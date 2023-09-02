抗衰老｜30+後膠原蛋白流失快！皮膚醫生揭8個老化原因及補救方法

有句話說：「30歲前的美貌是靠父母給的，30歲後就得靠自己的努力了」隨著年紀增長，膠原蛋白會逐漸流失，25歲之後，每年約會流失1%的膠原蛋白，在30歲之後，相同年齡的人會有不同的視覺年齡，差距開始變大，直到70歲後差距才會變小。



想讓自己看起來比同齡年輕，關鍵就在「膠原蛋白」！這次特別邀請皮膚科王綺嫻醫生，來和妞妞們分享如何哪些原因會加速老化，又該如何有感的抗老！

8個造成膠原蛋白及彈性纖維老化的原因及補救方法。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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讓外在視覺加齡的衰老指標

奇怪，明明是同年紀，但有的人看起來就是特別顯老，為什麼會這樣？王綺嫻醫生指出，造成視覺「加齡」的關鍵，包含臉上的紋路、皮膚上的瑕疵例如斑點及血絲（血管擴張）、臉部及唇部的豐盈緊實度、髮色。

造成膠原蛋白及彈性纖維老化的原因

1. 糖化

吃甜食會使人心情愉悅，但也會加速肌膚的老化！這幾年開始，「糖化」成為大家很關注的抗老議題，所謂的「糖化」，指的是當過度的精緻化飲食、攝取過多的糖分，身體裡的蛋白質、DNA和脂質在不需要酵素的幫忙之下，會進行醣基化的生理反應，讓皮膚看起來蠟黃、不清透，且當膠原蛋白和彈性纖維醣基化之後，會因為膠原蛋白及彈性纖維排列變得混亂，進而導致皮膚鬆垮。

2. 自由基堆積

細胞自然的衰老會導致自由基的堆積，包含日常的抽菸、紫外線暴露、臉部塗抹防腐劑等也會導致自由基的堆積，讓細胞提早凋亡，就會造成肌膚不再緊實、不再豐盈。

3. 細胞週期自然老化

隨著年齡的增加，細胞週期代謝就會拉長，如果本身又有抽菸、作息不正常，也會導致細胞週期的自然老化加速。

4. 細胞分子老化

細胞本身有自然修復的能力，但隨著年齡的增加，再生能力會大量減弱，修復能力會快速降低，就會導致膠原蛋白及彈性纖維老化。王綺嫻提醒，年紀屬於自然的細胞分子老化，但熬夜、抽菸、新陳代謝差、糖尿病、心血管疾病、過重、不運動等也都會加速細胞分子老化。

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如何延緩膠原蛋白及彈性纖維老化

1. 飲食控制及運動

「糖化」是目前很受到重視的抗老議題，精緻飲食、隱形糖的攝取、纖維質及水分攝取不足等，這些行為都會加速「糖化」的發生。不想老得快，在飲食方面應避免過多的精緻食物、甜食，降低糖分的攝取，搭配運動則是能加速身體代謝。

2. 服用/使用抗氧化物

想要對抗自由基堆積，日常可以透過服用或塗抹一些抗氧化物，例如挑選添加含有維他命C、維他命E、紫蘇葉精華、甜豌豆精華成份的保養品，飲食方面可攝取例如葡萄籽、紫蘇葉、胡蘿蔔、十字花科、番茄等天然食物。日常也應嚴格的防曬、戒菸，都有助於降低自由基的堆積。

3. 維持腸道微生物菌群多樣性

腸道健康，人就老得慢！大腸跟皮膚是整個連動的，如果腸胃道是健康的，皮膚的外顯也會比較年輕。那要如何擁有健康的腸道？維持微生物菌群多樣性就是關鍵！建議妞妞們多吃多樣性的飲食，例如不同顏色的食物，紅黑白黃紫綠等等各式的天然食物都要均衡攝取，不要抽煙、喝酒、盡量減少攝取加工食品，達到年輕甚至減齡的效果。

4. 避免發炎現象

過度日曬、使用含有防腐劑的產品、紫外線、空氣汙染、皮膚屏障功能不佳導致皮膚菌群不平衡、腸胃道菌群不平衡，這些都會造成肌膚慢性發炎，想抗老就得要盡量避免。

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皮膚科醫生王綺嫻

現任恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任，臺北醫學大學醫學系畢業、臺北醫學大學醫務管理學碩士，專長一般皮膚疾病：濕疹、癢疹、蕁痲疹、青春痘、酒糟、疤痕、異位性皮膚炎等。想知道更多關於皮膚保養的小知識，可以追蹤皮膚科醫生王綺嫻的診間日常 。



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