面霜推薦｜美妝博主教正確塗抹方法！4招抗老按摩手法淡化法令紋

抗皺保養最理想當然是及早開始！隨著年紀漸長，體內的膠原蛋白流失的速度亦會急速加快，加上身體代謝減緩，肌膚也會漸漸失去光澤、變得粗糙，甚至開始出現細紋及皺紋。皺紋可說是女生們的公敵，想令肌膚回復緊緻，就要做好抗皺保養！《01女生》今次為大家整合7大抗皺面霜推介，另外亦有美妝博主分享了正確的面霜塗抹方法及抗老按摩手法，令抗皺效果更顯著。



正確面霜塗抹方法＋4招抗老按摩手法淡化法令紋、提升蘋果肌

除了要選對抗老保養產品外，正確的面霜塗抹方法也很重要，因為不當的塗抹方法，再貴的面霜也無法吸收！美妝博主「Ashly_筱雅」曾拍片分享正確面霜塗抹方法及抗老按摩手法，塗面霜之外再配合4招按摩法，有助淡化法令紋及有效對抗蘋果肌下垂。

塗面霜之外再配合4招按摩法，有助淡化法令紋及有效對抗蘋果肌下垂。（Ashly_筱雅＠RED）

把面霜直接在臉上用力搓揉、把面霜點塗在臉上再打圈搓揉、把面霜省著省著用，是3個常見的面霜使用方法，這樣不但削減了面霜對肌膚的功效，更有機會拉扯到肌膚，對肌膚造成損害。

「Ashly_筱雅」就分享了面霜正確塗抹手法，首先把面霜在掌心中順時針逆時針地搓揉5下，把面霜溫熱後再塗上臉，就會更易吸收。然後把臉部分為「面霜塗抹三條線」，由內向外，由下向上打圈按摩，再把掌心搓熱，利用壓提法，在臉部按壓及上提，這樣塗抹面霜則有助令臉部肌膚更緊緻。

面霜塗抹三條線（Ashly_筱雅＠RED）

抗老按摩手法：動作一

塗抹面霜後，可以再配合4個抗老手法，幫助淡化法令紋及提升蘋果肌。首先，大家可以先按下蘋果肌下方的骨骼處，然後把四隻手指固定在額頭位置，雙手手指公從後往前，由下而上，用力提起蘋果肌，定住3－5秒，最後從下頜先提起口角，提至鼻肌底，再提至眼下，橫向舒展眼下紋路至太陽穴。

抗老按摩手法：動作一（Ashly_筱雅＠RED）

抗老按摩手法：動作二

動作二，用雙手手掌完全包住面中，從下頜線向上提，托起蘋果肌下方骨骼處，定住後再用指側關節壓住法令紋，再用力斜提至太陽穴，這樣做則有助提升蘋果肌。

抗老按摩手法：動作二（Ashly_筱雅＠RED）

抗老按摩手法：動作三

動作三，提升蘋果肌後，也別忘了要淡化法令紋！首先把雙手大拇指固定在太陽穴位置，雙手中指橫面壓住鼻側的法令紋，把法令紋分成三段。第一段，先從口角提拉至太陽穴；第二段，從法令紋正中提拉至太陽穴；第三段，從鼻肌底蘋果肌斜提至太陽穴。

抗老按摩手法：動作三（Ashly_筱雅＠RED）

抗老按摩手法：動作四

動作四，一隻手用指側關節壓住眼下、鼻側及口角處，然後用力斜向提拉至太陽穴，另一隻手四指關節壓住法令紋，推提上去，雙手交替地向上提。

抗老按摩手法：動作四（Ashly_筱雅＠RED）

7大抗皺緊緻面霜推介

學懂了以上正確面霜塗抹方法及抗老按摩法後，緊記要每天跟著做，一起保養出緊緻無瑕好肌膚！《01女生》為大家整合7大抗皺緊緻面霜推介，各位女生們趕快看看哪一款最適合自己，及早開始抗皺保養吧！

抗皺緊緻面霜推介：Sisley 升級版 Supremÿa at Night The Supreme Anti-Aging Skin Care 至臻活膚再生晚霜 50ml HK$5,300

Sisley 升級版 Supremÿa at Night The Supreme Anti-Aging Skin Care 至臻活膚再生晚霜採用了細胞修護再生複合物結合多種獨有高效天然成分，有助於晚間最黃金的修復時間，重設肌膚的再生機能，用後能有效減淡細紋、令面龐肌膚得到充分休息，回復柔滑緊緻。

抗皺緊緻面霜推介：Sisley 升級版 Supremÿa at Night The Supreme Anti-Aging Skin Care 至臻活膚再生晚霜 50ml HK$5,300（Sisley 提供）

抗皺緊緻面霜推介：Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Diamond Sculpted Transformation Crème 極緻黑鑽塑顏面霜 50ml HK$4,725

購買方法：Estée Lauder｜Selfridges｜Look Fantastic｜Lane Crawford

Estée Lauder 推出的極緻黑鑽塑顏面霜蘊含雙倍高濃度的獨有黑鑽松露精萃，配合「青春延煥專利科技」及活性SIRT-2，有助激活所有年輕細胞和膠原蛋白增生，能有效令肌膚回復緊緻無瑕。

抗皺緊緻面霜推介：Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Diamond Sculpted Transformation Crème 極緻黑鑽塑顏面霜 50ml HK$4,725（Estée Lauder 官網）

抗皺緊緻面霜推介：LA MER The New Moisturizing Soft Cream 全新升級柔潤奇蹟面霜 30ml HK$1,745

購買方法：LA MER｜Selfridges｜Strawberrynet｜Look Fantastic｜Harrods｜Lane Crawford

LA MER 全新升級柔潤奇蹟面霜，能有效針對性提供Miracle Broth™活膚精華，從肌底開始重塑飽滿膚質，持續使用更加可以改善細紋，回復年輕肌。

抗皺緊緻面霜推介：LA MER The New Moisturizing Soft Cream 全新升級柔潤奇蹟面霜 30ml HK$1,745（LA MER 官網）

抗皺緊緻面霜推介：MZ SKIN The Light Moisturiser 膠原蛋白勝肽面霜 HK$1,200

購買方法：Net-A-Porter｜Harrods｜Look Fantastic｜Selfridges

MZ SKIN 的膠原蛋白勝肽面霜，含有保濕、提亮及緊緻肌膚的活性成分，以及添加了為護膚而設的人體仿生膠原蛋白，加上產品質地輕盈而且迅速吸收，能有效做到緊緻及亮肌效果。

抗皺緊緻面霜推介：MZ SKIN The Light Moisturiser 膠原蛋白勝肽面霜 HK$1,200（MZ SKIN 提供）

抗皺緊緻面霜推介：CHARLOTTE TILBURY CHARLOTTE’S MAGIC CREAM® 魔法面霜 50ml HK$790

購買方法：Strawberrynet｜Sasa｜Selfridges｜Net-A-Porter

CHARLOTTE TILBURY 魔法面霜，一瓶就能做到「妝前打底」及「妝後養膚」，產品蘊含品牌傳奇MAGIC 8高效護膚成分，妝前一抺就能迅速恢復肌膚彈潤平滑，令底妝更持久無瑕貼服，妝後使用更加有助減少皺紋及緊緻輪廓。

抗皺緊緻面霜推介：CHARLOTTE’S MAGIC CREAM® 魔法面霜 50ml HK$790（CHARLOTTE TILBURY 提供）

抗皺緊緻面霜推介：INNISFREE 紅茶逆時活膚緊緻面霜 50ml HK$300

購買方法：Watsons｜Yesstyle

INNISFREE 推出的紅茶逆時活膚系列，具有強大的修護效果，能有效緩解肌膚疲勞，令肌膚回復煥原有的彈潤活力！系列中的紅茶逆時活膚緊緻面霜，輕盈奶凍質感能有效把養分滲透至肌底，修復乾燥暗黃倦肌，淡化皺紋，令肌膚更加緊緻透亮。

抗皺緊緻面霜推介：INNISFREE 紅茶逆時活膚緊緻面霜 50ml HK$300（INNISFREE 提供）

抗皺緊緻面霜推介：雪花秀 THE ULTIMATE S CREAM 菁典臻秀面霜

雪花秀推出的 THE ULTIMATE S菁典臻秀系列採用獨家凝萃技術，，萃取賦新煥活的高效抗衰老核心成分，有助增強肌底細胞再生能力，改善面部線條、提升立體感，以及緊緻肌膚提升彈性。根據研究顯示，用後能有效減淡法令紋、 提升眼尾、蘋果肌、嘴角及下顎。