提神食物｜營養師推5種食品提神醒腦趕走疲勞　早餐飲水好過奶茶?

入秋後天氣轉涼，總是讓人昏昏沉沉，非常疲憊。



營養師指出，除了喝咖啡提神外，還有5種食物可以提神醒腦，平時也要少吃過於精緻的食物，避免造成身體負擔，增加疲憊感。

5種食物幫你提神醒腦（按圖👇👇👇）

+ 5

除了咖啡能提神 調整飲食習慣也可趕走疲勞

台灣營養師劉雅惠指出，入秋早起時，天氣總是涼涼的，讓人愈來愈想窩在被子裡，勉強起來也總覺得很沒精神、很疲勞，這時「咖啡」變成提神不可或缺的首選，但除了咖啡，還可從生活中調整飲食習慣，來提振精神趕走疲勞。

5種食物幫你提神醒腦

劉雅惠提到，日常中有5種食物幫你提神醒腦：

1. 全榖雜糧

可以將全榖雜糧放在第一餐，如燕麥、薏仁、糙米等，提供大腦營養來源，豐富的膳食纖維穩定血糖，因為過於精緻的食物反而會造成身體負擔，增加疲憊感。

2. 朱古力

朱古力含有黃烷醇、黃酮類抗氧化物，幫助血液循環，也促進血清素分泌，血清素是種神經傳導物質，負責情緒調節，讓人有種開心快樂的感覺。建議食用可可含量70%以上的朱古力，避免精製糖讓血糖快速上升，反而更想睡。

▼營養師6招幫你提神醒腦（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 2

相關文章：提神飲食｜食飽就想睡覺？多喝水、吃水果營養師6招助你提神醒腦

3. 堅果

堅果中豐富的Omega-3脂肪酸，是大腦中的重要成分，幫助腦部血液循環，也提升注意力及記憶力，每天建議1份堅果種子（腰果5顆、杏仁5顆、花生10顆、核桃2顆）大約是一湯匙。

4. 水、氣泡水

水沒有熱量，但卻是身體產生能量、促進代謝很重要的一份子，缺水會讓身體感覺到很疲憊，大腦昏昏沉沉，只要把早餐紅茶奶茶或下午台式飲品換成水，加速身體的代謝力，就會有意想不到的結果。

5. 保健食品

首要先以天然食物獲取營養為主，沒辦法獲取足夠營養，再考慮保健食品，如維他命B雜等。

相關文章：咖啡｜健康喝咖啡不致肥6個技巧 空肚喝咖啡無效提神血糖升5成！👇👇👇

+ 16

保持睡眠充足 提升體力與專注力

劉雅惠提醒民眾，若常常晚上熬夜，長期睡眠時間不足，也是影響白天活動力的重要原因，建議每天睡足8小時，中午空檔也可以趴睡10分鐘，幫助下午提升體力跟專注力。

延伸閲讀：

成功10年從未失眠！日本漫畫家自創「這招」睡眠法，10分鐘保證入睡

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」