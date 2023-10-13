2023秋冬染髮｜深色髮型4大熱門推介　焙茶黑顯氣質、紫藍色顯白

近幾季「深髮色」成為髮型圈的大勢色彩，除了原生黑髮之外，還有哪些髮色變化也同樣顯白、顯氣質呢？



L’Oréal Professionnel Paris巴黎萊雅造型團隊聯合五大人氣髮型師，這次便精準預測2023下半年「深色染髮」4大流行重點，想要擁有女神級好髮質背殺，請瞄準這款髮色！

2023秋冬4大深色染髮造型，想顯白、顯氣質必看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

1. 焙茶深黑

短髮與深髮色果然是好搭檔！尤其今年為微盛行的層次剪髮型，透過深髮色的加分，更能展現髮絲的層次與捲度！像是這款帶有冷調的霧茶色，色澤介於黑色與棕色之間，柔和了深髮色的厚重、補強了棕色調蠟黃，不僅讓膚色更加顯白，搭配上飽褐色的局部挑染也不突兀呢！

2. 極霧冷冽紫

紫色系的神祕感，也是這兩季女孩們喜好嘗試的方向！冷色調平衡亞洲黃皮膚，搭配上直髮輪廓的光澤，讓整體造型更有質感！而下半年所流行的紫色，則要帶點霧感、一點冷棕調！深紫色與冷棕色相襯，呈現出漸層般的漸變色調，不只不怕有布丁頭，且長髮短髮都合適。

同場加映：白髮染髮｜髮型師5款遮白髮髮色推薦 冷茶棕修飾銀髮自然又減齡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

3. 墨藍色區塊染

藍色系總給人一種高級、冷艷的感受，若妳也想來點大突破，卻又害怕過於高調，今年秋冬墨藍色系便是好選擇！深邃、霧感的墨藍色在陽光下透出飽和光暈，在視覺下又猶如黑髮般自然，透過層次剪裁、區塊染做造型變化，更能為髮型增添時髦度。

同場加映：6大韓系燙髮圖鑑 木馬捲修飾臉型顯髮量、燕尾燙簡單易打理（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

4. 紫藍調線條染

延續前兩款冷色調髮色的造型，最後一款藍紫色，色彩剛好介於紫調的個性、藍調的穩重之間！然而髮型師建議，在造型變化上可以運用藍紫色做線條染，強調於線條層次、深淺變化，讓髮色不那麼呆版、容易看膩，反而只要日常不時點綴一點綁髮、髮飾巧思，就能讓整體髮色每一天都能擁有驚喜感。

延伸閱讀：

「高額頭」只能齊瀏海？5大髮型建議，髮際線高靠這招隱形、這款中分短髮氣質顯小臉

「方臉女孩」髮型這樣選！5款修容級造型，齊瀏海寬度要小心、小臉訣竅是燙捲

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】