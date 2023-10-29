髮型教學｜方圓臉女生秋冬必學髮型推薦　丸子頭/公主頭/半截馬尾

髮型教學/方圓面髮型｜秋冬季特別適合花心思增添造型感，要成功做到顯瘦又顯氣質的髮型更是一大學問。美妝博主沙沙sasa特意為方圓臉女生推介四款簡單又顯貴氣的髮型，高級貴氣感秒Get！



髮型是女生的第二張臉，能夠影響臉型的肥瘦大小及整體感覺。如果毫無頭緒，不知如何入手挑選髮型的話，女生們可參考美妝博主沙沙sasa影片中的4個簡易髮型，尤其對方圓臉面形的女生特別友好！大家快點學起，為自己尋找合適的髮型。

髮型推介1 ｜丸子頭2.0

丸子頭2.0 (RED@沙沙sasa)

瀏海是方圓臉女生的顯瘦恩物。大家可先用手指將瀏海和後面的頭髮分界，然後將耳朵以上的頭髮紮起來。從正面地看可看到辮子的話，就是最佳高度。接着，把後腦位置的頭髮稍為扯鬆一點，再把剩餘的頭髮一同紮起，這樣看起來頭髮就會濃密豐厚。

如果髮量比較少，可使用髮夾輔助。將頭髮沿着髮夾盤起來，再把前面的頭髮沿着丸子頭轉幾圈再紮起來，其餘的頭髮可以用黑色細夾夾好，360度零死角的髮型就完成了！

髮型推介2 ｜公主頭捲髮

公主頭捲髮 (RED@沙沙sasa)

大家在使用直髮夾捲髮之前可先塗上髮尾油，既可隔熱，亦可防止頭髮損傷。捲髮時，建議選擇直徑約36毫米的直髮夾，然後夾頭髮時將夾板打直往後捲，停留少許時間後，再向下捲下面的頭髮。緊記，同一位置的頭髮不要重複捲，可確保頭髮弧度更自然。

接着，先夾起頭頂上一小撮頭髮，再從耳朵對上位置再拿起一小撮頭髮，然後紮起來並在中間位置將頭髮從下而上穿過「頭髮洞」，再拉緊一下。有需要的話，可以加上髮夾幫助定型。

髮型推介3 ｜半截馬尾

半截馬尾 (RED@沙沙sasa )

這個髮型不但可以適合甜美風的女生，喜歡型格打扮的女生亦可一試。先預留瀏海，耳朵以上頭髮薄薄取一層並打斜紮起來。再在辮子下面取一小撮頭髮並一同紮起來。最後，配上大髮夾就可做出髮量多的效果，更能拉長面形，營造V面效果。

髮型推介4｜黑長直髮

黑長直髮 (RED@沙沙sasa )

不少女生都擁有一頭又黑又濃密的直長髮，想將簡單地將氣質提升到極致，只需多做以下一小步！先在頭頂位置取2/3的頭髮，順着往下備用，再把後面一小撮頭髮夾起。把前面頭髮和後面頭髮一同紮起，從上而下穿過「頭髮洞」，再把預先夾起的頭髮放下來即可。

(資料來源：RED@美妝博主沙沙sasa)