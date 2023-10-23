化妝教學｜新手必學高光減齡修容法　提升面部輪廓打造高級感妝容

高光用法｜修容是化妝重要的一步，當中高光產品能夠塑造立體輪廓，令面部凹陷部位變得飽滿，提升妝容精緻感之餘，亦可以瞬間減齡10歲！美妝博主王門門_近日分享高光全面提亮方法，只需4步就能增加潤澤感，令面部看上去更緊致彈潤，化妝新手都能夠輕鬆駕馭！



不少女生都會在完成基本化妝步驟後，沾取適量高光，均勻地塗抹額頭、鼻樑、蘋果機等位置。這樣，視覺上能立即提升肌膚水感光澤效果，大大增加面部立體感。如果化妝新手擔心會「翻車」，變成大油面的話，不妨參考美妝博主王門門_在影片中提及的3步全面提亮法，減低失手機會。

使用高光前後對比圖。(RED@王門門_)

第一步

沾取高光液或高光膏後，在淚溝位置開始沿着黑眼圈區域向上畫一個「✓」，並延伸至凹陷的太陽穴位置。

第二步

從法令紋位置連接木偶紋，向上畫一個「✓」，延伸至面部側邊凹陷位置。而這兩步有助提拉面部輪廓，處理大部份明顯凹陷。

第三步

三角海綿沾濕之後，將面上的高光輕輕拍開。濕海綿有助令妝感更貼服，亦能夠令水潤效果更加自然，完美解決淚溝、法令紋及木偶紋問題。

第四步

用三角海綿蘸取高光膏，在手背上沾幾下，直至高光膏剩下薄薄一層。這個時候，就可以輕印在面上，提亮面部中間位置，將面中凹陷位「嘭」起來，自然地提亮皮膚。

影片來源：王門門_@小紅書

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