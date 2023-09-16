少女減肥屢失敗陷1主因患暴食症！靠5日清水斷食法激減33磅兼減脂

減肥方法｜網上出現越來越多不同的減肥法，如「168斷食法」、「234瘦身飲食法」、「生酮飲食法」等，但總是有些人老是瘦不下來。其實網上各種熱門的減肥法不是每個人都適合，想瘦下來按照個人的身體需要，才是最有效的減肥法。日前，一名女生在討論區分享了一個獨創的減肥法，成功由63kg減至48kg，且成功降低體脂肪，一來看看究竟啦！



少女減肥屢次失敗「1主因」終患上暴食症一去不復返

一名女生於Dcrad討論區以「#心得 63-48kg 小基數減肥卡關，不運動又想減脂，一定要看這篇」分享了自己一年半的減肥心得及方法，她過去5年深受暴食症困擾，所以相當明白暴食的後果及心理狀態，今次成功減磅兼減脂全靠心態的改變，使壓力賀爾蒙平穩。

少女減肥屢次失敗「1主因」終患上暴食症一去不復返 (Dcrad討論區 截圖)

體重曾一度高達63kg 靠「5日清水斷食法」成功甩肉兼減脂

女生從中學時期體脂率已達30%，到了大學時期就超過30%，體重曾一度高達63kg，明明一直都努力減肥當中，唯個人心態的不穩定，導致減肥瘦身屢次失敗。直到去年10月後體重大概回落到51-52kg左右，體脂則降到28%左右，但2個月後體重及體脂再沒有變動過，基本上是呈靜止狀態。

體重曾一度高達63kg 靠「5日清水斷食法」成功甩肉兼減脂 (Dcrad討論區 截圖)

當時女生讀書壓力大，忙於考試中一整天坐椅子讀書12小時，或許忙於考試使她忘記了對體重產生的焦慮，這段時間一直維持到體重，唯4個月後體重依舊不動。女生為了加快身陳代謝，就增加運動量，試過一段時間每天早上做各種不同的運動（慢跑/ 重訓 / 踏單車 / 皮拉提斯），身陳代謝的確加快不少，卻出現一個嚴重的副作用，就是每天都感到相當疲倦且無法集中精神。

體重曾一度高達63kg 靠「5日清水斷食法」成功甩肉兼減脂 (Dcrad討論區 截圖)

長遠而言，減肥瘦身會再次失敗，亦會減得既不開心又不健康，所以女生決定嘗試「5日清水斷食法」。市面上的「清水斷食法」是連續3天、5天或7天，只喝水，完全不進食，但女生除了水，無糖綠茶、美式咖啡都會喝，她的目標是斷食一段時間，排空腸胃，斷食過程中加速燃燒脂肪，達到減脂目的。

復食間忌食油脂食物 免增加腸胃負擔

短短斷食5天，體重已經由52kg減到49.8kg，體脂則降到26.0%。復食第一星期以流質及嫩豆腐為主，由於當時腸胃較弱及敏感，盡量少吃油脂食物，避免增加腸胃負擔。復食第二星期開始慢慢進吃豆腐、蔬菜、堅果、香蕉 、豆漿及乳酪，女生期間一直維持每天早晚量一次體重，結果發現，復食之後體重沒增加，反而繼續下掉，成功克服停滯期。女生憶述過去減肥失敗的經歷，總是停滯在54kg左右，就會漸漸感到煩躁， 接著開始沒節制的大吃大喝，最後患上暴食症一去不復返。

復食間忌食油脂食物 免增加腸胃負擔 (Dcrad討論區 截圖)

總括而言，女生希望透過自身經歷鼓勵同路人，即使遇上停滯期「繼續做每天該做的事，該運動就運動，該吃的飲食就吃(非暴食)」，盡量減少心理及生理發生衝突的機會。她認為減肥過程間壓力過大，不僅不會瘦，且壓力激素上升，接著水腫，連帶著免疫跟代謝都下降，而且連維持體重都變得困難。