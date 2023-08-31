化妝教學｜過度保濕反而浮粉更顯老　化妝新手必知8個常犯錯誤

化妝最怕顯髒又顯老，作為化妝初哥更容易遇上妝容不貼服、畫出蠟筆小新眉、眼影暈染不均等問題。化妝師熊妮可整合8個90%化妝新手都會有的壞習慣，無論你想掌握基本入門功，或提升妝容精緻度都必須一睇。



化妝新手很多時候會因為無從入手而令妝容只會越化越髒，從事化妝師7年的熊妮可按照化妝次序，列出大家化妝時都會犯的錯誤及正確方法，告別「精緻醜」就要避開以下化妝地雷區！

妝前。(圖片來源:熊妮可@小紅書)

妝後。(圖片來源:熊妮可@小紅書)

1) 妝前做足保濕反而浮粉

不少人誤以為在臉上塗上大量護膚品，再立即上妝可避免底妝卡粉，其實大錯特錯。

正確做法：大家可先精簡妝前護膚品至2-3種，最主要是耐心等待護膚品吸收。當臉上帶有微黏手感代表差不多吸收完畢，這時候再上底妝就會貼服又不會浮粉搓泥。

2) 最忌大量塗抹遮瑕膏

大範圍瑕疵直接塗上遮瑕液或遮瑕膏，增加面具感之餘，亦不能遮蓋瑕疵。

正確做法：以淚溝為例，先選取和自己粉底顏色相近的遮瑕液，並塗在手背上將它推開，少量多次並精準地塗在眼下最深的溝線，再輕輕暈染即可。

3) 注意碎粉份量

少量沾取碎粉定妝會加快出油脫妝速度，過多則容易出現麵粉感。

正確做法：粉撲放上碎粉盒上，再倒過來輕輕敲2下，接著將粉撲對摺揉搓均勻地壓平碎粉。這樣就可先應用在容易出油的部分比如說額頭、面頰中間以及鼻翼等，再輕印在眼皮、下巴、鼻樑等位置。

4) 眉妝太重手更顯老

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很多新手喜歡握緊眉筆起勁地畫眉毛，容易令眉毛過於生硬。

正確做法：可以用刀工刷先混合沾取顏色適中的眉粉，再在眉底畫一條眉底線並打平地掃開。然後，從眉峰底部輕輕推開眉粉定下眉尾長度，再用餘下的眉粉從後至前地掃開填補空隙，眉頭位置可輕點幾下。可用少量遮瑕膏修飾瑕疵，看上去更俐落。最後，掃上染眉膏均勻眉毛顏色，增加自然感。

5) 修容是錯誤重災區

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很多人都知道縮短中庭距離可達至顯瘦又細臉效果，所以打陰影時會重手兼瘋狂地向上掃，結果無效又顯黑。

正確做法：打鼻影時，沾上少量修容後，沿眼窩至山根位置畫一下，再從鼻頭上方畫一個小弧形並在鼻翼底部暈染推開。接著，用餘下的修容粉輕掃鼻翼，最後沾上少量啞光高光提亮眼角，就可畫出立體鼻影。

面部修容方面，應該沿着輪廓線掃上修容粉，再往內推開，加強正面和側面的輪廓清晰度，自然地顯瘦。

6) 眼影暈染不均變脫妝

不少新手直接沾取眼影粉就掃上眼睛，加上誤以為黑色眼線筆可放大眼睛，結果令眼妝厚重又顯髒。

正確做法：沾取眼影後，先輕敲讓多餘眼影粉飛走或在眼影盒上輕壓，控制取粉量。將眼影掃從睫毛根部推開，再輕輕往上去暈染，令妝感更柔和又有層次感。眼線方面，可先夾翹眼睫毛，再畫上內眼線，輕輕地往後拖出眼尾即可。

7) 胭脂錯色顯俗氣

化胭脂時，新手們都習慣笑着找定位。然後發現笑容一消失，胭脂即往下墜，顯得特別奇怪。

正確做法：和眼影一樣，先敲掉多餘的胭脂粉，直接畫在鼻底和外眼角中間的區域，最好向上推開，就可以做出提拉面部效果，看起來也會顯得減齡。

8) 擦口紅不能懶

擦口紅時畫出唇部範圍，其實不會變成性感的厚唇，反而令唇膏沾染牙齒又顯濃妝。

正確做法：建議用淺色的口紅先塗上嘴唇中間，再塗在上下唇，可用手或化妝掃暈染邊界，就可做出豐滿又自然的唇妝。

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