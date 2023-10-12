化妝教學｜ 新手必學萬用眼線畫法　4步告別熊貓眼畫出精緻眼妝

不少化妝新手都會認為畫眼線是最具挑戰性的一步。除了難畫出對稱又精緻的眼線線條之外，亦無從入手揀選畫眼線工具。最近，美妝博主西遲Corry就教大家簡單4步畫出持久又能放大雙眼的眼線技巧。掌握秘訣之後再多加練習，將畫眼線變成每天化妝最期待的一步！



在畫出一條成功的眼線之前，每個女生都總會經歷過畫眼線「翻車」的日子，畫出來後不是顯黑顯髒，就是給人生硬呆板感覺。美妝博主西遲Corry近日拍片分享新手萬用眼線教學，只需4步就可以掌握用眼線膠筆成功畫出眼線，而且適用於所有眼型的女生。

眼妝初學者必知3大Tips

1）在完成眼影及定妝後，在畫眼線前需要確保眼睛位置保持乾爽狀態，就可避免甩妝機會。

2）如果眼線膠筆處於全新狀態或已開封一段時間的話，在使用前必須用紙巾輕輕抹去筆尖表面的封層，方便後續使用。緊記力度不能太大，否則眼線膠筆筆芯會斷掉。

3）建議先將眼睫毛夾至一定翹度，才畫眼線。如果先畫眼線再夾眼睫毛，眼線就會全部印在睫毛夾上，等如白畫。

簡單4步完成萬用眼線

第一步

畫內眼線時，大家可以先用化妝掃掃頭掀起上眼皮，用眼線膠筆填補睫毛之間的空隙。

第二步

用手輕按眼眶骨位置並輕輕向外推，這時候在最後一條睫毛根部位置往外面畫一筆作為延伸部份。有需要的話，大家可多畫幾筆，加深眼線顏色及填補陰影部份。

第三步

可用指甲或棉花棒往上刮一下，修飾眼尾尖角位。

第四步

輕輕印走多餘的虛線，一條放大眼睛的眼線就完成！

影片來源:西遲Corry@小紅書

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