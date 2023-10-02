化妝教學｜淚溝怎麼遮？台女分享5步淚溝消失術 零死角遮蓋淚溝

化妝教學｜你也曾經試過費盡心思化好妝後，眼下卻仍是灰灰黑黑？又或者明明已經用上幾層遮瑕，但當一拍照或移動時則發現眼晴下方有一個凹陷處，令妝感馬上變得無效，變得顯老又沒精神？如果你亦有同樣困擾的話，也許你的化妝品又或者化妝步驟並不能夠完全針對到自身的眼睛問題！



若果想擁有一個無瑕妝感，遮瑕就顯得十分重要，而通常以黑色形黑眼圈或者淚溝最難以處理，不過其實加以調整細節過後，就可以輕鬆改變問題，隱藏皮膚缺陷！近日網友「芸哺」在Dcard上的分享5步「淚溝消失術」，讓大家都可以暫時性地零死角完美遮蓋淚溝，不過若果大家想永久解決困擾、淚溝完全消失的話，還是要依靠醫美填補的。

台女分享5步淚溝消失術（Dcard@YunBu567）

「淚溝消失術」：1. 粉底液底妝

普遍女生的底妝步驟都會先從遮瑕開始，再上粉底液，不過「芸哺」提醒這個方法對於有淚溝困擾的女生未必最適合，反而是先上粉底液再觀察哪裡需要遮局部遮瑕的話就更能夠針對淚溝。

「淚溝消失術」：1. 粉底液底妝（Dcard@YunBu567）

首先以粉底液打底，觀察臉上仍需要再次遮瑕的位置，如果要針對淚溝的話，就需要以俯視的角度看，這個就是淚溝最明顯的角度：大家可以夾緊下巴，眼睛向上抬，往鏡子看淚溝。

「淚溝消失術」：2. 局部校正遮瑕

觀察到自己的淚溝的問題後，就可以使用校正色對應著局部遮瑕：若果是黑黑紫紫、咖啡色的話可以用上鮭魚粉色，若果是偏紅調的話則可以用上綠色遮瑕。

「淚溝消失術」：2. 局部校正遮瑕（Dcard@YunBu567）

「芸哺」提醒大家眼下遮瑕越輕薄越好，可以先以手指沾上遮瑕，之後再稍微推開、過渡，再直接輕上眼底，以點拍的手法均勻地點讓遮瑕與底妝融合。若果擔心不小心上妝或妝感太過厚重的話，大家可以用粉撲加以輕拍，這樣不單可以令遮瑕更均勻，更可以將多餘的遮瑕吸走。

眼下遮瑕越輕薄越好 輕拍更均勻（Dcard@YunBu567）

「淚溝消失術」：3. 提亮

當校正完成後，就需要用上提亮色，收藏好淚溝的暗影與凹陷感。「芸哺」分享這個步驟使用小型、扁身的遮瑕刷為佳，用上淡膚色或亮色調，俯視凹陷處然後沾在淚溝的最下方。

「淚溝消失術」：3. 提亮（Dcard@YunBu567）

「淚溝消失術」：4. 蜜粉定妝

想將遮瑕保存得宜，就要用上蜜粉定妝，這樣才不會令遮瑕歪掉，而且蜜粉亦可以將眼底稍作提亮。

「淚溝消失術」：4. 蜜粉定妝（Dcard@YunBu567）

「淚溝消失術」：5. 膨脹色腮紅

想再加強臉部過渡，將淚溝完全收好的話，可以用上膨脹色腮紅輕掃在眼下位置，而膨脹色腮紅指飽和度都較低、明度則偏高的，常見的腮紅有牛奶粉、淡紫色系等，它們能夠幫助修飾凹陷、提亮肌膚，令皮膚看起來更加平滑。