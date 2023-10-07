白髮染髮｜髮型師5款遮白髮髮色推薦　冷茶棕修飾銀髮自然又減齡

白髮染髮髮色該怎麼挑？年紀一到，頭髮又竄出一絲絲白髮真的很惱人啊！



今天小編就特搜5款髮型師推薦的「遮白髮髮色」讓我們根據色調、顏色飽和度來挑選，最能有效隱藏白髮，快來一起從中選出有效遮白的夢幻髮色吧！

髮型師推薦5款遮白髮髮色，讓白髮不再是。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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遮白髮髮色推薦：朱古力棕

說到遮白髮髮色，絕對不能少了「朱古力棕」，以棕色為基底融合了摩卡黑色調，在室內光之下看起來偏黑茶色，但陽光照射下又會呈現棕色光澤，這樣子飽和度較高的深髮色，可以很好地遮蓋白髮，重點是也看起來格外減齡、不挑人，強烈推薦給白髮染髮入門者！

遮白髮髮色推薦：黑紫色

誰說白髮不能挑戰特殊髮色，這款黑紫色遮白救星！可以透過深髮色有效修飾白髮絲，還能讓髮質看起來更好、更柔順、視覺改善毛躁感。

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遮白髮髮色推薦：粉棕色

粉棕色整體的飽和度界在適中，看起來雖然明亮，卻依舊能很好地隱藏白髮，而且自帶紅棕感的調色，也能褪去發黃發白的髮絲，讓髮質看起來更好。

遮白髮髮色推薦：灰色線條染

如果還在長白髮初期，不妨可以試試銀灰色線條染，順著白髮生長的方向挑染，不用刻意遮白，也能打造夢幻又時髦的漸層感髮色，讓白髮自然融入其中。

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遮白髮髮色推薦：冷茶棕

最後，是這款「冷茶棕」髮色，以棕色調為基礎，注入茶棕色調和，創造出這款自帶霧感濾鏡的髮色，修飾白髮和修飾肌膚暗沉一次搞定，是最一勞永逸的遮白髮髮色！

免責聲明：是否需漂染，仍取決於個人髮質和原生髮色，並請配合正確護髮方法維持。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】