Crocs優惠｜官網限時減價優惠 低至47折起入手膠鞋/防水拖鞋/涼鞋

Crocs優惠｜作為近年大熱的洞洞拖鞋品牌Crocs，其實已經有多年歷史，自2002年一直創新變革，推出不同鞋款，近年亦積極與各大品牌或名人合作：簡潔休閒的JJJJound x Crocs、機能風格的SALEHE BEMBURY X CROCS、少女風格的Simone Rocha x Crocs掀起一股搶購熱潮！



想入手潮流單品的女生，更不要錯過Crocs官網現正進行的限定優惠，多款防水功能、透氣膠鞋想有參與優惠，優惠期間隨時售完，《01女生》為大家特選出以下8款Crocs精選推薦：

Crocs 官網限時減價優惠！（Crocs）

Crocs優惠：1. Women Baya Platform Sandal HK$298（原價HK$368）

購買方法：Crocs官網

這款以 Iconic Crocs Comfort™ 製造，將Crocs經典的外型融合涼鞋設計，帶出透氣同時好走、包裹腳部的舒適感。另外，前帶位置亦備有 Jibbitz™ 鞋飾的位置，可以自由發揮喜好。

Crocs優惠：1. Women Baya Platform Sandal HK$298（原價HK$368）（Crocs）

Crocs優惠：2. Women Baya Platform Clog HK$438（原價HK$538）

購買方法：Crocs官網

這款加厚及加高設計的Baya Platform Clog，能夠令你每步都輕鬆快走，急忙上班亦可以自如地跑，加上通風設計，那怕沾上污漬亦可以馬上抹走。另外，這款的背帶、鞋面亦可配上Jibbitz™ 鞋飾，創造出更具個性化的鞋履。

Crocs優惠：2. Women Baya Platform Clog HK$438（原價HK$538）（Crocs）

Crocs優惠：3. Women's Kadee II Sandal HK$228（原價HK$298）

購買方法：Crocs官網

對於笨重、厚大的膠鞋有所卻步？不妨入手這款基本款的涼鞋，以Z型鞋帶配以Croslite™泡沫鞋墊，雖然取去了標誌性的洞孔與鞋飾，卻將舒適及時尚取之平衡，打造出新美感。

Crocs優惠：3. Women's Kadee II Sandal HK$228（原價HK$298）（Crocs）

Crocs優惠：4. Unisex Classic Crocs Flip HK$168（原價HK$218）

購買方法：Crocs官網

偏愛「人字拖」的輕鬆自在感？這款多種糖果配色的Unisex Classic Crocs Flip，因著柔軟TPU腳趾夾位，就算一鞋行走全日亦不會感到束縛與痛感。另外，這款的背帶亦有加上洞孔，用家可以自由配上Jibbitz™ 鞋飾。

Crocs優惠：4. Unisex Classic Crocs Flip HK$168（原價HK$218）（Crocs）

Crocs優惠：5. Women's Crocs Brooklyn Strappy Low Wedge HK$298（原價HK$498）

購買方法：Crocs官網

想要時尚的涼鞋的話，這款低根羅馬涼鞋結合了柔軟Matlite™鞋面、LiteRide™泡沫鞋床與加高外形設計就合適不過。能夠輕鬆應付不同場合需要，讓你不必在外觀和舒適之間做出選擇！

Crocs優惠：5. Women's Crocs Brooklyn Strappy Low Wedge HK$298（原價HK$498）（Crocs）

Crocs優惠：6. Unisex Echo Clog HK$768

購買方法：Crocs官網

Unisex Echo Clog 是款革命性新鞋履，將輕盈機動性與街頭運動作結合，打造出時尚、獨特的立體鏤紋鞋底，再加上多種不同配色，作為閏密、情侶鞋亦十分吸晴！

Crocs優惠：6. Unisex Echo Clog HK$768（Crocs）

Crocs優惠：7. Women's LiteRide™ Printed Camo Pacer HK$248（原價HK$528）

購買方法：Crocs官網

户外運動、郊遊時對涼鞋不太自信，擔心自己的腳趾、腳踝受傷，又不想每每都用上包裹極好的行山鞋？不妨用上這款Pacer吧，它將涼鞋與運動鞋結合其一，輕身柔軟，不單可以水陸兩用，更是透氣、保護性能性兼備！

Crocs優惠：7. Women's LiteRide™ Printed Camo Pacer HK$248（原價HK$528）（Crocs）

Crocs優惠：8. Unisex Mellow Clog HK$568

購買方法：Crocs官網

Crocs一直嘗試新品，Mellow 系列以極簡風格著稱，好襯百搭，正符合今年秋冬正大行其道的「Quiet Luxury」穿搭風格。這款一體式的涼鞋，流暢外形加上柔軟的 LiteRide™ 泡沫鞋墊，配合軟彈舒適的穿著體驗，真的沒有不入手的原因。