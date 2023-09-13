化妝教學｜化妝如何遮毛孔？網民分享5步驟令毛孔隱形、填平毛孔

化妝教學｜女生化妝後最怕上妝不貼合、脫妝、妝感過厚突顯皮膚缺陷，想擁有一個無瑕妝感，皮膚膚質、皮膚問題都會有影響，挑選合適的化妝品亦同樣重要，加上化妝手法就可以輕鬆改變問題，隱藏皮膚缺陷！



你也有毛孔粗大、凹凸洞、痘印等皮膚問題嗎？若果毛孔粗大情況嚴重時，只單靠粉底層層疊疊，就想填補毛孔是不夠的，只會愈來愈厚妝！想解決溶妝、妝感不貼服、毛孔粗大的話，不妨參考網友「ChiChi」在Dcard上的分享，以5步「逆向毛孔推粉底方法」去修飾毛孔吧！

網民分享5步驟令毛孔隱形、填平毛孔（Dcard@ChiChi）

4原因令底妝不貼合：起皮、浮粉、白芝麻

底妝不服貼，不單影響妝感顯老又顯污糟，這個尷尬狀態並不單單發生在化妝新手身上，有的時候天氣因素、轉換了化妝品等亦會造成這個問題。另外，「ChiChi」亦分享道4大常見形成原因：原生毛孔比較粗大、上妝推抹底妝的方向不對、保濕未吸收好就直接上妝形成斑駁結塊以及帶妝一段時間後，出油出汗後毛孔堆積形成。

「逆向毛孔推粉底方法」5步修飾毛孔

想避免底妝出問題，大家可以先避免過厚的粉底液，另外亦可以使用這個「逆向毛孔推粉底方法」，這個化妝技巧更適合先天毛孔粗大的女生！

修飾毛孔化妝教學：1. 妝前分區保濕

若果本來就是油肌或混油肌的女生，應該對這個步驟並不陌生，要是容易脫妝、毛孔較大的女生，除了可以注意自己妝後脫妝部分加以解決，先以化妝水輕抹整臉，接著在乾燥、易脫皮的部位，用上乳液、霜狀等護膚品疊加保濕，這樣加強保濕既可以幫助後續上妝更加服貼，亦避免毛孔空洞凸顯的狀況。

修飾毛孔化妝教學：1. 妝前分區保濕（Dcard@ChiChi）

修飾毛孔化妝教學：2. 確認妝前保濕吸收

不少女生上班前急忙地化妝，妝前保濕不久後就會馬上上妝，但原來妝前保濕仍未完全吸收、進入皮膚內的話，皮膚表面的東西會增加後續的結塊、掉皮機率。大家可以先以雙手摸臉確認，皮膚表面仍有過濕、過油的部分則用上化妝棉抹掉，另外，毛孔粗大的女生亦可以使用控油底霜、毛孔隱形霜等產品，這些產品含有彈性矽膠，既可以填補毛孔，亦會讓皮膚變得平滑、好上妝。

修飾毛孔化妝教學：2. 確認妝前保濕吸收（Dcard@ChiChi）

修飾毛孔化妝教學：3. 因應皮膚狀況選擇底妝與工具

做好底妝基礎後，就要因應自身皮膚狀況去選擇合適的底妝與工具：若果皮膚較乾的女生，可以選擇流動性高，較保濕的粉底液，因為它們卡毛孔的機率較低，再加以搭配化妝掃及乾的海棉粉撲上妝。若然油肌女生或注重遮瑕度的話，可以選擇較稠重、速乾型的粉底液，建議以濕的美妝蛋、海棉粉撲上妝，再加以彈拍輕推的手法上妝才不易卡法。

修飾毛孔化妝教學：4. 逆毛孔上妝法

合適的底妝與工具能夠更貼合皮膚狀況，另外記緊要以少量多次的手法上妝。若果是毛孔嚴重粗大的女生，則可以用上這步，能夠起到更明顯的修飾作用。

因為臉頰的毛孔是向下生長，所以在臉頰上妝要以些許斜上的手法上妝，對應鼻子、下巴、唇周的毛孔向上生長，所以要往下方向上妝，而在鼻翼位置則打圈輕推上妝。而額頭位置向上生長之餘具有動態橫紋，所以我們要用向下橫向的手法。

修飾毛孔化妝教學：5. 定妝

上好底妝後，就需要定妝去加強維持妝效，不少女生為了增加遮瑕效果則會用上粉餅。但若果想減低化妝負擔、溶妝機會的話，「ChiChi」分享道可以使用較為輕盈的蜜粉、蜜粉餅輕拍上妝，再以化妝刷重點加強毛孔粗大的部分。

用上以上5個步驟亦不代表一勞永逸的！若果碰上劇烈太陽、油汗、帶妝時間長等挑戰的話，帶妝後仍可能會出現輕微脫妝的！「ChiChi」分享道若有輕微脫妝：油光、白芝麻的話，可以以紙巾等壓掉油光，再加以使用刷具重上粉底，假若嚴重斑駁的話，則建議直接卸掉該區域或底妝了！