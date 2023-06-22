代餐能減肥瘦身？記者實試品評3款代餐：這款代餐像喝珍珠奶茶！

3款代餐評比！代餐怎麼吃？體重管理是女生終生事業，除了減肥運動、減肥食譜之外，想再加強減肥瘦身效果的話，「代餐減肥法」也許能夠幫到你！代餐顧名思義用以替代正餐：早餐、午餐或晚餐的一種產物，代餐粉普遍含有約100至300卡路里，並以蛋白質作為主要成份，有助減低脂肪吸收含量，相較於一般正餐攝取500到900大卡的熱量為少，代餐替代正餐令卡路里的總攝取量少於總消耗量，確實可以達致一定程度的減肥效果。



代餐多以低熱量、高營養、高飽足感為核心設計，市面上亦有琳琅滿目的代餐產物，到底真的能夠達到替代正餐、高飽足感，甚至減磅的作用嗎？今次記者自費親測3款不同代餐，比評當中的口感並分享用後感，到底代餐效用又真的這麼神奇嗎？

代餐分享1. LUNASIN COCOA 40g

熱量 : 98.5kcal 蛋白質:5.2g 脂肪 : 0g 糖份 : 3.9g



代餐分享 1. LUNASIN COCOA 40g（李樂瑤 攝）

這款LUNASIN COCOA 可可代餐來自台灣，僅有98.5卡路里！通過美國GMP、ISO22000、HACCP食品安全認證，能夠安全食用。一開始食用這款代餐已經相當驚喜，因為它只有98.5卡路里，另外口感完全不像節食、介口般枯燥乏味，服時像喝下濃厚的朱古力般。

代餐中有荷蘭黑可可、奇亞籽及洋車前子殼等成份，加上穀物粒，口感與味道兼備，但細看成份當中並無添加糖份，輕鬆減糖又低卡路里。

吃過這款代餐後，確實會感到飽足感，感覺並不像只喝了水般，這3個月的體驗下來，筆者曾替代早餐與晚餐，認為飽足感大概能維持3個小時左右，加上口感與味道都正中下懷，相當喜歡，亦會繼續回購。

這款代餐價錢約3百多，每一包也只是20多元，是一個不錯的選擇，不過美中不足的是配件比較分散，整合時比較麻煩，2D的代餐設計容易令代餐顆粒沉澱，需要飲管稍作拌匀。

代餐分享 2. OVN代餐 40g

熱量 : 150 kcal 蛋白質: 13g 脂肪 :0.8g 糖份 : 11g



代餐分享2. OVN代餐 40g（李樂瑤 攝）

這款由在韓香港YouTuber Oyan所研發的OVN代餐，已獲韓國HACCP認證，當中以高蛋白質含量（13g）以及豐富穀物粒口感見稱。購入這款代餐的原因無他，主要受到可愛外觀包裝所吸引，其次就是體驗裝能夠一次過嘗試到4種不同口味：豆奶、紅薯、朱古力以及綠茶口味。

筆者最為喜愛紅薯口味，4月已經在實試中（李樂瑤 攝）

服食這款代餐後，相比起台灣的代餐，這款代餐的豐富穀物粒口感確實不假，淡淡穀物，整體口味較淡身些，感覺像健康的豆奶加上天然食材調味般。4種口味當中，筆者最為喜愛紅薯口味，一來市面較少紅薯相似口味，二來這款口味的代餐飽足感會比較強烈，大概能維持2個多小時左右。

當中最吸引的是相當方便的瓶身設計，可以扭實、自然企立，攜帶相當方便；只需加入180ml水或適合您口味的飲料搖勻即可。不過這款代餐會是150卡路里，價錢亦會高些許，價錢約4百多，每一包大約30多元。

代餐分享 3. COCHA 高山烏龍奶茶代餐 47g

熱量 : 108 kcal 蛋白質:16.8g 脂肪 : 0g 糖份 : 1.2g



代餐分享 3. COCHA 高山烏龍奶茶代餐 47g（李樂瑤 攝）

減肥不時要減糖、忍口，這款只有108卡路里的COCHA 高山烏龍奶茶代餐能夠一解口饞，替代「肥仔水」卡路里低，不會有罪惡感。一開茶味已經十分香濃，粉已經在代餐包入面，只需加水調配個人化口味即可。

若想再增添濃厚的茶感，可以再額外加添茶粉。另外因為使用赤藻糖醇，不易令身體升糖、肥胖。成分中含有蛋白質、BCAA，有助合成肌肉、補充每日蛋白質攝取，可以一邊減脂一邊養生。

這款升級代餐除了含有更高蛋白質，而且配有像珍珠口感的蒟蒻珍珠，完全分不清楚自己在喝健康飲品還是代餐，色、香、味兼備，又有飽足感，是減肥人士福音。

3個多月親測代餐後感 記者：舒適減磅方法

原本擔心代餐可能代表捱餓、要進食枯燥乏味的口味，經歷這三個多月親測代餐後發現代餐的世界很大，產品口味很豐富，而且具有一定飽足感。

以筆者日常習慣，用作運動前備餐、繁忙工作過後的輕晚餐，這個維持體重的方法相對舒適、對日常生活沒有太大影響，當然舒適的方法減磅作用不大，不過對於維持體重，收細胃口有幫助，能夠在日常三餐油膩的飲食中讓腸胃稍作休息、清減腸胃。若果平日沒時間準備早餐、打算增肌減脂的女生都可以一試。

代餐雖然能夠一定有效減重，但大家亦要注意不能單靠代餐，吃完代餐又增加食量或吃零食、代餐只吃一、兩天等，都會令減重效果受影響。