IKEA 8款美妝收納好物推介　梳妝檯、旋轉透明盒、文具收納盒必買

身為一名愛漂亮、懂時尚（超愛買）的精緻女孩，家裡瓶瓶罐罐的美妝保養品是基本標配，但，每次要化個妝、擦個保養品，總是像「尋寶」？翻箱倒櫃就是找不到自己要的那東西？



小編懂，你不是故意這麼亂，你只是缺可以好好收納的神器！這次就來推薦IKEA超實用的8款美妝收納好物，從收納盒、收納壁板到收納推車通通有，幫化妝保養品好好找個家！

家裡超多瓶瓶罐罐不知拿它們怎辦？這8款美妝控也推的收納神器快收下來！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

IKEA 8款收納工具推薦

1. BRUKSVARA梳妝檯

每個女生都夢想著房間有個梳妝檯吧！租屋族的姊妹，這款兼具多功能、價格也合理的BRUKSVARA梳妝檯真的很推，質感簡約的純色設計，下方抽屜拉開來還有隔板，可用來收納各種彩妝品，飾品類也OK，還附有布袋，具備多個不同尺寸，很適合拿來放刷具、眉筆甚至充電器都適合，有白色跟淺灰色兩款選擇，妞編輯私推入手白色，看起來最清爽又百搭，還可以讓整個空間變得乾淨明亮。

2. KACKLA 延伸儲物盒

每次面對瓶瓶罐罐、大小不一的彩妝保養品，姊妹們應該都很頭疼吧？全部堆放在抽屜，要用的時候還得翻找，妞編輯推薦收下這款延伸儲物盒！伸縮的設計，可以自由調整適合的長度，不論要拿來收納刷具、瓶罐、面膜等物品都適合，可以把產品輕鬆分類，還有不同的尺寸可以任選，實用度給過！

3. MOJAN 旋轉式化妝品貯物盒

女生永遠都少一支口紅！但整理上也超有障礙，推薦這款可旋轉的化妝品收納盒，可以把口紅一支一支擺整齊，透明盒身設計，顏色一目了然，旋轉的設計，也很方便取用，拿來放指甲油也超可以。

同場加映：收納｜化妝品手袋多到唔想執? 收納師2招斷捨離教辨別過期化妝品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

4. DRÖNJÖNS 文具收納盒

不同大小的分隔設計，放得下長罐的化妝水，也可以收納小瓶的精華液，還有小抽屜的設計，可以裝化妝棉、棉花棒這種容易散亂的小物，這一款也很多上班族會買來收納文具，擺放在辦公桌上也適合。

5. SAXBORGA收納盒附鏡蓋

別看這盒子似乎小小的，但也是很萬用！收納盒上附有鏡子，立起來就成了化妝鏡，打開盒子裡面有三層收納托盤，不管是要拆開個別放東西，還是疊一起收藏在盒子內都可以，米白色橢圓形搭配軟木托盤，清新沉穩的顏色，擺放在桌上整個氛圍感滿滿。

6. SOLFÅGEL 畫筆袋

想要化妝精緻的妝容，誰還沒個幾把刷子？但收納刷具其實也是一件讓人頭疼的事，沒想到這款畫筆袋，竟然也能成隱藏版刷具收納好物！使用100％再生聚酯纖維製造，有不同寬度的筆套，各種粗細的刷具、眉筆等都可輕鬆放入，內層翻蓋還可以防止刷毛沾染灰塵，保持衛生，要用的時候還能一目了然，方便取用，外出旅遊時也很方便攜帶。

同場加映：MUJI必買彩妝Top 5 無印良品單色眼影膏、眉筆 CP值高全不過百（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

7. SKÅDIS洞洞板

家裡空間小沒地方收納？往牆壁發展也是一種好方法！這款內行人懂收的SKÅDIS收納壁板可以擺放在各個地方，還能依需求搭配收納筒、層架、夾子、掛勾等，讓收納板自動「擴充」更多功能，增加收納的空間及用途。

8. RÅSKOG 活動几

這台推車姊妹們應該都不陌生吧！出現在很多美妝KOL的家，因為真的超～級實用，三層超大容量設計，不管是要擺放保養品、彩妝品還是各種整髮工具，通通都OK，附有滾輪的設計，可以自由推動，想放哪就放哪。

延伸閱讀：

過年掃除必看！收納達人傳授5招超受用「整理秘訣」，照著做找東西不用再崩潰

全球獨家「麥當勞大麥克薯條置物盒」只賣28天！開賣時間＋售價總整理

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】