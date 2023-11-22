OL捱夜工作膚色暗沉毛孔粗大！護膚專家教保濕秘訣重拾緊緻年齡肌

肌膚急救保養｜不少OL上班族都會因為工作繁忙，OT捱夜後寧願爭取時間休息、Me Time，翌日又會睡至最後一刻才換衫出門。錯過肌膚夜間最佳修護時機之餘，日積月累情況下，更會加速肌齡老化。加上11、12月是聖誕、除夕倒數派對旺季，少不了玩通宵和宿醉，加上平日疏於護膚調理，隨時一夜衰老10年！《01女生》請來護膚專家Hilary為大家分享夜訓拯救殘樣秘訣，當中包括正確揀選護膚品、有效保濕技巧等保養心得，大家都快點學起來！



每日護膚，皮膚還是不吸收？

即使每日有做護膚步驟，都不代表肌膚能真正吸收營養。(www.freepik.com)

不少上班族都知道久坐辦公室易有頭痛、手腳冰冷等「冷氣病」，但其實一天狂吹冷氣，肌膚水份亦會被徹底抽乾。久而久之，會對皮膚造成負擔，變得乾燥繃緊、膚色暗沉、皺紋增生、毛孔粗大，甚至水油失衡而油光滿面，嚴重者更會出現皮膚敏感。即使自問每日都有做到潔面、護膚步驟，但奈何仍然沒有好轉?

Hilary就指出皮膚乾燥主因源於水油失衡，而大家都會誤以為使用滋潤性產品等於做好保濕護膚工作，其實非也！這樣做反而令肌膚出油過多，毛孔在缺水情況下就會變得粗大。

她續指，大多數女生皮膚都藏有過多角質及死皮，以致難以將護膚品精華帶到肌膚底層，反而在塗抹過程中被手掌吸收得一乾二淨。

而市面上護膚產品五花八門，容易在道聽途說之後入手不適合自己膚質的護膚品。例如某些護膚品的分子太大，不能穿透皮膚，而「無效護膚」的感覺就如皮膚表面有一層黏膜，難以吸收，亦難以呼吸。

而最常見的例子是，翌日起床時面部感覺油膩，T字位更是泛油重災區，即代表護膚品不適合你的膚質，未能作出保濕功效。相反，塗抹保濕品後，即使隔了一晚，肌膚依然水潤亮白，就代表「飲飽水」。

3大最有效保濕方法 皮膚Deep Peel先清潔後注養

皮膚Deep Peel療程 (圖片由受訪者提供)

Hilary表示自己平日喜愛以淡妝示人，因此十分著重護膚品保濕效果和肌膚清潔。即使工作忙碌，都會預留休息時間飲水，既可保持肌膚保水度，更有助排走毒素，改善水腫問題。除此之外，Hilary有以下保濕護膚建議，由內而外為皮膚補水，回復嫩滑水光肌。

有效保濕建議｜1.放置加濕器

在辦公室和家中增添加濕器，除輔助平衡環境乾濕程度之外，更可預防皮膚乾燥。

有效保濕建議｜2.嚴選保濕成份

平日大家可考慮入手含有B3、B5及角鯊烯成分的保養品，保濕程度高之餘，更可防止氧化，是保護肌膚免受傷害的屏障。

有效保濕建議｜3.定期做皮膚Deep Peel去角質

即使早晚有洗面習慣，事實上都不能徹底清潔肌膚的每一層。長年累月，皮膚累積厚厚死皮，影響後續護膚品的吸收，令皮膚變得乾燥薄弱，甚至敏感。想溫和又徹底地解決以上肌膚問題，皮膚Deep Peel療程就可以幫到你。

療程一共分為4步，包括：高效去角質、深層淨化、真空抽吸油脂及注養修護，結合多重煥膚技術，完美取代傳統針清。這個療程有效清除黑頭、預防白頭形成，更可改善毛孔粗大、暗瘡粉刺及油性皮膚缺水問題。完成後，更明顯感受肌膚變得水嫩亮白，充滿彈性，促進護膚品吸收，將煥膚效果提升至極致。

5招拯救殘樣 秒速變靚零脫妝！

平日可把握時間勤做護理，拯救捱夜肌膚。(www.freepik.com)

Hilary 笑言自己是個「愛美的夜貓」，因為工作關係需要捱更抵夜，翌日又需要一早出門趕工。因此，她一有時間就會護理肌膚，把握黃金修復期。臨近年尾，大家都需要出席各式各樣派對，穩定的肌膚質素更是保持最佳狀態的一大關鍵。Hilary 亦為大家分享個人拯救殘樣秘訣，平日勤於護理肌膚，膚質緊致滋潤之餘，妝容亦持久貼服。

拯救殘樣秘訣｜1.徹底卸妝 深層清潔

卸妝比化妝更為重要，大家可以按膚質及需要，使用相應的卸妝產品。例如：經常化濃妝人士可揀選卸妝油，能輕鬆帶走防水彩妝；水油混合卸妝產品，可有效舒緩卸妝後肌膚繃緊乾澀。

拯救殘樣秘訣｜2.光淨奇蹟術擊退暗瘡、玫瑰痤瘡

天氣轉季、睡眠不足、卸妝不徹底、進食煎炸辛辣食物後，皮膚容易處於發炎狀態，繼而形成暗瘡。MULA K2光淨奇蹟術能針對色素雀斑、毛孔粗大、暗瘡炎症等肌膚問題，精準護膚。

療程專為亞洲人士肌膚而設，增強血管組織功能及皮膚新陳代謝，使肌膚恢復彈性，擊退黑色素沉澱，美白淡斑。原生肌膚保持白滑，就能減少使用化妝品，自帶真正自然無瑕妝效！

拯救殘樣秘訣｜3.隔日敷面膜

在深層清潔、去角質後，可敷保濕面膜，能改善皮膚粗糙、膚色暗啞，收緊毛孔，妝效更貼服。建議如果預先知道需要參加重要場合，可隔日敷保濕面膜做好打底。

拯救殘樣秘訣｜4.善用精華油

完成基本護膚步驟後，可先滴2-3滴精華油在掌心，然後搓揉並輕壓在面上，加強保濕。另外，更可混搭粉底液一同使用，有效提升粉底液保濕程度，成功創造妝容更佳持妝效果。

拯救殘樣秘訣｜5.細胞Renew 回復20歲健康膚質

女生總有一些日子自我感覺不良好，容易有容貌焦慮，不論怎樣努力護理還是皮膚暗啞又不貼妝，亦沒法擊退暗瘡印。這個時候，細胞renew療程就會成為你的救命法寶！

一個療程可以做到肌底重生，由皮膚表面至下真皮層修復細胞激活代謝，提升皮膚免疫系統高達18倍。特別適合患有濕疹、玫瑰痤瘡及敏感肌膚所用，不論任何年齡、膚質人士都可以重拾緊緻彈潤年齡肌，逆齡生長不是夢！

【01女生送禮】BEAUTÉ TERRASSÉ 皮膚Deep Peel+光淨奇蹟術+細胞Renew 療程

禮品：BEAUTÉ TERRASSÉ 皮膚Deep Peel+光淨奇蹟術+細胞Renew 療程/1次（價值HK$4560）

名額：10個

活動日期：11月22日至11月29日

公佈日期：11月30日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到名額1個！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。