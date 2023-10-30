轉季必備基本護膚品推薦　$68起買雪花秀、SK-II爽膚水/精華/面霜

秋冬護膚/轉季護膚｜踏入秋冬季，天氣漸轉乾燥，肌膚亦需要特別呵護。否則容易因為狀態不穩定，而出現缺水泛油、痕癢不適，甚至敏感等皮膚問題。《01女生》為大家精選以下秋冬必備基本護膚產品，當中包括：爽膚水、護膚精華及面霜。適逢01mall正進行秋日感謝祭，優惠低至32折，大家可以把握機會入手。



轉天氣，大家緊記為肌膚打好底，以水潤肌膚迎接秋冬來臨。(IG@chemiiiii)

爽膚水

每天潔臉後，塗抹爽膚水是指定動作，亦是護膚第一步。大家可以先在手上倒上爽膚水，再用手掌的微溫，輕按在面上，有助吸收。或者可以倒一些爽膚水在化妝綿上，並將已沾濕的化妝綿，輕抹臉部。

爽膚水推薦1｜Kiehl's 特效保濕爽膚水

含有杏籽油、牛油果油及優質橄欖油，當中的氨基酸蛋白、維他命A、D、E和鉀成份，可以滋潤並軟化肌膚，同時為肌膚補濕，令膚質保持透澈柔嫩。

Kiehl's 特效保濕爽膚水 (250ml) (原價$280) HK$159 立即購買

Kiehl's 特效保濕爽膚水 (01mall)

爽膚水推薦2｜Origins悦木之源靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水

蘊含沙棘果、經典靈芝菇菌配方，結合薑根、薑黃及聖羅勒能瞬間紓緩敏感泛紅及炎症。而且混合海洋精華及高效保濕草本成分，能重建肌膚抗疫屏障，改善受壓肌膚，維持肌膚鎮靜狀態。

Origins悦木之源靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 (200ml)(原價$370) HK$118 立即購買

Origins悦木之源靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 (01mall)

爽膚水推薦3｜SK-II PITERA™ 護膚精華神仙水

蘊含超過90%的經典成分Pitera™，能促進肌膚新陳代謝，幫助調節肌膚更新週期，有助減淡細紋及緊緻亮膚，舒緩粉刺及痘痘等問題，重拾晶瑩剔透的年輕肌膚。

SK-II PITERA™ 護膚精華神仙水 (230ml)(原價$1688) HK$980 立即購買

SK-II PITERA™ 護膚精華神仙水 (01mall)

精華液

塗上爽膚水之後，就可以將精華液於掌心揉開，輕按肌膚直至完全吸收。大家可以按個人膚質及喜好，入手不同質地的精華液，如:水相精華液、油相精華液、水油平衡精華液，或不同種類如:美白、保濕、舒敏、抗老修護等精華液。

精華液推薦1｜Estee Lauder 全新升級再生基因修復精華 (第七代)

只需1滴管份量，肌膚瞬現水潤光澤+198%。以「5G」極速修復肌膚，擊退多重初老跡象，同時為肌膚抵禦環境傷害。連續使用3星期，加速減淡細紋，肌膚倍顯細嫩緊緻；使用1瓶後，毛孔顯著收細，肌膚回復健康年輕，細膩彈滑。

Estee Lauder 全新升級再生基因修復精華 (第七代) (100ml) (原價$1488) HK$620 立即購買

Estee Lauder 全新升級再生基因修復精華 (第七代) (01mall)

精華液推薦2｜LANCOME 升級嫩肌活膚精華 (小黑瓶)

精華加入7種「微生態」營養素，含益生元及益生菌萃取物，有效復原肌膚「微生態」，抵禦外來侵襲，重現年輕肌膚。證實使用一滴升級版嫩肌活膚精華後，微生態復原速度高達2倍，肌膚表皮屏障即時更強韌。

LANCOME 升級嫩肌活膚精華 (小黑瓶) (100ml)HK$850 立即購買

LANCOME 升級嫩肌活膚精華 (小黑瓶) (01mall)

精華液推薦3｜Sulwhasoo 雪花秀皇牌潤燥再生精華

運用尖端生物科技「Youth Master Technology」，研發出滋盈肌活因子JAUM Activator™ ，以韓方草藥精煉而成，提升六大年輕維度，包括滋潤、亮澤、淡紋、通透、光采及強韌，令肌膚飽滿年輕。質感清潤，絕不粘膩，可配合各類膚質，容易被吸收。潔臉後第一步使用，讓肌膚調和至理想均衡狀態，加倍提升後續護膚品的滲透力。

Sulwhasoo 雪花秀皇牌潤燥再生精華 (15ml) (原價$132) HK$68 立即購買

Sulwhasoo 雪花秀皇牌潤燥再生精華 (01mall)

面霜

面霜是基本護膚的最後一步，可以如保護層一樣，達到鎖水效果。大家可以按需要揀選抗敏保濕面霜、精華面霜、控油面霜等。

面霜推薦1｜FIRST AID BEAUTY 強效保濕皇牌燕麥面霜

榮獲全美最具權威性美妝刊物《Allure》「Best of Beauty」大獎的強效保濕霜，面霜含有膠態燕麥粉，能被肌膚迅速吸收，為乾燥繃緊、敏感及疲倦肌膚即時注入水分，長效保濕，令肌膚變得柔滑水潤。

FIRST AID BEAUTY 強效保濕皇牌燕麥面霜 (170g) (原價$299) HK$136 立即購買

FIRST AID BEAUTY 強效保濕皇牌燕麥面霜 (01mall)

面霜推薦2｜Shiseido 資生堂Aqua Label 水之印全效5合1面霜

蘊含高濃度復合膠原蛋白 GL (甘油)、雙重透明質酸及杏仁精華，極度滲透肌膚角質層，超強補水保濕能力，使肌膚持久水潤光澤。同時，促進彈力細胞生長，恢復肌膚彈力。

Shiseido 資生堂Aqua Label 水之印全效5合1面霜 (90g) (原價$259) HK$108 立即購買

Shiseido 資生堂 Aqua Label 水之印全效5合1面霜 (01mall)

面霜推薦3｜KAO 花王 Curel 深層高效保濕面霜

蘊含「潤浸保濕Ceramide功能成分」及桉樹精華，能深入滲透至肌膚角質層，讓肌膚回復高密度滋潤狀態，感覺柔滑富彈性，同時有效抗禦外來刺激，預防乾燥問題惡化。

KAO 花王 Curel 深層高效保濕面霜 (40g) (原價$180) HK$118 立即購買