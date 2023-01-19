大掃除｜不用斷捨離的4招整理術　改收納動線更就手　雜物不礙眼

捨不得丟東西沒有錯！有些人就是念舊、家中人口眾多、生活空間狹小，看起來才會特別雜。照著日本收納家的4步驟：評估、整理、收納、維護，就可以慢慢把家裡整理得井井有條、找出生活的規律囉！



又快到過年了，妞編輯已經聽到不少人擔心即將而來的大掃除，但除了最近主流的「斷捨離」整理法，難道就沒有其他方式了嗎？有人就是念舊，認為家中有很多珍貴的紀念品、充滿回憶的信件、照片，捨不得也不想丟；或是家裡人口眾多、生活空間又小，根本沒辦法實施「斷捨離」。

如果你是以上這種人，不必掙扎或懊惱了！東西捨不得丟不是「錯」，只是代表每個人對物品的珍惜程度、生活方式不同而已，東西多也有東西多的整理方法。日本收納顧問米田瑪麗娜就認為家裡的每件物品是塑造人格的重要關鍵；因此，她也特地為不喜歡丟東西的人們寫了一本《不丟東西的整理術》，教大家如何以「不丟掉珍貴物品」為前提，進行收納。

不丟東西整理術4步驟，趕快動身收拾吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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通常，家裡雜物多的人常會有幾種情況，導致家裡一團亂、自己也毫無頭緒該從何整理起：

1. 不將物品分區、沒有物歸原位：

東西散落在各處、順手亂放，不同功能的東西都擠在一起，沒有系統的儲物方式讓整理難度增加，加上用東西的時候常找不到，只好再重新買，然後就會越買越多。惡性循環讓人更懶得整理家裡。

2. 沒有考慮到動線：常常在瞎忙走來走去拿東西：

想打掃廁所卻要到陽台拿打掃工具、想喝水要先走到廚房拿杯子、再回客廳倒水、在客廳想吃零食但食物通通擺廚房。原本想在家休息卻沒想到更累，浪費時間也讓生活超級不方便。

3. 以為收納就是用收納箱，把東西通通藏起來：

家裡東西多的人以為收納就是要靠箱子，把東西通藏起來，眼不見為淨最好。但不懂得整理、取捨的話，那些收納箱很容易就塵封數年，久到你都忘記裡面有什麼……

若是想在過年期間讓家裡煥然一新，又捨不得丟東西，可以按照米田瑪麗娜的《不丟東西整理術》，用4個步驟打造井井有條地居家空間。

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《不丟東西的整理術》

Step1. 評估

在第一步驟，米田瑪麗娜建議大家先將家中的實景拍照拍下來，用客觀角度分析家中哪個區域最雜亂、最礙眼，然後將物品通通放進紙箱或紙袋中，以此評估大概需要花多久整理，待第二步驟的時候再進行分析哪些物品要留、要丟。

但如果你是家裡物品散亂、到處亂放的人，米田瑪麗娜也有提到「不以場所，而以礙眼度與使用率決定整理順序」：礙眼度高使用率低>礙眼度高使用率高>礙眼率低使用率低>礙眼率低使用率高。例如覺得家中的書桌很雜亂，那比起每天出門都會使用到的衣櫃，就應該先整理書桌、再整理衣櫃。不常進出的陽台跟每天洗澡的浴室，也是先整理陽台的雜物，再整理廁所的瓶瓶罐罐。

Step2. 整理

到了整理階段，大家就可以依照「使用頻率」、「紀念程度」、「喜愛程度」決定物品的去留。在標籤上備註物品的使用率、愛護程度、紀念意義，並為它分類。如果無法判斷這件物品的去留也沒關係，等一下步再做收納，為珍貴、卻不常用的東西找個安放的家。

在整理過程，如果發現有出現大量相同的物品：很多罐清潔劑、很多個相同的文具……就可以發現問題是什麼：是沒有給他們一個固定的家，讓你常常找不到？還是有囤積習慣？而囤積是為了使用還是收藏、還是囤個安全感？為了不要囤更多東西，就要找個顯眼處擺放，以提醒自己：「在用完前不要再買了！」

到了這階段，米田瑪麗娜建議大家不要急著想一次整理完，避免彈性疲勞、喪失衝勁，但務必要把「整理」放在心上，規劃進度、設定截止日！

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Step3. 收納

米田瑪麗娜提醒：「收納要從使用率高的物品開始處理，放在你方便取用的黃金活動區域。」而這些方便取用區一定要維持極簡收納，千萬不可以順手就將東西堆疊上去、或是披掛在上面，這樣視覺上看起來不僅凌亂、等真的要找需要的東西時，也會被這些雜物遮擋到視線。但如果你的方便使用區域已經被使用頻率高的物品給塞滿，這時候才要考慮增添置物籃或掛鉤，增加黃金區域的收納量。

而那些不常使用的物品，則可以放在儲藏區。但也必須在外箱備註內容物，這些不常使用的物品也盡量不要一直更換儲藏的位置，免得要找的時候又找不到！

Step4. 維護

最後的最後，就是要好好維護好不容易整理出來的空間。米田瑪麗娜建議每星期花30分鐘檢視、清點並循環盤點，看看物品是不是都有物歸原位、這禮拜是不是又多買了重複的東西。另外，放在儲藏區的東西也要每半年檢視、保養，順便重新考慮物品的去留。

如果好不容易整理出來的環境，沒隔幾個禮拜又一團亂，也比較方便從中檢視自己的生活習慣，並整理出一個適合自己習性的居家環境。

不曉得以上的整理方法對大家來說，實不實用呢？確實，妞編輯自己也是很愛收藏回憶的人，但不妥善收藏的下場就是信件、紀念禮物堆得到處都是，反而喪失想好好珍藏的目的。大家趕快找個時間，動身收拾吧！

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