又簡單也更容易燃脂，瘦下想瘦的部位！這位網紅Ddaling曾跟著跳PSY《Daddy》減下40磅，另外她還有配合跳其它歌手的歌曲，效果都明顯，讓她總共成功減下52磅！這位網紅Ddaling分享時提到舞蹈動作很簡單，新手也能跟上，而且全程跟著音樂律動很興奮就跳完了。

減肥方法｜K-pop瘦身燃脂舞由簡單動作組成

以瘦身網紅Ddaling所跟著的PSY《Daddy》為倒，是8個簡單動作所組成，包括：左右兩邊跳、屈手肘前後開合及後踢腿、雙手下擺及提膝抬腿、屈手肘側拉及側踢腿、兩邊跳及原地小跑、微蹲前後走及側出拳及原地深蹲。過程中會活動到全身肌肉，快速爆汗燃脂，而這位網紅Ddaling分享時提到舞蹈動作很簡單，容易跟上，全程跟著音樂律動很興奮就跳完了。

+ 3

減肥方法｜腰圍由80cm減至68cm 體態猶如少女

小肚腩也是不少女生很介意的部位，這位瘦身網紅Ddaling在產後腿圍升至80cm，再肚皮也因生產而鬆弛，她一組14個簡單動作，成功減至68cm，體態猶如少女。每個動作大概重複45秒，完成整組動作大概需要12分鐘。雖然這組動作是用來減小腹瘦腰，但過程會用到手臂及大腿肌肉，也能跟著減下來！

+ 9

動作包括：左右交替抬膝卷腹、轉體抬膝卷腹及踢腿卷腹、側身抬膝卷膝、左右交替側向俯身、左右交替踢腿、左右交替手觸側膝、側身轉體卷腹、直臂轉體、左右交替手臂向上伸展、抬臂使腹部拉伸、手肘觸膝卷腹及側身卷腹、轉體左右交替抬膝、左右轉體跳躍及向上拉伸放鬆。