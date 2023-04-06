養宮｜壓力大、捱夜致卵巢衰退？8大養生食物防衰老、延遲更年期

現代人經常壓力很大、熬夜、作息不正常，經常在晚上的時侯逛逛網店、追追劇，但這時候女生們就要擔心了！因為長期下來，容易導致卵巢衰退，提高不孕症的機率！



然而卵巢衰退的程度直逼更年期，未來想要生孩子的話會特別辛苦。

那除了改變自己的生活作息之外，還有8個越吃能對卵巢越好的食物！一起來揭曉有哪些食物吧～（點擊放大瀏覽）

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1. 奇異果：幫助卵巢保持青春

奇異果裡面含有多種氨基酸、葉酸和礦物質，特別是維他命C的含量非常豐富，有助於抗氧化、防衰老、清潔卵巢，能讓卵巢保有青春活力的功效！

2. 蘋果：保持卵巢功能旺盛

蘋果中獨有草果酚，有較強的抗氧化作用，可以讓卵巢處於功能旺盛的狀態，蘋果中的多糖、鉀等物質，能夠中和人體內過多的酸性體液，進而緩解卵巢疲勞。

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3. 海帶：減少卵巢疾病發生

海帶含有豐富的碘，然後碘是人體內合成甲狀腺素的主要元素，可以促進新卵巢健康，另外，碘被人體吸收後還能有助於排便，減少卵巢疾病的發生。

4. 大蒜：延緩卵巢細胞衰老

美國有研究發現，大蒜是全世界最具抗癌潛力的食物，大蒜中的硒可以抑制卵巢腫瘤細胞的生長，另外，大蒜內的辣素具有很強的殺菌功能，經常使用的話可以預防流感，防止傷口感染，以及感染性疾病的發生。

5. 粟米：延緩卵巢功能衰退

粟米內含有鎂、硒等元素，對抑制腫瘤的生長有一定的功效，長時間攝取能夠降低卵巢癌的發生概率，粟米中含有谷胱甘太，在微量元素硒的作用下，所產生的酶能夠延緩卵巢功能衰退。

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6. 蕎麥：穩定卵巢功能

蕎麥的營養價值高於一般的穀物，裡面含有豐富的煙酸，可以促進新陳代謝，加強卵巢的解毒能力，預防卵巢腫瘤，而且蕎麥中含有油酸和亞油酸，能夠降低血脂及膽固醇，軟化血管並保障卵巢的血液疏通。

7. 茄子：預防卵巢癌

茄子可以幫助抑制腫瘤細胞的增殖，有預防癌症的作用，而且還富含膳食纖維，能夠有助於降低膽固醇。

8. 綠豆：幫助卵巢排毒

綠豆中含有球蛋白類蛋白質、磷質，可以與重金屬物質，例如鉛、汞、砷等形成沉澱，幫助卵巢排出毒素，而且綠豆中的活性物質具有抗氧化的作用，對於抑制癌細胞生長有一定的功效，還能夠降低卵巢癌的發生！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】