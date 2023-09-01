化妝教學｜化妝師教「骨相淡妝」 6步打造立體五官顯童顏

化妝教學｜化妝後分別不大？相信不論是化妝新手、老手都總會碰到化妝的困擾，明明化妝品沒有轉變，化妝手法亦沒有出錯，但總會有些日子化出不夠好看的妝容。妝容不夠精緻，有可能是當天化妝時間過於緊迫，亦有機會臉頰隨著歲月流逝，臉上出現肉眼未能發現的小改變，所以其實化妝並非一本天書到老的，稍稍改變化妝手法就可以獲得不一樣的感覺！



既然化妝手法如此重要，大家在化妝前可以仔細研究自己的臉容，找出最想遮蓋的臉部缺陷以及心目中完美妝容，從而加強改善。若然你自覺化妝手法普普，不單化妝前後感覺變化不大，妝容突出不到自身五官的優點的話，不妨學習美妝博主兼化妝師「敏鴿er」的分享吧。

「敏鴿er」的化妝技巧相當神奇，在網上分享美妝技巧後獲得過20萬粉絲量，更被網友稱為「厲害的換頭師」！這次她則針對普通女生都會碰到：五官扁平、顴骨凸出、臉部線條不流暢等問題，她分享了一個「骨像淡妝」的化妝教學，幫助大家重塑五官、打造出微整型般的膠原飽滿感！

「骨相淡妝」化妝教學：1. 填充面部凹陷

「骨相淡妝」化妝教學：1. 填充面部凹陷（RED@敏鴿er）

化妝的首要條件就是打好基礎，先以防曬、遮瑕、粉底液等作好底妝。「敏鴿er」提醒大家比較大範圍的遮瑕，例如黑眼圈、法令紋、嘴角等遮瑕都要在粉底液前，小範圍的遮瑕，例如痘痘、痣等點狀遮瑕則要在底妝後。另外，上遮瑕時要注意少量多次，先遮蓋黑眼圈，再將餘粉帶到上眼皮；記緊不要遮蓋眼下臥蠶位置，以免令太過生硬。

遮瑕過後，將粉底液從面中向面旁位置推開，再以粉撲慢慢拍打，形成一個明暗對比，打造自然、顯臉小的底妝。

普遍女生在粉底液後就會馬上定妝，但其實臉上仍有不少凹陷未能夠遮蓋得住，「敏鴿er」提醒底妝中加入亮光則會起到不少作用，對應著針對填充面部凹陷，她指這步可以用上液體柔光的高光，會比起粉狀高光更為合適；最後因應個人皮膚加以定妝。

「骨相淡妝」化妝教學：2. 精緻放大眼妝

「骨相淡妝」化妝教學：2. 精緻放大眼妝（RED@敏鴿er）

大地色調的眼影以及淡妝都適合大部分女生，過濃的眼妝很容易顯得「污糟」及更為考驗化妝技巧。「敏鴿er」分享大家可以用淡啡色作眼影底色，眼中，貼近眼睫毛根部向眼尾方向暈染，再大面積地向兩旁擴散並帶到下眼臉。再以深啡色眼影以打圈方式在眼尾加強並帶到下眼臉，最後以斜角掃在眼下位置打造假臥蠶，營造消腫、大眼睛的效果。

「骨相淡妝」化妝教學：2. 精緻放大眼妝（RED@敏鴿er）

眼影完成後，畫上內眼線並以眼線液打平地拉長眼形，再夾上眼睫毛，若果想眼晴放大效果更加加強，可以加上假眼睫毛；最後以淺粉色或微珠光的眼影塗抹在臥蠶上。

「骨相淡妝」化妝教學：3. 眉毛

當眼妝完成過後，就可以根據自己眉形描繪，注意眉底線要多暈染、眉頭可以加上直立向上的毛流感，這樣的畫法可以避免眉毛過於生硬。

「骨相淡妝」化妝教學：4. 自然陰影 打造立體五官

若果中庭較長的女生，要緊記陰影不要一整條往下滑，這樣就會變成十分假的「木偶鼻 」！要打造自然鼻影，可以記住「雙C口訣」，先畫一個小C在眉下山根位置到眼晴，然後用上餘粉在鼻中的位置向下帶，接著畫上一個偏尖的小C在鼻頭位置，餘粉在鼻翼兩旁向下掃。

「骨相淡妝」化妝教學：4. 自然陰影 打造立體五官（RED@敏鴿er）

除了鼻影，陰影亦是相當重要的，為了不顯「污糟」，大家在上臉前可以先在手背輕拍些，接著在顴骨最高點按壓，再往後向上拖的手法。對於下巴，可以從耳垂開始輕掃陰影，再以向上及向下點壓的手法上陰影，這樣就可以輕鬆打造小巧巴掌臉！

「骨相淡妝」化妝教學：4. 小巧巴掌臉手法（RED@敏鴿er）

「骨相淡妝」化妝教學：5. 打亮細節

想更顯童顏、幼態的話，則要將面上原有的線條柔和，可以用上面高光粉遮蓋鼻翼旁並打亮鼻頭，這樣就可以弱化鼻子的存在。接著，再用上胭脂加強面部流𣈱度：先以膨脹色胭脂，例如淺杏色、淺粉色、淺紫色等點在面中位置，再以收縮色胭脂，例如豆沙色、乾燥玫瑰色、土棕色等點在顴骨突出的位置，再加上較深色胭脂作顴骨內推；從而打造層次感。

「骨相淡妝」化妝教學：5. 打亮細節（RED@敏鴿er）

「骨相淡妝」化妝教學：6. 唇膏

最後加上 同色系、偏水潤的唇膏就大功告成了！「敏鴿er」提醒人中較長的女生可以將唇膏畫出一些，從而柔化唇邊線，拉近鼻子與嘴巴的距離。