秋冬必備面部護膚保濕好物推薦　潔面乳/爽膚水/保濕乳/精華/面霜

踏入秋冬季，乾燥的天氣會直接影響我們的肌膚狀態，例如出現繃緊、痕癢、乾紋、敏感紅腫等問題。想避免肌膚「沙漠化」，其實日常護膚程序亦要跟隨季節轉變，加強保濕鎖緊肌膚水份之餘，亦要舒緩乾燥脫皮和敏感痕癢。《01女生》為大家精選推介以下20樣面部日常保濕護理好物，一齊搶救乾燥敏感的缺水肌，再現彈性飽滿又有光澤的白滑肌膚。



潔面乳/霜

作為日常護膚的第一步，的確不容輕視。必先將化妝品殘留物徹底清除，再溫和地潔淨毛孔，才可以有助吸收後續護膚品，讓肌膚保持柔嫩水潤。

Origins 衡膚泡沬潔面霜

潔面霜含大葉海帶萃取物、大麥蛋白質和電器石，泡沫豐富，質地輕柔。使用後，乾性及油性區域感到舒適、潔淨清爽，可每天使用，適合各種膚質。

Origins 衡膚泡沬潔面霜 (50ml) HK$50 立即購買

Origins - 衡膚泡沬潔面霜(50ml / 150ml )。(圖片來源:01mall)

Origins Plantscription 悅肌再生潔面乳 (150ml) HK$215 立即購買

ORLANE B21 活膚潔面乳 (250ml) HK$288 立即購買

爽膚水

在轉季日子，肌膚比平時更脆弱，易因乾燥出現紅腫。這個時候，大家不要以為直接將爽膚水塗抹在面上就能保濕。建議先把爽膚水倒在化妝棉上，再抹在上臉，就可軟化角質，使肌膚能更好地吸收後續護膚品，做好基本保濕。

Origins靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水

大家稱之為「蘑菇水」的靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水，蘊含沙棘果、經典靈芝菇菌配方結合薑根、薑黃、聖羅勒、海洋精華及高效保濕草本等成分。有助快速鎮靜，重建肌膚抗疫屏障，改善乾燥受損肌膚，維持穩定狀態。

Origins靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水(200ml) HK$110 立即購買

Origins 悦木之源靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水200ml。(圖片來源:01mall)

LANCOME 溫和柔顏爽膚水 粉水(400ml) HK$238 立即購買

Kiehl's 特效保濕爽膚水 (250ml) HK$159 立即購買

保濕乳

保濕乳霜是護膚重要一步，一枝有齊抗衰老、保濕、美白之用，令肌膚保持水嫩，乾肌朋友必須人手一枝!

Origins 原生嫩肌零瑕保濕乳

水漾質地的啞緻保濕乳含有柳葉蘭，能為肌膚補水，顯著均勻膚色，令膚質更細緻，並明顯收細毛孔，令肌膚柔嫩順滑充滿光澤。

Origins 原生嫩肌零瑕保濕乳(50ml) HK$215 立即購買

Origins 原生嫩肌零瑕保濕乳 50ml。(圖片來源:01mall)

Kiehl's 特效保濕乳霜 (50ml ) HK$193 立即購買

OZIO 蜂王乳 Q彈水潤保濕凝露 (75g) HK$232 立即購買

精華

揀選精華時，大家記得針對性地為肌膚特定問題而選擇。因為精華液蘊含多種活性成分，比一般保濕產品能更快速滲透到肌底，改善問題肌膚。

Origins 靈芝菇菌抗逆舒緩精華

專為受刺激皮膚而開發的快速救援精華，同時有助於舒緩敏感泛紅徵狀，並修復受損肌膚屏障。含靈芝菇菌分子複合物、積雪草、褐藻、橄欖油、石榴固醇等，有助提供必需脂質以支持皮膚自身保護屏障，同時促進水合作用及彈性，令肌膚更穩定健康，明顯瞬間注滿水分。

Origins 靈芝菇菌抗逆舒緩精華(30ml) HK$370 立即購買

Origins 靈芝菇菌抗逆舒緩精華 30ml。(圖片來源:01mall)

Origins 升級版肌膚再生修復精華 (50ml) HK$428 立即購買

Origins 極亮明肌美白精華 (50ml) HK$489 立即購買

面霜

面霜可以說是基礎護膚最後一步，正如為肌膚加上一層保護膜，鎖住水分和營養。

Origins PLANTSCRIPTION 升級版悅肌再生面霜

高效抗衰老面霜蘊含非洲長青木，升級配方注入全新小茴香子提取物及有助駐顏的翅莢決明，有效刺激膠原蛋白增生，減少幼紋和皺紋，令肌膚保持年輕回拾彈性。

Origins PLANTSCRIPTION 升級版悅肌再生面霜(50ml) HK$408 立即購買

Origins PLANTSCRIPTION 升級版悅肌再生面霜(50ml)。(圖片來源:01mall)

Origins 升級版肌膚再生修復護理霜 (50ml) HK$298 立即購買

Origins GINZING 醒神活力保濕啫喱面霜 (50ml) HK$202 立即購買

唇部/眼部護理

除面部肌膚外，唇部及眼部護理亦是極為重要。為眼周肌膚保濕，既可改善初老乾紋，又可護膚及擊退黑眼圈。至於唇部方面，天氣乾燥容易出現死皮，甚至破損流血。適當唇部護理，就可以打造紅潤飽滿嘴唇。

Origins 牛油果滋養注水潤唇霜 (15g) HK$118 立即購買

Origins 醒神活力亮采眼霜(15ml) HK$164 立即購買

Origins 靈芝菇菌抗逆健膚眼霜 (15ml) HK$289 立即購買

特別推介

Origins抗逆健膚升級防曬霜SPF45 PA++++

強效配方蘊含仙人掌萃取精華，為肌膚築起屏障，有效阻隔UVA/UVB光線，同時帶來強化肌膚的抗氧化保護，可減輕環境侵害物，如污染等帶來的影響，並防止色素沉澱。

Origins抗逆健膚升級防曬霜SPF45 PA++++ (30ml) HK$220 立即購買

Origins 抗逆健膚升級防曬霜SPF45 PA++++ 30ml。(圖片來源:01mall)

Origins特效暗瘡療液

含水楊酸、黃芩根、蘋果及青瓜萃取，可減輕皮膚紅腫及消炎，有助清理堵塞毛孔的過量皮脂，加速暗瘡凋謝，並柔化新、舊暗瘡留下的瑕疵。咖啡因及紅海藻複合物則可紓緩及鎮靜肌膚，減退患處的紅腫不適。希臘馬鬱蘭及丁香花蕾油兩種祛痘精油成分，提供修復功效，讓肌膚變得澄淨平滑。

Origins 特效暗瘡療液 (10ml) HK$88 立即購買