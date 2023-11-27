Black Friday優惠︱轉季必備護膚推薦$70起：潔面/眼霜/精華/面膜

黑色星期五/Black Friday網購優惠2023︱又到了全年最瘋狂大血拼的Black Friday，大家記得把握時機掃貨，實行清空購買車！01 mall推出Black Friday限時優惠，由11月24日至27日，多款美妝、護膚、保健品低至26折起，買滿HK$500更贈*高達HK$50^購物金！《01女生》為大家精選介紹以下轉季必備基礎保養好物，見到心水產品就要立即搶購盡情買！



9大Black Friday必買保養好物推薦

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必買保養好物推薦︱1.KAO花王Curel 豐盈泡沫潔面乳

潔面是保養重要的第一步，所以做好清潔，後續肌膚問題就可以相對地減少。Curél 豐盈泡沬潔面乳蘊含溫和潔淨成分，不會對肌膚造成負擔，且採用升級配方，瞬間形成的豐盈泡沫更持久、更豐盈，潔面時無需過度搓揉，減少引起肌膚敏感！

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必買保養好物推薦︱2.Estee Lauder Advanced Night Repair 【第五代】升級再生基因修護賦活眼霜

想打造年輕、活力充沛的雙眼，你不能沒有它！獨具基因排毒淨化協調技術 (ChronoluxCB™ Technology) ，有助促進肌膚的自我修復力，有效修復睡眠不足、紫外線、環境污染，甚至藍光造成的顯著肌膚問題，如:眼紋、浮腫、缺水等。

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必買保養好物推薦︱3.SHISEIDO 資生堂深層滋養抗皺眼霜

貴為抗皺能手的SHISEIDO 深層滋養抗皺眼霜，Reneura Technology+™成分加持，注入提升活力的明日葉複合物及紅棗精華，加速肌膚自我修復及對護膚品的吸收能力，使眼周細緻幼滑、富有光澤。

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必買保養好物推薦︱4.SK-II PITERA™ 護膚精華神仙水 330ml

SK-II的皇牌產品，蘊含超過90%的經典成分Pitera™，能促進肌膚新陳代謝，幫助調節肌膚更新週期，有助減淡細紋及緊緻亮膚，重拾晶瑩剔透的年輕肌膚。

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必買保養好物推薦︱5.IPSA流金水生肌水源素 200ml

不少女生用過後都激讚，IPSA流金水生肌水源素將1000兆超微細補濕分子導入至肌底， 瞬間滲透，觸發肌膚自我造水，然後鎖緊水份，三重保濕確保肌膚持久水潤，有助其他護膚產品的吸收，令毛孔變得更細緻，控油抗痘及平滑肌膚。

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必買保養好物推薦︱6.Clarins 賦活雙精華(輕盈版) 50ml

把握夜間修護時機，必須入手Clarins 賦活雙精華，一覺醒來時煥發柔滑透亮的肌膚。完美揉合21種高效修護植物萃取，配合超級抗氧成分薑黃，極致發揮5大細胞修護功效：再生、滋養、保濕、活氧及防禦，重拾肌膚光澤，膚色更均勻透亮，顯著收細毛孔。

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必買保養好物推薦︱7.Cle de Peau基礎保養精華乳液組 3件裝

一次過入手Cle de Peau重牌精華，滿足你的願望。鉑鑽凝亮柔膚水有「抗初老精華水」的美譽，持效滋養潤澤肌底，提升自我吸收力、修護力及抗禦力，改善粗糙和乾燥。鉑鑽日間防曬活膚乳液SPF25 PA+++ ，日間補濕抗氧兼防禦紫外線，打造柔滑緊緻膚質，同時讓底妝持久貼服。鉑鑽夜間修護乳液，針對改善肌膚黯沉、黑色素沉澱等肌膚初老跡象，同時保濕強韌，打造零瑕細緻的肌膚。

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必買保養好物推薦︱8.SK-II 護膚面膜 (前男友面膜)

需要急救肌膚人士，必須入手 !SK-II 前男友面膜可快速使肌膚呈現柔白效果，改善膚質呈現均勻漂亮的透明感，並有效防止日曬所引起之皺紋、暗沉、斑點之產生，柔軟肌膚保持肌膚潤澤及健康。

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