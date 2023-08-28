去法令紋｜3分鐘臉部瑜伽抗下垂 2星期4個動作助抗衰老凍齡緊緻

抗衰老｜一提到年齡增長，不少女生都會擔心面部下垂、細紋、面部凹陷等衰老老化問題。常言道20歲左右是皮膚狀態的巔峰，而25歲以後皮膚則會加速老化，皮膚細胞更新速度變慢、膠原蛋白流失速度加快，應該如何對抗皮膚老化呢？



不希望20代就出現抬頭紋、魚尾紋、法令紋等煩惱的問題？對抗初老就要從不同方面入手，除了要多攝取抗老食品、Superfood等，亦可以借助副助美肌食品、保健產品等去凍齡。另外，想擊走疲態、顯老的面部困擾，不妨善用近年大熱的Face Yoga（臉部瑜伽），只需簡單幾組動作就可以強力活化臉部肌肉，同時促進臉部血液循環，從而達至緊緻去皺、提拉、抗臉部老化的功效，今次的臉部瑜伽則針對改善法令紋。

網民實測2週 去法令紋「臉部瑜伽」凍齡成果明顯

網民「羅白白」指自己實測了這套去法令紋「臉部瑜伽」，零成本又快速，只需每天3分鐘就可以完成，2週已經見效，1個月後法令紋、臉部下垂等問題大大改善，基本上看不出已經30歲之齡！

網民做後凍齡成果明顯 (RED@羅白白)

去法令紋臉部瑜伽：1. 活動口輪匝肌 30秒

在進行第一個臉部瑜伽動作前，「羅白白」分享道大家可以先敷上一塊具有修復、保濕功能的面膜，這樣子可以加強吸收、加乘抗衰老的功效。敷好面膜後，借助面膜殘餘的精華液去作臉部瑜伽。

第一個動作則是像鼓起嘴巴，含著一口氣般，再以舌頭圍繞著嘴巴周圍的肌肉順時針畫圈，記緊動作輕柔，若感到面部稍有酸漲感才適當用力，這樣有助改變木耳紋、法令紋。因為 口輪匝肌作為臉上最重要的肌肉之一，臉部大多數表情都是由口輪匝肌啟動嘴部周圍的「口輪匝肌」與大約70%的顏面表情肌互相連接，勤加鍛鍊口輪匝肌就可以有效緊實嘴部周圍以及全臉肌肉！

去法令紋臉部瑜伽：2. 按壓顴骨下方3秒 8組

乘著上方的動作，我們要彎曲雙手，利用雙手食指的關節處去按壓鼻旁，顴骨下方的位置，每次按壓3秒再放鬆，重複動作6到8組；這樣會有助提升面部。

去法令紋臉部瑜伽：2. 按壓顴骨下方3秒 8組 (RED@羅白白)

去法令紋臉部瑜伽：3. 活動口輪匝肌 10組

除了以舌頭活動嘴巴內側的口輪匝肌，我們亦需要活動表面的口輪匝肌，我們要盡量張開嘴巴作一個「啊」的動作，再收回來作一個「哦」的動作；重複10組以活動口輪匝肌。

去法令紋臉部瑜伽：3. 活動口輪匝肌 10組 (RED@羅白白)

去法令紋臉部瑜伽：4. 舌頭按摩法令紋 10組

這個動作與第一個臉部瑜伽動作有點相似，鼓起嘴巴，含著一口氣般，再以舌尖在法令紋區域上下移動，從鼻翼移動至嘴角位置作10組。