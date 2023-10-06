化妝教學｜長臉妝後顯老又惡相？6步打造小臉童顏感 修飾臉長臉型

化妝教學｜不同臉型的女生化妝都有相應的困擾，例如長臉女生則要打造年輕感，縮短臉中臉長、圓臉女生要修飾輪廓，延伸臉長、方臉女生要弱化稜角感等。若果只是照板煮碗，直接複製他人的妝容，很容易就會用錯修容、打亮等上妝方法，導致揚短避長，令自己妝後顯胖更顯老！



若果你也是長臉女生：臉中偏長、高額頭、短下巴，你亦有這些困擾嗎？妝後臉感覺變得更窄更長、妝後並沒有減齡感覺？不妨參考美妝博主「薛薛BRITTANY」針對、對應自己臉型改善妝容的話，一起看下去吧！

長臉如何修飾臉型？6步打造小臉童顏感 ！（RED@薛薛BRITTANY）

「長臉減齡妝」：1. 眉毛要壓低

對於長臉女生而言，要打造年輕感的話就不能完全照著自己的五官去化妝。「薛薛BRITTANY」指因為眉頭的方向會產生視覺上的錯覺，打造了一個較短的鼻子，所以大家化眉妝時要將眉毛稍稍壓低。

「長臉減齡妝」：1. 眉毛要壓低（RED@薛薛BRITTANY）

「長臉減齡妝」：2. 鼻影修容要自然

不少女生化妝時都會習慣將鼻子修容打得相當明顯，但「薛薛BRITTANY」指若果長臉女生從眉毛下方開始打造鼻影，會顯得臉中更長，相反應該從眼窩位置畫一個大C字，然後勾勒下鼻頭形狀及在鼻頭中掃上少許修容。想顯得更自然的話，可以在鼻尖、鼻梁處掃上胭脂。

「長臉減齡妝」：2. 鼻影修容要自然（RED@薛薛BRITTANY）

「長臉減齡妝」：3. 打亮手法要注意

長臉女生的五官普遍較明顯及大，臉部留白足夠，所以只需要在適當位置上準確打亮就可以起到畫龍點睛的效果。「薛薛BRITTANY」分享一個手法就是用上較扁平的化妝掃，在雙眼間或稍微向下，山根的位置中向下掃打亮 ；另外在鼻尖位置向橫掃打亮 。

「長臉減齡妝」：3. 打亮手法要注意（RED@薛薛BRITTANY）

「長臉減齡妝」：4. 胭脂不能超過鼻翼

想減低臉部留白感覺，「薛薛BRITTANY」指大家可以準備兩個顏色：提亮色與胭脂主色。提亮色胭脂指明暗度偏高、灰度低，例如淡粉色、蜜桃色、珊瑚色、血色、淺紫色等。

為了弱化臉中的感覺，先以提亮色胭脂在臉中畫三角形，注意不要超過鼻翼，以免打造了一個下垂的蘋果肌。再以胭脂主色在眼下位置，小量多次的橫掃，這樣才能夠打造臉部膨脹，原生膠原蛋白滿滿的錯覺。

「長臉減齡妝」：4. 胭脂不能超過鼻翼（RED@薛薛BRITTANY）

「長臉減齡妝」：5. 眼妝重點

對於長臉女生而言，過於濃妝、明顯的眼線會打造出顯老惡相！

過於濃妝、明顯的眼線會打造出顯老惡相！（RED@薛薛BRITTANY）

眼影要輕柔、小面積為佳，手法亦應向橫拉伸，而眼線亦可以平向拉長或微向下。最關鍵的是多利用下眼影、下眼線去放大雙眼，若果想眼晴放大效果更加強，可以淺粉色或微珠光的眼影塗抹在臥蠶上。

「長臉減齡妝」：5. 眼妝重點向下（RED@薛薛BRITTANY）

「長臉減齡妝」：6. 唇膏向外暈染

近年玻璃唇、果汁唇妝盛行，不少女生都有所接觸過，而長臉女生正正就需要這種暈染的效果，沒有刻意畫出來的唇型，打造年輕感。大家可以正常地塗抹唇膏，然後暈染唇邊界，再填上唇油或唇液，令唇妝更自然、立體！