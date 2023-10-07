白髮染髮｜髮型師5款遮白髮髮色推薦 冷茶棕修飾銀髮自然又減齡
撰文：女人我最大
出版：更新：
白髮染髮髮色該怎麼挑？年紀一到，頭髮又竄出一絲絲白髮真的很惱人啊！
今天小編就特搜5款髮型師推薦的「遮白髮髮色」讓我們根據色調、顏色飽和度來挑選，最能有效隱藏白髮，快來一起從中選出有效遮白的夢幻髮色吧！
髮型師推薦5款遮白髮髮色，讓白髮不再是。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+7
遮白髮髮色推薦：朱古力棕
說到遮白髮髮色，絕對不能少了「朱古力棕」，以棕色為基底融合了摩卡黑色調，在室內光之下看起來偏黑茶色，但陽光照射下又會呈現棕色光澤，這樣子飽和度較高的深髮色，可以很好地遮蓋白髮，重點是也看起來格外減齡、不挑人，強烈推薦給白髮染髮入門者！
遮白髮髮色推薦：黑紫色
誰說白髮不能挑戰特殊髮色，這款黑紫色遮白救星！可以透過深髮色有效修飾白髮絲，還能讓髮質看起來更好、更柔順、視覺改善毛躁感。
同場加映：60歲章小蕙護髮4秘訣 忌只用1款洗頭水 保養頭皮減白髮、生黑髮（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+8
遮白髮髮色推薦：粉棕色
粉棕色整體的飽和度界在適中，看起來雖然明亮，卻依舊能很好地隱藏白髮，而且自帶紅棕感的調色，也能褪去發黃發白的髮絲，讓髮質看起來更好。
遮白髮髮色推薦：灰色線條染
如果還在長白髮初期，不妨可以試試銀灰色線條染，順著白髮生長的方向挑染，不用刻意遮白，也能打造夢幻又時髦的漸層感髮色，讓白髮自然融入其中。
同場加映：防衰老｜腎血虛長白髮 中醫分享1茶2調理 60+亦能養出烏黑秀髮（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+4
遮白髮髮色推薦：冷茶棕
最後，是這款「冷茶棕」髮色，以棕色調為基礎，注入茶棕色調和，創造出這款自帶霧感濾鏡的髮色，修飾白髮和修飾肌膚暗沉一次搞定，是最一勞永逸的遮白髮髮色！
免責聲明：是否需漂染，仍取決於個人髮質和原生髮色，並請配合正確護髮方法維持。
中醫減肥法｜3款瘦身水3個月勁減15kg 調理好體質無痛減內臟脂肪44歲仍擁超幼川字腹！KIMIKO老師授3個動作 不跑不跳2分鐘瘦全身護髮｜8款頭皮專用養髮精華口碑極佳！L'OCCITANE、AVEDA強健髮根美甲頻密令指甲泛黃斷甲？營養師列8大食物 讓指甲回復強韌光澤治療級洗頭｜日本達人4招清潔油膩頭皮 洗出蓬鬆髮絲防白髮2023超顯瘦及肩短髮5大推薦 修飾臉型又減齡 公主切視覺秒-10KG
延伸閱讀：
你不是真的老！5個一般人常犯「長皺紋壞習慣」通通改掉皺紋少9成、比擦保養品更有效
【本文獲「女人我最大」授權轉載。】