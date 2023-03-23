法令紋｜40歲張鈞甯親授0元按摩法　提拉抗皺5部曲　面部排毒回春

邁入4字頭年紀，卻一點也沒老態！女星張鈞甯無論是素顏運動、完妝出席活動，肌膚都白皙透亮在發光！完全看不到毛孔、細紋、黑頭粉刺！絕對是所有女生都憧憬的水煮蛋肌代表~



在輕熟齡階段，張鈞甯也大方地在社群平台分享自己的保養祕訣，這套緊實發光「0元按摩法」必須學！

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張鈞甯0元按摩步驟

1. 塗抹精華油

臉部按摩好處多~不但可以緊實輪廓、促進保養吸收、還可以循環排毒消水腫，但如果手邊沒有按摩工具，可以怎麼做呢？馬上就來學女神張鈞甯的0元按摩手法！她分享自己會在洗臉後先噴上化妝水，接著滴上精華油，這步驟很重要的原因是避免按摩時過度拉扯肌膚，一定要抹上油來避免摩擦感！張鈞甯說：「先把精華油滴在掌心揉搓，雙手正反面我都會抹到，因為會使用到指節，一定要讓雙手充分吸收到精華油。」

2. 下顎線拉提按摩

雙手握拳使用指節，由下巴沿著下顎線輪廓往上刮，刮至耳後再順著脖子兩側的淋巴腺往下滑，把堆積的毒素代謝出來。

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3. 撫平法令紋按摩

法令紋的出現，原因是來自蘋果肌的下垂鬆弛，張鈞甯同樣會雙手握拳使用指節按摩，從鼻翼兩側將蘋果肌由下往上推，張鈞甯說：「要出點力、按到有點痛。」同樣也可以按到耳後順著淋巴腺滑下來。

4. 眼部紓壓按摩

再來就是容易鬆弛或常常感到緊繃疲累的眼周，張鈞甯會用食指的指節先沿著眼周深按穴點，在用食指、中指指節反過來順著眉骨由內往外刮，「刮過去有喀啦喀啦的感覺就是對的。」

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5. 額頭撫紋按摩

如果常常偏頭痛或是眼壓過高，就是因為額頭部位有很多阻塞，張鈞甯分享自己會用指節畫圓按摩，或是橫向左右刮開，把堵塞的氣結消掉，如果髮際線氣結特別多，就會多花一點時間快速密集的Z字來回按摩，最後在太陽穴深壓，按完整個人都神清氣爽起來！

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