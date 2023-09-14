L'Oréal香港總裁揭5大美妝新趨勢！二合一護膚成分化妝品成熱潮

L'Oréal歐萊雅是全球領先的美妝集團，旗下擁有YSL BEAUTÉ、Maybelline、Kiehl's、Kérastase等合共15個國際品牌，覆蓋護膚、美妝、頭髮護理以及醫學美容等領域。作為美妝界的翹楚，香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍於早前舉辦的「香港歐萊雅 2023 傳媒日」中，揭示了近年香港消費者的美妝趨勢！



香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍於早前舉辦的「香港歐萊雅 2023 傳媒日」中，揭示了近年香港消費者的美妝趨勢！（官方提供）

L'Oréal歐萊雅｜美妝趨勢1：Skinification

「Skinification」意思指，將臉部護膚產品的成份和效益，廣泛地應用在美容、個人護理或化妝品之中。根據香港歐萊雅的內部調查顯示，香港消費者在疫情期間更加注重 Skinification，有約35%本港受訪者比較喜歡選用添加了護膚成份的化妝品，以助建立天然保濕屏障及解決皮膚問題。

歐萊雅集團旗下品牌推出的產品，有不少都提供了混合配方，例如 YSL BEAUTÉ 高性能霧光氣墊粉底，採用 94%天然來源配方及護膚基底配方，有助帶來豐盈水潤的妝效、Maybelline 飛天翹防水睫毛膏 SKY HIGH，透過結合五面睫毛刷及 Pro-Keratin 配方，以助睫促進毛生長、Kérastase SYMBIOSE 角質煥新護理系列，有效針對頭屑根源問題，直達頭皮細胞，長效抑制頭屑形成。

L'Oréal歐萊雅｜美妝趨勢1：Skinification（Kérastase 官網）

L'Oréal歐萊雅｜美妝趨勢2：追求可持續美妝及背後成份

根據歐萊雅集團的內部研究顯示，35% 香港受訪者表示他們會選用天然成份製造的護膚品。歐萊雅採用「綠色科學」原則開發旗下品牌產品，透過使用可再生的植物、使用更環保的方法萃取原材料等方式，製作出更有效、更環保的產品。

歐萊雅採用「綠色科學」原則開發旗下品牌產品，當中包括使用可再生的植物、藏量豐富的礦物資源或透過循 環過程獲取的材料，以及使用更環保的方法萃取原材料，製作更有效及環保的產品， Kiehl’s 醫學紓敏修護潔面乳、La Roche-Posay B5 萬用修復霜，以及shu umeura 全新系列的 ultime8∞ 琥珀山茶花養膚潔顏油都應用了綠色科學。

L'Oréal歐萊雅｜美妝趨勢2：追求可持續美妝及背後成份（官方提供）

L'Oréal歐萊雅｜美妝趨勢3：強調個人化美妝體驗

個人化美容市場規模龐大，消費者渴望彰顯個性及表達自我的渴求，香港歐萊雅在 2019 年推出了 SkinCeuticals Custom D.O.S.E.訂製精華，經店舖醫學美容顧問與客人進行一對一了解及皮膚儀器分析後，SkinCeuticals Custom D.O.S.E.可以按照客人不同的皮膚狀況，製作出獨一無二的專屬精華配方。

L'Oréal歐萊雅｜美妝趨勢3：強調個人化美妝體驗（官方提供）

L'Oréal歐萊雅｜美妝趨勢4：糅合科技於消費體驗

香港消費者大量應用科技，余寶珍提到香港歐萊雅認為必須善用科技來提升購物體驗，以及增加與消費者的互動，例如集團提供專屬對話／電商服務，讓顧客可以隨時與品牌團隊聯絡，而在2022年 YSL BEAUTÉ 的年度活動中，建立首個 YSL BEAUTY METAVERSE 彩妝元宇宙派對，每位用家都可以體驗虛擬線上商店，並利用虛擬 Modiface 技術試用 YSL 王牌產品。

L'Oréal歐萊雅｜美妝趨勢4：糅合科技於消費體驗（官方提供）

L'Oréal歐萊雅｜美妝趨勢5：關注品牌價值

香港消費者除了關注產品本身的功能、成份外，更加會關注零售商的行為及業務模式，以及支持符合社會公益的品牌，55% 消費者期望品牌實踐可持續發展措施，尤其是在產品中使用環保包裝及可再生物料。

L'Oréal歐萊雅｜美妝趨勢5：關注品牌價值（官方提供）

L'Oréal歐萊雅香港2大美妝科技產品和服務

為迎合以上5大美妝趨勢，余寶珍宣布，香港歐萊雅即將在香港推出2大美妝科技產品和服務。

香港歐萊雅美妝科技產品及服務1：Maybelline X Teams 虛擬彩妝服務

香港歐萊雅旗下品牌 Maybelline New York 於今年7月，首次為 Microsoft Teams 線上會議平台提供 12 個不同的妝容濾鏡，用家可在線上會議中，隨時隨地按照心中所想轉換個人美妝。

香港歐萊雅美妝科技產品及服務1：Maybelline X Teams 虛擬彩妝服務（Microsoft 官網）

香港歐萊雅美妝科技產品及服務2：Giorgio Armani Meta Profiler™

Meta Profiler™ 是一部皮膚分析儀，透過10分鐘的診斷分析，可以精準分析客人的皮膚 狀況，從而度身訂造最適合的 CREMA NERA 護膚程序。裝置亦配備了即時保濕感應器，能以演算法提供超過10萬個皮膚捕捉功能。，同時透過精密鏡頭，測量出超過13種臨床皮膚徵狀，例如皺紋、黑斑以及紅腫等。Meta Profiler™ 將於2024 年年初在法國、中國大陸及香港市場的 Giorgio Armani Beauté 銷售點率先推出！