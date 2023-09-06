網購騙案｜假冒松本清專頁誘騙港女 $799買LA MER超抵套裝險上當

【網購騙案/松本清】網上購物已經成為都市人的習慣，手機輕易就能尋找到不同資訊，由化妝護膚、服飾鞋履、零食乾糧、海鮮濕貨、甚至演唱會門票，網絡上都應有盡有，隨意一按就有成千上萬店家任君選擇；騙徒亦乘機把握機會，潛伏於多個社交及購物平台當中。近日就有《01女生》讀者反映，騙徒近日以假冒「松本清」專頁，以專櫃護膚品宣傳，聲稱超抵套裝優惠誘導購買及下單！



根據香港警務處早前公布資料，以2023年上半年計算，詐騙案數字總達18,743宗，其中約75%屬網上騙案；最為普遍的網購騙案為苦主入錢後卻收不到貨，騙徒則逃之夭夭。根據網絡安全及科技罪案調查科的資料，多數騙徒會用以下手法欺騙消費者：

常見騙案手法



1. 特別優惠 ：限購、減價、外地代購等作招徠，吸引買家

2. 先收錢後失聯：要求先匯款至指定戶口並拒絕當面交收，收款後失去聯絡

3. 以虛假入數收據作匯款證明

4. 將未能兌現的支票存入賣家戶口，營造虛假的入帳記錄並在收貨後失聯



根據香港警務處資料，2023年上半年中的詐騙案當中約75%為網上騙案！（《原本以為只是手機掉了》劇照）

網上騙案倍增 提防不同騙案手法

《01女生》讀者亦反映近日有一個「呃人呃全套」的騙案手法，不單成功寄出貨品，更大費周章設計假網頁！Facebook上有一個「YOHO MALL 形點」專頁，聲稱慶祝松本清正式進駐YOHO MALL 形點，推出專櫃護膚品套裝買一送一、低至1折等優惠。

當時讀者看到一個超值優惠：LA MER超抵套裝，四支裝只需港幣$799，所以她就按照專頁上指引，下單購物，挑選了預訂及順豐貨到付款。過幾日後，讀者收到到貨通知，如常前往順豐站提取，幸得順豐職員提醒貨到付款金額高達$799，建議先行檢查。一打開發現貨品表面無異常，與專櫃產品普通包裝一樣：生產編號、生產條碼都有，不過當中包裝底部有污漬，讀者心生奇怪於是退貨，後來上網就發現松本清真正專頁有所澄清，因此懷疑為騙局，幸好並沒有相關金錢損失。

松本清真正專頁有所澄清（截自松本清）

筆者得悉事宜過後，發現「YOHO MALL 形點」假專頁仍然存在，而名稱、專頁圖片都與真正「YOHO MALL 形點」專頁有所類似，而相關活動推介仍然存在，不過一按進鏈接後，網站名稱又與松本清網站有幾分相似。不過當記者再次查閱時發現優惠不再，反而通往一個網拍網站，相信騙徒已經放棄這個假網頁。

現時假冒專頁、假網頁橫行，假扮品牌：Sogo thankful week、清貨宣傳、團購福袋等，聲稱原價過萬的產品減價到不需一千，大家記得要慎防！

2招擊退網購騙案

網上購物並不像現實店家中有跡可找，大家在網上購物前，不要心急、一心只得優惠。最安全的方法就是正貨門店中購買，想要尋找有認証的店舖，則要多加留意及細查：多查證店家的背景、可信性以及評價，如果社交平台的話則查看管理員所在地，選擇面交付款。

若果並不確認對方的可信性，可以利用網絡安全及科技罪案調查科所設立的「守網者」，當中有一站式詐騙陷阱搜尋器：「防騙視伏器」，能夠協助大家辨識詐騙及網絡陷阱！