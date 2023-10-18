大神Coffee林芊妤大推V面神器！限時31折G-Power離子緊膚儀

保持年輕是女士們的終身目標，除勤做運動、進食保健品之外，肌膚保養護理亦不能鬆懈！星級瑜伽導師Coffee 林芊妤，近日分享去旅行護膚心得及必備好物推介。當中她更透露保持「V面」緊緻年輕肌秘訣，就是全靠瘦面神器瑞士肌膚細胞再生專家GLYCEL G-PowerLift+離子射頻緊膚儀，機身輕巧便攜又易用。即使去旅行要快速適應時差溫差，都可以時刻保持最佳狀態，以靚樣示人！



Coffee的終極美顏秘密武器

Coffee真人實測，使用前後對比圖。(www.glycel.com)

不少女士都會因為年齡增長，肌膚出現初老問題而擔憂。身兼多職的Coffee就表示即使多忙碌，都會好好愛錫自己肌膚，保持年輕。而臨近年尾，大家經常去旅行，加上又忙於出席各式各樣派對，容易睡眠不足，令肌膚處於渾沌的疲勞狀態。

Coffee笑指自己去旅行時都會忙於玩樂，又會進食高鹽高油高糖食物，加上日夜顛倒的時差，影響睡眠質素，導致肌膚狀態不穩，面部浮腫又暗啞。除使用抗衰老護膚品外，她亦會使用GLYCEL G-PowerLift+離子射頻緊膚儀，將護膚精華成份帶入肌膚深層。一機就能做到提升、緊膚、美白、去紋、淨化、V面、注養及煥膚，十分適合生活繁忙、追求極簡多效保養的女士們。

操作簡單 旅行/捱夜護膚必備

去旅行當然要好好影靚相，不要浪費好天氣好心情。GLYCEL G-PowerLift+離子射頻緊膚儀採用符合人體工學的流線雙半球體設計，能更緊貼眼、臉輪廓線條，針對面部、眼部及頸部各處肌膚作重點護理，突出面部優勢，塑造立體輪廓。不但能夠顯臉小，亦能大大提升顏值，絕對省下不少化妝修容，甚至「P圖」的功夫。

早上護膚：提拉面部 即時瘦面

Coffee 推介早上使用「RF Mode」(紅光—射頻模式)，以紅光配合泉效極緻再生精華，集中在鬆弛肌膚位置按摩，有效緊致肌膚。大家記得以打圈或短拉方式由內而外，下而上輕按額頭、下顎位及雙下巴等位置，就能令清晰V面、下顎線再現。即使前一晚捱夜玩通宵，一早出發影靚相都不用怕水腫！

夜間護膚：深層導入 注養煥膚

在外遊玩一整天過後，她就會用「G Mode」(綠光—離子導入模式)，配合將泉效極致再生精華或修護面霜，集中在繃緊位置按摩，同時將護膚成分深層導入肌底。既可以舒緩鎮靜肌膚，亦能夠幫助肌膚迅速保濕，不論任何地區或氣溫，肌膚都能夠保持水嫩細緻，絕對是去旅行護膚恩物！

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現時只需以HK$1,688，就可以購入總值$5,554，Coffee林芊妤大推的G-PowerLift+極V雙頻提拉彈力套裝(總值$5,554)。套裝更包括皇牌產品瑞士美肌紅水、鑽白日霜及幹細胞晚霜、魚子面膜等產品及$200電子現金券，絕對是入手最佳時機！

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