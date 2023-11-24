Black Friday優惠︱小資女必買$150內保健品推薦：益生菌/維生素

黑色星期五/Black Friday網購優惠︱終於到了一年一度的黑色星期五最強優惠！辛苦工作一整年，是時候好好慰勞自己，入手心水的保健品，由內而外地變得健康美麗。01 mall亦推出Black Friday限時優惠，由11月24日至27日，多款美妝、護膚、保健品低至26折起，買滿HK$500更贈*高達HK$50^購物金！《01女生》為大家精選介紹以下好用、高CP值的保健及護膚好物，HK$150內就有交易，小資女們都可以無負擔保養！



Black Friday 8大必買保健品推薦

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保健品推薦︱1.Morishita 森下仁丹天然益生菌 25億(20袋)

益生菌容易被胃酸殺死，超過99%都無法抵達腸道，所以每天補充「活」菌才是關鍵。Morishita 森下仁丹天然益生菌可優化腸道益菌生態，加強潤腸效能，發揮軟化宿便作用，維持排便規律。同時，促進消化系統機能、改善口臭、增強免疫力及提升皮膚質素。適合經常便秘、腹瀉及肚脹人仕使用。

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保健品推薦︱2.FANCL 深層美肌膠原蛋白丸 (180粒) 30日

想回復年輕肌的你，一定不能錯過FANCL 深層美肌膠原蛋白丸! 當中含有FANCL獨有成分的HTC魚膠原和抑制骨膠原分解的薔薇花苞精華，容易被身體吸收，有助提高骨膠原的生產能力，促進肌膚的更新及修復。進食後，讓肌膚的含水量有如處於年青狀態，回復柔滑飽滿年輕肌。

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保健品推薦︱3. FANCL 藍莓護眼精華素 PC防藍光款 (60粒) 30日

OL、打工仔平日經常用電話、電腦，容易令眼睛感到乾澀。FANCL 藍莓護眼精華素含花色素苷的藍莓提取物、維生素A、維生素B組及葉黃素，吸收豐富的護眼營養，有助改善眼睛疲勞，緩解眼睛疲勞，清晰聚焦。特別適合長時間使用電子產品、容易覺得眼睛疲倦的人食用。

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保健品推薦︱4.樂敦V5 護眼丸強目素 30粒/30日

適當使用眼藥水保養眼睛之外，都需要及時攝取眼睛所需要的各種營養元素。每日1粒樂敦V5 護眼丸強目素，可重點補充葉黃素等明眼營養成分，保護視網膜，維持清晰視野。

樂敦V5 護眼丸強目素 30粒/30日(原價:HK$300) HK$108低至36折!立即搶購

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保健品推薦︱5.BLACKMORES 山桑子護眼藍莓素 30粒

選用高品質天然北歐野生山桑子精華，花青素含量高達標準化36.9%，有效維持眼部微血管健康，改善眼睛疲勞乾澀。同時，保持視力敏銳清晰，更可改善夜視能力。

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保健品推薦︱6.賢者之食卓膳食纖維 (阻澱粉、隔油份) 30包

每餐一包伴隨正餐食用，可延緩腸道中澱粉的吸收，阻截脂肪，餐後將未及吸收的脂肪排出體外，有助穩定餐後血糖值升幅。無色無味，方便溶解於任何餐湯、飲料，方便攜帶外出用餐，令膳食變得更健康。

賢者之食卓膳食纖維 (阻澱粉、隔油份) 30包(原價:HK$235) HK$95低至4折!立即搶購

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保健品推薦︱7.FANCL 30代女士綜合營養維生素 30袋 (1袋7粒)

為辛苦奔波於職場的30歲女性，量身打造的綜合營養維生素。只需1包，就可全面補充所需營養維他命。當中含有HTC膠原蛋白、鐵、DHA、乳酸菌、鈣、鎂、鋅、Q10、維生素B、C、E及胡蘿蔔素。有助於頭腦思路清晰、明目，緩解整日對著電腦和手機的眼部疲勞。

FANCL 30代女士綜合營養維生素 30袋 (1袋7粒)(原價:HK$286) HK$139低至49折!立即搶購

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保健品推薦︱8. FANCL 無添加亮白營養素美白丸 180粒

內含橄欖葉精華、酶改性橙皮苷(維他命P的一種)等美白營養，能較快被身體吸收，助阻截色斑形成，修護受紫外光影響的肌膚，提升美白效果。如果配上每日外塗防曬保護，就可令美白效果更明顯。

FANCL 無添加亮白營養素美白丸 180粒(原價:HK$330) HK$115低至35折!立即搶購

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*以單一訂單純金額計算，「01積分」則不被計算在內。

^購物金會於活動完結後 ，7個工作天內發放至會員帳戶當中。