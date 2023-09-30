化妝教學｜內雙/單眼皮女生必學眼妝　零失手畫出自然深邃大眼

大部份亞洲女生眼型都屬於內雙眼皮，眼褶較短窄，容易令眼妝不明顯，塗上珠光眼影後更有可能變成浮腫的泡泡眼。韓國化妝師哈皮林Happyrim日前分享內雙眼皮畫眼妝4大重點貼士，放大眼睛之餘，亦能令眼妝更精緻立體，化妝新手和正尋找眼窩的你必學！



內雙眼皮女生化妝時大約有種「眼妝原地消失」的心累感覺，因為無論多努力地做眼影漸變或塗抹貴價品牌的眼影也好，眼妝都彷彿被眼皮吃掉，完全不顯眼。韓國化妝師哈皮林Happyrim早前拍片教授內雙眼皮女生處理眼影、眼線等眼妝技巧，易學又實用，零失手畫出自然深邃大眼。

秀智是典型內雙眼女星。(圖片來源: skuukzky@Instagram)

貼士1）眼妝切忌上揚

不少內雙眼皮女生都表示「畫了眼妝和沒畫一樣」，Happyrim指眼妝切忌向高空發展，建議在眼尾位置微微向外延伸眼妝，效果反而更好。

貼士2）重點加深眼尾眼影

想眼妝明顯的話，就千萬不要糾纏在雙眼皮位置，要記得把他人目光轉移至眼尾。因此，建議使用顯色度高的眼影顏色，再從眼尾向眼頭方向輕掃，緊記少量多次地加深眼尾部份。大家亦可將多餘粉末和臥蠶連接起來，畫出自然大眼之餘，在眨眼時眼妝又不會完全消失。

貼士3）眼線向後平移

眼綫不要畫太高，可在順著眼睫毛弧度畫後，再往後平拉出去延長少許，畫一條幼細眼線，而內眼線可免則免。這樣的下垂眼線，看上去更柔和可愛。

貼士4）注意眼尾三角位

細長眼型的女生，在眼尾部分加深一點會更好看。不過，切忌用太深色的眼影塗抹在眼尾三角位，容易顯髒。