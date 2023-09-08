編輯部實試@cosme上榜產品：深層清潔去黑頭、補妝好物控油光

美妝實試分享｜@cosme美妝大賞向來是不少女生都會參考的美妝指標，《01女生》編輯部今次實試了6款美妝品，其中有不少都是@cosme排行榜中上榜產品，一起看看編輯們的實試分享，讓女生們在揀選美妝產品時，也可以有多一個參考！



編輯部今次實試了L'Oreal Paris 強韌豐盈防掉噴霧精華、Benefit 深層淨化毛孔泥膜、Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水、MAYBELLINE FIT ME！反孔特霧粉底液及Charlotte Tilbury 輕盈無瑕蜜粉，合共6件不同類別的美妝產品，其中有不少都是@cosme香港美妝排行榜中的上榜產品，立即看看編輯們的實試分享吧！

記者 夏子婷

Loreal Paris 強韌豐盈防掉噴霧精華 HK$249 / 90ml

@cosme美妝大賞2023 香港上半年新秀【綜合大賞】及【養髮育毛部門】



筆者不時有漂染頭髮的習慣，在漂染過程中，都會令頭髮會變得特別乾旱脆弱，所以對護理頭髮的產品特別有要求。早前，開始試用Loreal Paris 強韌豐盈防掉噴霧精華，初次使用已經深深被其的噴頭設計所吸引。平日洗頭後直接對準髮根1cm位置噴射，質地清爽不黏膩，而且乾髮濕髮都可以使用，性價比十分高。

堅持使用了兩星期後，明顯感受到脫髮問題得以改善，猶如喚醒了頭皮及毛囊，配方亦含咖啡因及頭髮角蛋白組成成分ARGININE精氨酸，有助強韌頭髮。

Loreal Paris 強韌豐盈防掉噴霧精華 HK$249 / 90ml（夏子婷 攝）

BENEFIT 深層淨化毛孔泥膜 HK$170 / 30ml

@cosme美妝大賞2023 香港上半年新秀【面膜部門】



夏天出汗出油都會較多，筆者過去使用不同的清潔型的泥膜，不是敷到連肌膚的水分一併帶走，就是完全沒有任何效果。直到遇上BENEFIT這款清潔泥膜，其把清潔控油及保濕養膚平衡得剛剛好，簡直是一試愛上！

泥膜質地清爽細膩，上臉冰冰涼涼相當舒服，平日筆者主要塗在鼻子及鼻翼兩側，毛孔粗大及黑頭多的地方，基本上每次使用後，感覺到毛孔中的髒東西全部不見了。

BENEFIT 深層淨化毛孔泥膜 HK$170 / 30ml（夏子婷 攝）

INNISFREE 紅茶逆時活膚抗氧精華水 HK$360 / 145ml

精華水最怕黏膩，上臉吸收不夠快，但INNISFREE這支紅茶抗氧精華水絕無以上問題，其是一支清爽型的精華水，一絲黏膩感都沒有。使用了一段時間，筆者最明顯感覺到，精華水的舒緩效果相當強，堅持使用亦會見到肌膚變得透亮，上臉後散發出淡淡的紅茶氣味。

對於混合肌的筆者而言，精華水整體效果不錯，基本上一年四季都適用，夏天更有輕微的控油效果，唯乾性肌膚人士可能要額外再使用保濕精華。

INNISFREE 紅茶逆時活膚抗氧精華水 HK$360 / 145mll（夏子婷 攝）

記者 石欣桐

Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 HK$355 / 250ml

@cosme美妝8月排行榜 【化妝水排行榜】 第2名



Kiehl's 的金盞花植物精華爽膚水向來都是日常護膚保養好物，所以見到產品上榜也不感意外！有「肌膚涼茶」之稱的這款爽膚水配方天然不致敏，紓緩保濕、平衡水油效果顯著，令筆者不斷回購。爽膚水用法多多，有助解決由早至晚的肌膚護理所需，早上起床潔臉後，筆者會用爽膚水沾濕化妝棉抹抹臉，作為二次清潔，再把適量爽膚水輕輕按壓在臉上，用後瞬間為肌膚急救保濕，臉上油脂更有明顯減少，改善油臉情況。

另外，筆者也會把爽膚水放入小噴樽之中，上妝前在粉底掃或美妝蛋上噴上少量，底妝明顯變得更加水潤貼服、不乾裂。擁有敏感肌的筆者，臉部肌膚容易敏感泛紅，在肌膚狀態不理想時，更加可以用爽膚水沾濕化妝棉濕敷，敷後即時舒緩了敏感泛紅情況。金盞花植物精華爽膚水一物多用，無論是性價比還是護膚效果都值得筆者回購再回購。

Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 HK$355 / 250ml（石欣桐 攝）

MAYBELLINE FIT ME！反孔特霧粉底液 HK$139 / 30ml

@cosme美妝8月排行榜 【粉底液排行榜】 第5名



對於經常需要化妝的筆者而言，底妝的妝感及持久度尤其重要！初次試用MAYBELLINE 的底妝產品，而這支「FIT ME！反孔特霧粉底液」卻令筆者相當驚喜！粉底液塗上臉後易推開，質地不乾而且略帶水潤，霧面質感令妝容充滿高級感，加上產品有助修飾毛孔，看起來妝感無瑕而且零粉感，猶如濾鏡妝一樣！

粉底液持久度高而且控油光效果顯著，即使在炎炎夏日使用，上妝後一整天基本上都沒有溶妝、脫妝情況，不用怎樣補妝，下班後直接赴約也沒問題，最重要的是臉部能夠保持水潤但沒油光，所以效果令筆者大感驚喜！

MAYBELLINE FIT ME！反孔特霧粉底液 HK$139 / 30ml（石欣桐 攝）

Charlotte Tilbury 輕盈無瑕蜜粉 HK$400

@cosme美妝8月排行榜【碎粉排行榜】 第1名、【底妝排行榜】 第2名、【綜合排行榜】 第7名、



筆者平日愛用小廢包，小小的袋子根本無法收納大量的化妝品，所以補妝可以一盒搞掂就最理想！Charlotte Tilbury 的輕盈無瑕蜜粉成為了筆者近期最愛的補妝好物，幼細的蜜粉有助柔化細紋毛孔，加上不俗的遮瑕度有助遮蓋臉上小瑕疵。

蜜粉妝感自然，薄薄塗上一層不但有助修飾臉上色斑、痘痘等小瑕疵，更能即時控油光及提亮膚色，加上蜜粉質地透薄，用後不會令底妝越補越厚，亦不會令肌膚感到侷促，產品鏡面的包裝設計更加方便隨時隨地補妝。

Charlotte Tilbury 輕盈無瑕蜜粉 HK$400（石欣桐 攝）