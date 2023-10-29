秋季養生｜營養師推薦轉季飲檸檬水6好處　教1招快速分辨檸檬青檸

美容養生/檸檬好處｜大家都知道多飲水，有助改善皮膚質素，不過如果覺得單喝水有點無趣的話，不妨嘗試加入檸檬轉為飲檸檬水！趁著轉季，飲檸檬水既可增加免疫力，抵抗天氣轉變帶來的不適，亦可促進排便，解決秋燥便祕問題。就連台灣營養師高敏敏亦大推飲檸檬水的好處，大家可以一試！



台灣營養師高敏敏經常在個人社交平台發文，分享食物營養、卡路里、保健品好物推介等。適逢踏入秋季，她除了教大家分辨檸檬和青檸的分別之外，更列出飲用檸檬水的6大好處，齊齊養顏護膚。

檸檬 Vs 青檸

青檸和檸檬，其實是有分別。(www.freepik.com)

不少人都將檸檬和青檸混淆，其實兩者大有不同。檸檬果形呈現橢圓、果皮粗厚、油胞粗大、果肉淺黃色，而最大分別是檸檬有籽。以每100g的營養成分來說，檸檬有31kcal、7.3g總碳水化合物、1.2g膳食纖維及34mg維他命C。

至於青檸，又被稱為無籽檸檬。果形則呈現圓形，而且果皮偏光滑，油胞比較細小，果肉是黃綠色。以每100g的營養成分來說，青檸含35kcal、7.7g總碳水化合物、1.9g膳食纖維、28.1mg維他命C。

檸檬水6大好處

飲用檸檬水，亦是轉季護膚小貼士之一。(www.freepik.com)

檸檬水好處1｜提高免疫力

檸檬含豐富的維生素C、類黃酮，有抗氧化、抗癌及維持免疫力的功效。

檸檬水好處2｜助消化

檸檬可促進胃中分解酶的分泌，增加腸胃蠕動、促進消化液分泌。但是，腸胃敏感的人就不可空腹飲檸檬水。

檸檬水好處3｜健骨質

檸檬酸可提高人體對鈣的吸收率，增加人體骨密度，預防骨質疏鬆。

檸檬水好處4｜養顏美容

維生素C含量高，可讓肌膚美白、抑制黑色素及保濕。

檸檬水好處5｜抑制壞口氣

檸檬酸可刺激唾腺分泌唾液，並產生溶菌酶，清除口腔細菌。

檸檬水好處6｜幫助減脂

檸檬酸可以抑制血糖上升，防止脂肪囤積。

營養師提醒：宜適量攝取

雖然檸檬是下廚調味好幫手，調配檸檬水亦是好處多。不過營養師亦提醒大家，成人每日建議維生素C攝取量為100mg，勿超過2000mg上限。亦有研究發現，當攝取至超過1000 mg時，身體吸收量可能降一半。因此，建議以天然食材攝取維生素C，而且少量分次攝取，切忌過量。

(資料來源：文章獲營養師高敏敏授權轉載。)

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