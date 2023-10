化妝教學｜零成本增面部澎潤感 台女分享皮相打亮 2步童顏嫩幼感

【化妝教學/打亮畫法】對於不少女生而言,因著年齡增長,臉上的膠原蛋白流失日漸嚴重,細紋、淚溝、面上凹陷等都一一浮現,想簡單解決這些問題的話,又不想借助醫美方法的話,不妨在化妝時善加利用打亮吧!



若果你亦希望在化妝後有減齡的感覺,令人感覺到自身膠原蛋白澎潤的話,不妨參考台灣網友「芭樂水水」所分享的「皮相打亮」方法吧!「芭樂水水」指普遍女生都會在定妝過後,直接上珠光打亮,但其實可以在珠光打亮前加入「皮相打亮」,就可以令面部凹陷處瞬間變得膨潤。

台女分享皮相打亮 2步童顏嫩幼感(Dcard@芭樂水水)

「皮相打亮」:1. 定妝過後使用啞光高光

大家可以照平常自己的習慣,先上底妝,然後再以蜜粉或粉餅定妝。接著就可以用上啞光高光,「芭樂水水」指粉狀打亮會比起液態打亮來得容易控制份量,建議大家使用粉狀啞光高光,搭配小粉撲,這樣會更容記掌握與照顧細節。

「皮相打亮」:1. 定妝過後使用啞光高光(Dcard@芭樂水水)

如果是皮膚較白的女生可以使用膨脹色胭紅,例如藍色腮紅、紫色腮紅、淡粉色腮紅,若果皮膚較黃的的女生則建議使用白色啞光高光。挑選好對應高光顏色後,用小粉撲掃在凹陷的位置,「芭樂水水」建議主要點在臉中位置,輕鬆打造飽滿、精神感覺。

「皮相打亮」:2. 小面積珠光打亮

當填補好面部凹陷位置後,就可以用上珠光打亮去特顯臉部五官,「芭樂水水」指珠光是增加妝感精緻度,而精緻的東西則要少量用,大家可以記住珠光打亮亦是等於骨骼打亮,主要點在鼻骨、鼻頭、顴骨上面。

「皮相打亮」:2. 小面積珠光打亮(Dcard@芭樂水水)

同場加映: 珠光/啞光高光打亮推薦

高光打亮推薦:1. Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter光影筆 HK$320

購買方法:NET-A-PORTER(HK$275)|ZALORA(HK$523)

Charlotte Tilbury 好評無數,這支光影筆更榮獲了最暢銷產品之一!雖然液狀高光看似新手不友好,但其實它的海綿刷頭非常容易上手,玫瑰金色的珠光高光更是適合所有膚色,自然濕潤能夠瞬間貼合皮膚,完全是盲買不錯之選。

高光打亮推薦:1. Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter光影筆(Charlotte Tilbury)

高光打亮推薦:2. MAKE UP FOREVER ARTIST 亮肌光影粉 HK$260

MAKE UP FOR EVER 一直作為化妝師們的至愛,妝感質素有保證。想要款可以完美地與肌膚融合的光影,可以考慮入手這款全新的亮肌光影粉,粉末柔滑更能暈染無痕,隨意疊加亦可以完美抓緊住皮膚,完全是化妝新手福音!

高光打亮推薦:3. GUCCI ILLUMINATEUR DE BEAUTÉ亮肌光影液 HK$420

購買方法:GUCCI

Gucci Beauty在秋冬推出不少力作,這款作為品牌首款的亮肌光影液,不單能夠作為光影之用,當中呵護肌膚、提亮膚色的配方,不論素肌、妝後使用都可以保濕同時為肌膚添上亮澤自然的健康氣息。

高光打亮推薦:3. GUCCI ILLUMINATEUR DE BEAUTÉ亮肌光影液 HK$450(GUCCI)

高光打亮推薦:4. M.A.C聚光塑影立體修容盤 HK$355

購買方法:01網購(HK$220)|ZALORA(HK$314)

MAC 的皇牌產品:生薑高光Double Gleam及鼻影神色Omega絕對是每個女生都聽過的存在,而這盒影立體修容盤結合修容與光影於一身,讓立體五官、精緻小顏輕易擁有。

高光打亮推薦:4. M.A.C 聚光塑影立體修容盤 HK$355(M.A.C)

高光打亮推薦:5. Etude House Play 101 雙頭高光修容筆

購買方法:01網購(HK$62)

Etude House雖然已經全線撤出香港,不過作為高人氣的韓國國民品牌,產品價格親民,性價比高,可謂是每個學生黨、小資女的最強後盾!這款斜角設計的雙頭高光修容筆,能夠一筆輕鬆暈染,打造不脫妝的自然修容妝容。