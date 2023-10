The Body Shop La Mer聖誕倒數月曆開箱　齊集皇牌護膚品值得入手

聖誕倒數月曆2023|每年聖誕節,最令人期待的必定是拆倒數月曆環節。由12月1日開始拆,一日一驚喜,可以說是令自己開心的好方法。繼Guerlain、Charlotte Tilbury、Diptyque後,今次《01女生》就會和大家開箱The Body Shop和La Mer的限量版聖誕倒數月曆,當中少不了品牌皇牌產品,自用送禮或Happy Share都十分適合。即睇2大聖誕倒數日曆詳情,一齊開箱聖誕驚喜!



今個聖誕,The Body Shop以“Positive Change Starts With a Gift” 為題,一次過推出三款限量版倒數月曆,分別為The Advent of Change 聖誕限量版倒數月曆、The Big Advent of Change 聖誕限量版尊貴倒數月曆及The Ultimate Advent of Change 聖誕限量版奢華倒數月曆。每款倒數月曆都有可重複使用的實用抽屜設計和搭配精美聖誕插圖,打開後真的是滿滿驚喜,超IGable!

不論是倒數月曆的包裝或是禮品包裝,都是可回收、可重複使用或重新利用。產品原材料或包裝100%來自世界各地不同的社群公平貿易夥伴手工製作,意義非凡。而一系列產品都是100% 經過英國純素認證,大家可以安心使用。

11件貨裝Size產品 超抵買

聖誕限量版尊貴倒數月曆(The Big Advent of Change)以紅色做主色,充滿聖誕氣氛。打開月曆後,會發現有聖誕禮物、聖誕樹、雪花等圖案。而三層抽屜式盒內,更藏有25個小禮物,每一盒的包裝都是十分精美,細節感滿分。

25件皇牌產品之中,包括沐浴乳、護髮素、身體磨砂、面膜等,就可以從頭到腳呵護每寸肌膚。而最令人驚喜的是有11件貨裝Size護膚品,相當有誠意,CP值極高!

La Mer 今年以「探索The Atelier of Wonder奇蹟夢工場」為題,推出12日聖誕倒數月曆禮盒。月曆以品牌標誌性配色設計為主,充滿高貴大方感覺。禮盒內有藏有不少皇牌產品,包括The Cleansing Micellar Water卸妝潔膚水、The Treatment Lotion肌底修護液、Crème de la Mer精華面霜、The Eye Concentrate眼部精華乳霜等限量版護膚瑰寶。

價錢方面,售價為HK$4,480。其實都適合一直想入手La Mer的女生把握今次機會,一次過嘗試品牌的人氣熱賣產品。另外,現於官網首次購物滿 $4,500 並輸入特定優惠碼【LMDELUXE】,即可享 HK$450 優惠。辛苦工作一整年,是時候好好慰勞自己,愛鍚肌膚。

