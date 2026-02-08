髮尾油推薦2026｜15大好用髮尾油！輕鬆抗乾旱/毛燥 打造最美髮型

髮尾油推薦2026｜頭髮就是女生的第二張臉，一個好的髮型不單可以展現個人個性，更可以零成本地顯瘦、減齡。不少女生在理髮前都會掙扎許久，到底應該選擇長髮、短髮、曲髮或是染髮呢？除此之外，剪瀏海以及頭髮護理亦是女生的困擾之一，想將美麗髮型好好留住，能夠抗乾旱、毛燥的髮尾油必不可少！



看到社交媒體上的美髮照片總會擔心自己「炒車」，最後就做回與之前分別不大的髮型。既害怕受傷害又希望改變的話，除了多番查看最受歡迎的髮型、不停比對女星、素人照片外，而原來頭髮亦有一個「最美髮型公式」！

日本美髮師分享最美髮型公式 3步得出最合適髮型長度

作為日本知名美髮師「AYAMAR美ヘアチャンネル」在 YouTube上分享了一個「最美髮型公式」，這樣就可以幫助女生快速決定應該選擇什麼髮型！這個公式根據每個人的身高及臉長數據作為基準，計算出整體造型上的「和諧感」，得知「最美髮型公式」後，大家亦快點自測吧！

日本知名美髮師分享：幫助女生快速決定應該選擇什麼髮型（YouTube@AYAMAR美ヘアチャンネル）

「最美髮型公式」



1. 將身高 ÷ 3

2. 以直尺計算臉部，由頭頂到下巴的長度

3. 將第 1 個步驟的數字減去第 2 個步驟的數字

4. 第 3 步驟得來的數字就是完美髮長，從耳下位置往下計算就得到！



好用髮尾油推薦！

不少女生都會選擇在特別日子、外遊前夕進行頭髮護理或修葺髮型，除了定期理髮外，日常的頭髮護理亦是必不可缺的一環，細心呵護髮質才能夠令髮型更順滑、好打理。在眾多頭髮護理產品中，髮尾油不單可以立即滋潤頭髮，補充養分，亦可以幫助強韌髮質；促進頭髮從根部到末端的健康，有助頭髮生長，減少脫髮。

髮尾油推薦2026： AVEDA 高效亮澤奇蹟護髮油 50mL HK$330

平日漂染電髮，加上日常造型，日積月累下對髮絲造成一定程度的損耗。想拯救髮絲，當然要從每日的頭髮護理方面中著手。Aveda 這款全新護髮油，配方結合山茶花籽油和大根籽油等多種植萃精油以及Aveda 獨家萃取自亞麻薺油酵素，蘊含Omega 3、6、9 脂肪酸等多樣護髮元素，加上由25 種花草香調組成的Shampure 純淨香氣，一邊呵護髮絲同時療養心靈。

髮尾油推薦2026： AVEDA 高效亮澤奇蹟護髮油 50mL HK$330（品牌提供）

髮尾油推薦2026： Nourwish Airy Glow Hair Repair Oil HK$298

對於細軟髮而言，最怕用上厚重又黏稠的產品，令頭髮不自覺地加重負擔，讓外觀看起來並沒有好好護理頭髮般油膩。這款以荷荷巴油與葡萄籽油，並結合智慧修護鍵結系統配方的護髮油，能夠帶來即時補水而不增重的輕盈修護感受，輕鬆鎖住水分、撫平毛躁，以及即時提升頭髮光澤。

髮尾油推薦2026： Nourwish Airy Glow Hair Repair Oil HK$298（Sephora）

髮尾油推薦2026： ALBION 全新升級版五重植萃瑩澤精華油 40mL

這款 ALBION五重植萃瑩澤精華油， 全新升級版後更是款多用途精華油。雖然當中五種修護植物精油，質地卻輕盈不厚重，配合蘊含迷迭香、羅勒、百里香等草本調香氣，保濕同時能夠迅速被吸收， 無論作為面部、身體及頭髮護理都可以輕鬆滿足不同肌膚需求。

髮尾油推薦2026： ALBION 全新升級版五重植萃瑩澤精華油 40mL（品牌提供）

髮尾油推薦 2026：ACCA KAPPA 白麝香柔細髮絲修護精華液 White Moss Restorative Serum for Delicate Hair 50mL USD$36 (折合約港幣HK$283)

擁有多年歷史的意大利品牌Acca Kappa，創立初期專注於製造各類髮刷及毛刷，以其意式經典美學與卓越工藝完美融合而聞名。這款修護精華液，當中配方蘊含印加荷荷巴油，能夠恢復髮絲的彈性、預防分叉，有效保護及滋潤髮絲。

髮尾油推薦 2026：ACCA KAPPA 白麝香柔細髮絲修護精華液 White Moss Restorative Serum for Delicate Hair 50mL USD$36 (折合約港幣HK$283) (ACCA KAPPA)

髮尾油推薦 2026：史雲遜Svenson 平衡控油精華液 100mL HK$380

護髮產品當然不止得滋潤功效，更可以溫和去除角質，讓髮絲與頭皮更為健康。來自髮理學科研專家史雲遜Svenson的平衡控油精華液，以天然成份製成，當中蘊含GLYCOLIC ACID特有AHAs成份、TIOLISINA COMPLEX和AYURVEDICMIX，能夠預防毛囊阻塞，讓頭髮保持輕盈、有活力。

髮尾油推薦 2026：史雲遜Svenson 平衡控油精華液 100mL HK$380（史雲遜Svenson）

髮尾油推薦 2026： Aesop 亮澤鬚髮保養油 25mL HK$260

不少人在選取髮尾油時，都會避免含有矽的成份，以免令頭皮毛孔堵塞，反而愈用愈令頭髮變乾。Aesop這款無矽配方的亮澤鬚髮保養油，帶有花朵、柑橘幽香，當中的植物成份能夠提供頭髮所需的脂肪酸， 可以減少靜電，同時讓粗糙、毛躁及翹起的髮絲回復順滑。

髮尾油推薦 2026： Aesop 亮澤鬚髮保養油 25mL HK$260（Aesop）

髮尾油推薦2026：OLAPLEX NO.7 Bonding Oil 深層滋潤髮尾油 30mL HK$198

OLAPLEX 在網絡間一直走紅，被網民力讚為：「頭髮救星」，不少愛美女生都會知道它的存在。主打成份使用一種單一活性成分可以激活頭髮中的鏈鍵組織，能夠有效地為漂染、受損的髮質進行修護，其他成份當中不含矽、乙醛及 DEA 等化學成分。

該品牌的護養產品分為七種，各代表一個步驟： 1、2號通常在髮廊中使用，3號至7號則是在家使用的產品。而這款7號深層滋潤髮尾油，質地輕盈，乾髮、濕髮都可以隨時使用，用後能夠增加頭髮豐盈感覺、撫平毛躁頭髮、減少髮絲打結的情況。

髮尾油推薦2026｜ OLAPLEX NO.7 Bonding Oil 深層滋潤髮尾油 30ml HK$198（OLAPLEX）

髮尾油推薦2026：Shiseido 資生堂 FINO 高效滲透修護髮油 70mL HK$69

Shiseido 資生堂紅罐的髮膜已是廣為人知的存在，而這款添加修護精華的高效滲透修護髮油特別適合頭髮染燙過的女生！因為當中含有密集的W油，能夠更針對性地改善乾枯髮質，密集修護受損毛麟，令頭髮重拾彈性、營養。

髮尾油2026｜Shiseido 資生堂 FINO 高效滲透修護髮油 70mL HK$69（Shiseido 資生堂）

髮尾油推薦2026｜彩豐行水潤髮尾油 200mL HK$53

彩豐行成立多年，以香港製造，榮獲認證、價廉物美的自家產品著名，主打個人護理、護膚等產品。這款水潤髮尾油能夠溫和地滋養頭髮，為著受損的秀髮補充水份及營養，令頭髮回復水潤、順滑及光澤感。

髮尾油推薦2026｜彩豐行水潤髮尾油 200mL HK$53（彩豐行）

髮尾油推薦2026：大島樁護髮油髮尾油 40mL HK$85

來自日本的大島樁護髮油髮尾油，雖然主打髮尾油，不過其實一瓶多用；受損髮質以及乾燥地方十分合適。不過大家要稍作注意的是，這瓶髮尾油成分單純，質地偏厚重，作為頭髮保養1到2滴就已足夠，另外它還可以加在身體乳液裡、按摩頭皮以及作泡澡之用。

髮尾油推薦2026｜大島樁護髮油髮尾油 40mL HK$85（大島樁）

髮尾油推薦2026：Moroccanoil 摩洛哥護髮油 200mL HK$410

摩洛哥順髮油作為護髮油最常出現的成份，全因它多用途，又能快速、深層滋養頭髮，不單可以修護頭髮，更可作為造型、順髮的好幫手！這款Moroccanoil 摩洛哥護髮油中的配方：脂肪酸、奧米加3及多種維他命，可以針對性地補充頭髮蛋白質，幫助頭髮修復、抗養化，免受遇熱造型及環境因素的傷害。

髮尾油推薦2026｜Moroccanoil 摩洛哥護髮油 200mL HK$410（Moroccanoil）

髮尾油推薦2026：Caudalie 葡萄籽香氛潤膚護理油 100mL HK$300

想要一瓶多用的精華油，Caudalie 這款以99%天然葡萄籽的活性精華油，葡萄籽香氛令人放鬆，留香一整日，更可以用於身體、頭髮及頸部位置，能夠由頭到腳滋養全身，同時幫助緊緻皮膚、抗衰老去紋！

髮尾油推薦2026｜Caudalie 葡萄籽香氛潤膚護理油 100mL HK$300（Caudalie）

髮尾油推薦2026：Rossano Ferretti Prodigio Regenerating Hair Supplement 50mL HK$448

Asaya 綜合康體概念中心與知名意大利美髮水療中心Rossano Ferretti HairSpa 合作，將意式革命性的美髮護理體驗帶給大家。除了直接親身體驗外，亦可以將體驗延續家中，這款以天然成分配合維生素、礦物質以及抗氧化劑的髮尾油，能夠保護分叉、持續修復髮尾以及受損髮質，打造健康、絲滑的頭髮。

髮尾油推薦2026｜ Rossano Ferretti Prodigio Regenerating Hair Supplement 50mL HK$448（ASAYA）

髮尾油推薦2026：Plu 小蒼蘭沁梨滋養護髮油 50mL

想要打造秀髮，令受損髮質回復光彩的話。單靠堅果油或許未夠針對性，這款來自韓國的護髮油，堅果油配上水解蛋白的成份，雙重夾擊修護髮質，加上留香持久的花調：粉紅小蒼蘭及香梨；打造亮麗順滑的頭髮。

髮尾油推薦2026｜Plu 小蒼蘭沁梨滋養護髮油 50ml（Plu）

髮尾油推薦2026：Raip R3 摩洛哥堅果髮尾油 100mL

擔心髮尾油黏膩會令頭髮看似並無打理過？韓國Raip R3這款髮尾油，有8種香味選擇，質地潤澤而不黏膩，能夠被迅速吸收的摩洛哥堅果髮尾油，無論作為髮尾油或是護髮膜都同樣出色，保濕、柔順髮絲同時阻止水分流失，呵護頭髮。