化妝教學｜韓國化妝師分享4步擺脫「污糟」眼妝 打造韓系水靈眼妝

化妝教學｜化妝確實是一門學問，每次精心打扮過後，明明化妝品沒有轉變，化妝手法亦沒有出錯，但一拍照，鏡頭中反映出的自己卻好像沒有化出精緻的模樣般，若果你亦有同樣困擾的話，不妨參考韓國化妝師「Narri」的分享，留意一下自己的化妝手法，是否哪裏出錯了！



不少人都會暗暗羨慕明星、模特女生們，她們靠著造型師、化妝師，精心穿搭造型加上打燈、後製美圖打造出一個個精緻女孩。那怕模仿她們的造型，是否總覺得差距，自己的眼妝相當「污糟」、沒有層次感？妝感略感普通？其實不一定要改頭換面，只需稍稍注意以下4點，你亦可以變成韓系女生！

韓國化妝師分享4步擺脫「污糟」眼妝（RED@Narri歐尼）

韓系水靈眼妝：1. 乾淨底妝打底

其實化妝與畫畫大同小異，我們都需要一幅平滑、亮白的底紙才能夠放大顏色與效果，只是化妝的畫布就是我們獨一無二的五官。「Narri」指我們要先打造一個乾淨底妝，除了上粉底液以及遮瑕外，亦可以多上一層淺色遮瑕，令到眼睛周圍的底色變得乾淨；大家記緊之後一定要定妝。

韓系水靈眼妝：1. 乾淨底妝打底（RED@Narri歐尼）

韓系水靈眼妝：2. 弱化上眼影 強化下眼影

想打造大眼、水靈妝感的話，我們就需要弱化上眼影、強化下眼影，因為亞洲人的眼臉位置較貼合，所以如果上下眼影都相當強調的話，則會令五官不平衡，感覺上將眼睛框小了。

韓系水靈眼妝：2. 弱化上眼影（RED@Narri歐尼）

「Narri」分享指我們先以淺色，啡調的眼影作上眼皮的打底，從眼中位置開始暈染，再以深色眼影加強雙眼皮摺與眼尾的位置，再將餘下的眼影稍稍帶到下眼角位置。若果想放大眼形的話，接著可以以紅棕色眼影畫一個扇形眼眶，重新打造眼形，可以稍為遠離本身的眼形，再以遮瑕填補遠離的三角位置：原眼形與新紅棕色眼影間的空隙。

韓系水靈眼妝：2. 強化下眼影 重新打造眼形（RED@Narri歐尼）

韓系水靈眼妝：3. 臥蠶放大眼晴

將眼形重新塑造好後，就需要打亮細節，打造假臥蠶以加強放大眼晴的效果。為了打造水靈大眼睛，「Narri」指可以稍微咪起眼睛，再在眼下谷起的位置輕掃上淡啡色眼影，再以米色的眼影作整個下眼打亮，最後再以細閃的珠光打亮眼頭位置；打造出一個明顯的假臥蠶。

韓系水靈眼妝：3. 臥蠶放大眼晴（RED@Narri歐尼）

韓系水靈眼妝：4. 打造原生感眼睫毛

韓妝當中最為重要的除了乾淨、明亮大眼睛外，明顯而自然的眼睫毛亦是一大關鍵。若果天生眼睫毛長的女生，只需好好夾翹就能輕易打造原生感眼睫毛，而夾翹的方法亦可以參考韓國大熱的「牙籤燙睫法」，不少模特兒、韓國女團畫眼妝時都在用這個方法處理睫毛！因為火燒牙籤的溫度會比燙睫毛器的來得高可以更好掌控睫毛的捲翹度，而且可以帶掉多餘的睫毛膏，展現出根根分明的睫毛妝感。

韓系水靈眼妝：4. 打造原生感眼睫毛（RED@Narri歐尼）

若果眼睫毛比較短小的女生亦不用灰心，「Narri」指可以借助束感，較自然的假眼睫毛去完全！當眼睫毛完成過後，記緊用點壓手法輕上內眼線，可以視乎眼型輕拉一些外眼線，打造出韓式靈動眼妝！