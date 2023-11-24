Black Friday優惠｜OL女生必買保健產品推薦：美白/抗老/緊緻抗皺

【黑色星期五優惠/Black Friday2023】接近年末時分，除了要準備聖誕佳節禮物外，當然不少得要寵愛自己。平日辛勞工作、壓力甚大，為了挽救攰態，美妝護膚產品絕對是看家之物。想要裏裏外外都散發精神，改善疲態，就需要借助保健產品！保健產品用途多多，由美白、擊走疲態、改善下垂到抗老都有，可謂由根本著手凍齡！



適逢01mall推出黑色星期五（Black Friday）限時折扣優惠，由11月24日起至11月27日，多款產品低至26折，買滿HK$500更贈高達HK$50購物金！想要寵愛自己的話，不要錯過以下 《01女生》精選的美容保健產品推介！

01mall推出黑色星期五（Black Friday）限時折扣優惠！（01mall）

黑色星期五必買推薦：1. FANCL深層美肌膠原蛋白丸 (180粒)

優惠價HK$78： 立即搶購

常言道20歲左右是皮膚狀態的巔峰，而25歲以後皮膚則會加速老化，皮膚細胞更新速度變慢、膠原蛋白流失速度加快。想對抗皮膚老化，就要適當補充日漸流失的膠原蛋白，令皮膚回復水潤飽滿。這款以FANCL獨有成分的「HTC魚膠原」與抑制骨膠原分解的「薔薇花苞精華」，易吸收又能鎖住骨膠原！

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黑色星期五必買推薦：2. 正官庄高麗蔘口服液 野櫻莓汁 禮盒裝 50ml x 30包

優惠價HK$275：立即搶購！

年齡增長後養生亦成為一大重要任務，而口服液正正可以滿足快速、養生的兩大需求，一開隨時隨地即可補充所需。而這款野櫻莓口服液除了可以有效舒緩眼睛疲勞，更可以幫助促進新陳代謝、抗氧化，起到排毒、美顏纖體的功用，十分合適OL女生！

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黑色星期五必買推薦：3. FANCL 膠原蛋白美肌飲料 50ml X 10瓶

優惠價HK$160：立即搶購！

若是不喜愛吞服藥丸的女生，可以考慮入手易入口、口感微甜的美肌飲料，輕巧易攜，就算上班路途攝取亦不會過份影響手袋重量！這款FANCL 膠原蛋白美肌飲料，每支含有3000mg的三肽膠原蛋白，分子細、高效快速吸收，更獲得日本專利認證其「促進膠原蛋白合成」功效！而且成份當中含有玫瑰花蕾提取物及維他命C，緊致同時美白，助你偷偷回復年輕！

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黑色星期五必買推薦：4. FANCL 30代女士綜合營養維生素 30袋

優惠價HK$139：立即搶購！

工作繁重經常捱夜、加班？你需要的並不單單是美容保健，更是全面補充所需營養維他命，讓你身體由內到外健康與美麗同行。這款綜合營養維生素，一袋滿足一日所需，包含HTC膠原蛋白、鐵、DHA等，提供精力同時舒緩日常疲勞，不過稍作注意的是，補充不要過多，服用後就要避免與其他複合保健品混用。

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黑色星期五必買推薦：5. Royal Medic 御藥堂 NMN 人參逆齡抗衰老配方 10粒

優惠價HK$168：立即搶購！

NMN作為近年大熱話題，由體內激活細胞，這款含有人參皂苷、白藜蘆醇成份的NMN，更能提升腦部及腎臟組織中的NMN水平分別高達4.1倍及4.5倍、心臟及肌肉組織中的NAD+水平分別高達1.6倍及1.7倍，能夠高效改善皮膚及身體問題，促進頭髮生長！

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黑色星期五必買推薦：6. 日本白兔牌HYTHIOL C PLUS +2 美白丸 180粒

優惠價HK$172：立即搶購！

常言道，一白遮三醜，美白絕對是每個女生的必修課題。想一次擊退皮膚暗黃與色班，這款大熱的白兔牌美白丸就能助你一臂。當中含有HYTHIOL-C PLUS 及維生素C，幫助抑制黑色素的生成及使黑色素可見地變淺！

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黑色星期五必買推薦：7. BLACKMORES - INSOLAR 煙酰胺煥白精華片 60粒

優惠價HK$82：立即搶購！

若果擔心美白丸過於高效，不妨用上較溫和的煙酰胺精華片吧。煙酰胺性質溫和、易被肌膚吸收，連敏感及暗瘡肌亦可使用，它能夠幫助美白同時抗皺，有助抗糖化、防止色斑及暗沉。

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黑色星期五必買推薦：8. Future Salad 綠「昔」代餐

優惠價HK$318.4：立即搶購！

都市人工作繁忙、容易食無定時，經常性捱餓、節食更會影響身體循環，一回復正常飲食更會容易變胖。若果無暇用膳，又想保護健康，方便、熱量低的代餐就合適不過，能夠提供營養同時具飽足感，健康安全地管理體重！

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優惠以單一訂單純金額計算，「01積分」則不被計算在內。

購物金會於活動完結後 ，7個工作天內發放至會員帳戶當中。