化妝教學｜零成本增面部澎潤感 台女分享皮相打亮 2步童顏嫩幼感

【化妝教學/打亮畫法】對於不少女生而言，因著年齡增長，臉上的膠原蛋白流失日漸嚴重，細紋、淚溝、面上凹陷等都一一浮現，想簡單解決這些問題的話，又不想借助醫美方法的話，不妨在化妝時善加利用打亮吧！



若果你亦希望在化妝後有減齡的感覺，令人感覺到自身膠原蛋白澎潤的話，不妨參考台灣網友「芭樂水水」所分享的「皮相打亮」方法吧！「芭樂水水」指普遍女生都會在定妝過後，直接上珠光打亮，但其實可以在珠光打亮前加入「皮相打亮」，就可以令面部凹陷處瞬間變得膨潤。

台女分享皮相打亮 2步童顏嫩幼感（Dcard@芭樂水水）

「皮相打亮」：1. 定妝過後使用啞光高光

大家可以照平常自己的習慣，先上底妝，然後再以蜜粉或粉餅定妝。接著就可以用上啞光高光，「芭樂水水」指粉狀打亮會比起液態打亮來得容易控制份量，建議大家使用粉狀啞光高光，搭配小粉撲，這樣會更容記掌握與照顧細節。

「皮相打亮」：1. 定妝過後使用啞光高光（Dcard@芭樂水水）

如果是皮膚較白的女生可以使用膨脹色胭紅，例如藍色腮紅、紫色腮紅、淡粉色腮紅，若果皮膚較黃的的女生則建議使用白色啞光高光。挑選好對應高光顏色後，用小粉撲掃在凹陷的位置，「芭樂水水」建議主要點在臉中位置，輕鬆打造飽滿、精神感覺。

「皮相打亮」：2. 小面積珠光打亮

當填補好面部凹陷位置後，就可以用上珠光打亮去特顯臉部五官，「芭樂水水」指珠光是增加妝感精緻度，而精緻的東西則要少量用，大家可以記住珠光打亮亦是等於骨骼打亮，主要點在鼻骨、鼻頭、顴骨上面。

「皮相打亮」：2. 小面積珠光打亮（Dcard@芭樂水水）

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高光打亮推薦：1. Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter光影筆（Charlotte Tilbury）

高光打亮推薦：2. MAKE UP FOREVER ARTIST 亮肌光影粉 HK$260

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高光打亮推薦：4. M.A.C 聚光塑影立體修容盤 HK$355（M.A.C）

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