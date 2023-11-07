MUJI必買彩妝Top 5　無印良品單色眼影膏、眉筆　CP值高全不過百

日本雜貨品牌Muji無印良品，品牌極簡風格加上優良品質深受消費者喜愛，甚至從食、衣、住、行都能一次滿足我們的日常所需。



無印良品的保養及美妝工具相信大家都不陌生，尤其是去角質洗面乳、敏感肌化妝水、攜帶睫毛夾等都是熱銷擔當。今天要帶大家認識5個無印良品「必買彩妝」，都是日本女孩的最愛！

無印良品必買彩妝Top 5（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1.膏狀眼影

日本超熱賣的膏狀單色眼彩，塗抹後會變成光滑的粉末狀，延展度非常優秀。成分中還添加了洋甘菊精華、荷荷芭籽油、乳油木果油、杏仁油、玻尿酸鈉等，可單色使用同時也可以與其他眼彩搭配使用。色選上提供橘棕、棕、粉紅米選項，一顆就能完成眼妝！

2. 木軸眉筆

木軸眉筆屬鉛筆型眉筆，筆芯軟硬度適中，非常好描繪眉型，自然的妝感對新手也相當友善。眉筆蘊含植物性滋潤成分洋甘菊精華、荷荷芭種子油、牛油樹油脂、杏仁油及保濕使用的玻尿酸鈉，讓你畫眉時不會卡，一筆到位！色號上有自然棕及深棕色，可依據所追求的妝感及髮色變化去選購！

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3. 睫毛膏

無印良品睫毛膏推出「防水型」及「溫水可卸型」兩種選項，除了具有防水抗汗效果，獨特刷頭可將睫毛從根部向上提昇，打造自然纖長且根根分明的睫毛。加上添加了保濕成分也不會對睫毛造成傷害，捲翹效果也很持久，尤其防水型是美妝控的化妝包必備！

4. 蜜粉

以微細粒子控制光感，讓肌膚呈現輕薄透亮的妝感，通透妝效宛如天生的好膚質。使用時以粉撲沾取，多餘粉末可於手心或衛生紙輕輕帶過，並輕柔推勻全臉。針對易脫妝的部位像是鼻翼、眼瞼等可加強按壓。蜜粉有大小兩款尺寸可選，色號上也提供自然與珠光自然的選項！

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5. 遮瑕筆

無印良品棒狀遮瑕筆具優秀的遮瑕效果，不論是雀斑、黑眼圈、黑斑、淚溝等都能完美遮蓋。其中所添加的保濕成分不會輕易掉妝，即使層層堆疊也不會卡粉或造成厚重妝感。色號上有標準膚色及呈現健康膚色的自然色號，可挑選最接近自己膚色的遮瑕筆顏色！

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