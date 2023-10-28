萬聖節2023｜8款萬聖節髮型提案：綁髮/髮髻 手殘女生都可以做到

【萬聖節2023/萬聖節髮型/髮型教學】十月快步入尾聲，而10月31日正是大家都所期待的萬聖節正日，想好好盡興狂歡，除了要精心挑選應節服飾，妝容與髮型亦不可缺少！當然，並非每個女生都熱愛「Cosplay」，又或者工作繁重得無閒購入應節服裝，不妨在髮型上加入小細節、頭飾，亦可以打造出不一樣的造型。



近日日本雜誌《michill byGMO》亦分享了8款簡易應節髮型，十分適合只有短促時間變身、不愛「扮鬼扮馬」或是擔心浮誇的手殘女生！

日本雜誌《michill byGMO》分享的8款萬聖節髮型（michill byGMO）

萬聖節髮型：1. 蜘蛛網髮型

這款髮型只需懂得綁頭髮就可以，用上髮圈以及蜘蛛髮飾，十分簡單就可以輕鬆打造出蜘蛛網髮型。首先將耳上部分的髮絲，分為6小束，再將每束頭髮與相鄰的髮束對齊，想加強效果的話可以用上富萬聖節氣氛髮圈顏色，重複對齊並綁好後就可以再加入小蜘蛛的髮飾。

萬聖節髮型：1. 蜘蛛網髮型（michill byGMO）

萬聖節髮型：2. 小南瓜髮型

若果你是中長髮或是髮量不足以綁成蜘蛛網的話，亦可以駁髮去展現萬聖節感覺！首先可以紮個雙馬尾，在馬尾旁加入駁髮去增加髮量，想特別一點的話更可以用上挑染的駁髮。為了令整個感覺更添用活力，可以用橡皮筋，將左右髮束分為幾部分綁住，然後拉出髮絲，使其成為圓形，像幾個行走小南瓜般。

萬聖節髮型：2. 小南瓜髮型（michill byGMO）

萬聖節髮型：3.優雅綁髮

來到狂歡盡興的萬聖節，平常的綁髮未夠突出，可以試試在平常造型上加添小新意。首先可以將頭髮分為上、下兩部分，上部分盤成一個髮髻，然後再以同樣方式盤起餘下部分為兩個髮髻，記得將頭髮鬆開些，才會更添自然。

萬聖節髮型：3.優雅綁髮（michill byGMO）

萬聖節髮型：4. 陰鬱星期三髮型

喜愛黑色文化的女生，一定對於去年大熱的星期三（Wednesday）並不陌生，辮子加上絲帶，就可以輕鬆打造出一個百搭的髮型：由可愛的愛麗絲、女僕造型到陰鬱星期三都可以！首先將頭髮分成左右兩邊，再每邊分成兩條扭轉成辮子，再把後面的頭髮平均分成兩邊，並跟剛剛綁的辮子編成一條新的辮子；最後加上絲帶在頭上裝飾即可！

萬聖節髮型：4. 陰鬱星期三髮型（michill byGMO）

萬聖節髮型：5. 絲帶綁髮

將頭髮分成三等份後開始編三股辮，接著每往下多編一次，就多抓起下層的一束頭髮，直到最後用橡皮筋固定，可以在尾端加上絲帶。

萬聖節髮型：5. 絲帶綁髮（michill byGMO）

萬聖節髮型：6. 可愛小惡魔髮型

短髮女生可以參考這個髮型，只需將頭頂的頭髮分為兩部分，然後將頭髮扭轉成圈形，然後再加上髮夾固定頭髮末端及根部，再加入絲帶或髮夾裝飾即可。

萬聖節髮型：6. 可愛小惡魔髮型（michill byGMO）

萬聖節髮型：7. 馬尾髮型

喜愛中性打扮的女生，可以將頭髮紮成低髻，然後再將其中一小部份纏繞在橡皮筋上，將髮尾固定在橡筋上。

萬聖節髮型：7. 馬尾髮型（michill byGMO）

萬聖節髮型：8. 貓耳髮型

若果綁髮過於複雜的話，這個髮型就絕對是手殘女生福音，只需用上髮夾及髮膠即可！首先將頭頂的頭髮拎起一束，再向內扭轉，適當用力推出成三角形，成型後以髮夾固定，當左右兩邊完成後，再噴上髮膠固定好頭髮。