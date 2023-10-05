化妝教學｜ 新手必學超實用日常淡妝技巧　清純眼妝自然放大雙眼

裸妝、淡妝及白開水妝容，近年成為化妝界大熱。以簡單底妝，配上低飽和度彩妝用品，畫出清水般的清透乾淨感妝容。不過對於新手而言，最怕越畫越厚重濃艷，未能突出輪廓優勢之餘，亦隨時顯老10歲！美妝博主千葉遙最近分享5步淡妝公式，輕鬆簡單化出高級日常妝。



不論是化妝新手或是老手，都總有機會需要以淡妝示人。但一不小心，就容易變成面青口唇白的「病人妝」，令人誤以為生病，隨時「唔化好過化」。美妝博主千葉遙拍片教大家以畫出高級感淡妝的5個技巧，新手人士必學！

1）先鋪後補塗上底妝

不少人誤以為淡妝就代表底妝份量少，可以直接用手指以點壓方式上面，結果妝感完全不平均。其實只要面上有瑕疵，就應該用上適量粉底液遮蓋。

建議大家先在手背打圈揉開粉底液，再平鋪上面。再拍開粉底液之前，米字形噴上定妝噴霧，效果更水潤貼服。然後，以垂直方式拍開粉底液，多餘粉底液可輕壓眼皮。容易出油甩妝的位置如：嘴角、鼻頭等，就用遮瑕掃少量多次地蘸上粉底液填補瑕疵。最後，用粉撲再全面按壓一次，再噴上定妝噴霧鎖妝，妝感自然之餘，亦有一定的遮瑕度。

2）有層次的眉毛修容

一般女生的眉頭毛髮較濃密，反而眉尾較稀疏。這個時候就可以先用眉筆填補眉尾空缺，再用眉粉在中段填補罅縫。其後，用淺啡色的眼影從眼球正上方沿着山根畫C字，其餘粉末輕輕帶過鼻頭。

至於面部修容，用修容掃沿着面頰下顎線的位置向下掃，再往上暈染，無需太強調棱角位置。

3) 放大雙眼自然眼妝

眼妝是重要一環，做得好就能夠放大雙眼，打造深邃立體五官。在色彩相近的眼影盤，揀選較淺色的霧面雅致眼影作為打底色，較深色的眼影作為暈染主色。

用化妝掃將淺色眼影，掃上眼皮位置，再向下掃鋪滿整個眼框。其後用深色眼影加深睫毛根部，以打圈方式暈染並將顏色帶到眼褶位，將多餘眼影粉末帶到眼尾及下眼線，令雙眼更有神。

4）清純眼線 毛流感睫毛

畫眼線之前，先用睫毛夾將眼睫毛夾至一定翹度，然後立即塗上睫毛膏。化妝新手可選用棕色眼線膠筆畫眼線。先填補內眼線位置，再順着眼尾拉長外眼線，就能夠自然地放大雙眼。

5）善用胭脂/唇膏顏色修容

胭脂和修容一樣，能夠縮短中庭距離，是修飾臉型的好東西。「冷暖對沖疊色法」，意指使用同色系但深淺不一的胭脂和唇部化妝品，打造層次感妝容。

先將淺色胭脂輕掃在眼球正下方位置，再慢慢向外暈開。將深色胭脂，輕掃在眼尾連接鼻翼的C字區域內，就能夠做出顯臉小的胭脂妝。

唇膏方面，大家可用冷暖色疊加方法做出輕盈透亮妝感。先用一個灰粉色的唇妝產品打底，再用磚紅色唇彩在上下唇畫出一個V字，記得用棉花棒暈開邊界，就可做出飽滿粉嫩唇妝，自帶好氣息。

相關閱讀：日妞整容級化妝7步驟！單眼皮、扁鼻黃面婆 變大眼鄰家女超犯規