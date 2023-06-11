記者實試5款保健食品：維他命、膠原蛋白 這款服食兩週有明顯效用

記者實試5款保健食品推薦！保健食品怎麼吃？近年健康議題備受關注，不少人就算沒有服食保健食品的習慣，前段時間當疫情嚴重時都總會服上些，例如可以提升免疫力、令病情減輕的維他命C，腸胃保健的益生菌等，相信大家都並不陌生。



保健食品品牌眾多，網上推薦亦令人眼花撩亂，今次記者就將5大親測有效的保健食品公開，分享用後感，其中一款更是服食兩週已有明顯效用，希望能夠幫到你入手合適保健食品！

記者實試5款保健食品 (李樂瑤 攝)

保健食品分享： 1. DHC 維他命B雜

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保健食品分享： 1. DHC 維他命B雜 (李樂瑤 攝)

維他命B對於女生來說好處多多，不論是月經期前後、減重女生或是經常捱夜的女生，維他命B都可以幫到你，因為維他命B可以有助加快身體代謝，穩定神經、有助健腦及消除疲勞。筆者接觸維他命B雜已經數年的時間，最主要是想減低疲勞感，服食前後對比最大分別是：需要的睡眠時間會有落差，服食後睡眠大約7小時左右，身體已經會自動準備起床，睡覺質素亦變得較好。而且維他命B雜並不需要每天固定時間服食，亦不會產生依賴性。

DHC維他命B雜細小易吞服 (李樂瑤 攝)

對於有人擔心服食維他命B雜後尿液變得比較黃，是否有副作用的考慮。其實大家不用過於擔心，因為B雜中的維生素B2，含有大量的核黃酸，排出體外溶於水後就會呈現螢光黃色。

保健食品分享： 2. 維他命C

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保健食品分享： 2. 維他命C (李樂瑤 攝)

曾經有新聞報導維他命C被搶購一空的消息，疫情時大家總會用上維他命C作「看家法寶」，相信維他命C的功用大家都相當了解。對於市面上的粉劑、沖劑、片裝維他命C，筆者並無特別偏好，最近三個月從粉劑維他命C轉用片裝維他命C，只因為方便收藏於公司，當有些感冒徵兆就能喝上一杯。市面上的維他命C其實大多都大同小異，只是味道、維他命C含量以及甜度任君選擇罷了。

對於市面上的粉劑、沖劑、片裝維他命C，筆者並無特別偏好 (李樂瑤 攝)

大家要注意的是，維他命C每日建議攝取量男女皆不超過2,000mg，攝取過多維他命C可能會導致噁心、嘔吐、心灼熱、胃部痙攣或頭痛等副作用；而且維他命C不建議作為長期食用之用，也可能導致較嚴重的副作用，包含腎結石及嚴重腹瀉等。

保健食品分享： 3. California Gold Nutrition 膠原蛋白

購買方法：iHerb（HK$128）

保健食品分享： 3. California Gold Nutrition 膠原蛋白 (李樂瑤 攝)

女生的終生任務將外觀每一細節都照顧好，除了體重管理，皮膚管理亦十分重要。而隨著年齡增長，皮膚的膠原蛋白亦會加快流失，特別從25歲開始膠原蛋白亦會以每年1%速度流失，皮膚缺陷亦隨之增加，例如蘋果肌不再飽滿、五官不再緊緻、細紋、法令紋亦相繼出現。

筆者發現膠原蛋白晚上時段服食更有感覺 (李樂瑤 攝)

若果想對抗初老，除了上美容院、轉用抗老緊緻護膚品外，補充膠原蛋白亦會是一個相當實惠的方法，這款 California Gold Nutrition CollagenUP以水解魚膠原蛋白肽、透明質酸及維生素 C組成，較容易被身體吸收。筆者嘗試過早上以及晚上服食，發現晚上時段服食更有感覺，服食兩週已有明顯效用，肌膚較有光澤感、指甲亦堅固了許多、額頭的位置亦比較漲起。建議大家要持之以恆地服食，膠原蛋白需要持續服食2到3個月才有最佳作用，空腹或睡前1、2小時服用效果更佳！

保健食品分享： 4. 深海魚油

保健食品分享： 4. 深海魚油 (李樂瑤 攝)

對魚油的印象停留了小時候父母逼吃每天一匙的魚油，油淰淰配上略甜的口感，並無太大好感，直到近期看到一篇文章，台灣的馬尚榮醫師表示，魚油是不飽和脂肪酸，可幫助肌肉合成，也有助減重，更指同時服食魚油與維他命B會具有輔助減重的效果。筆者決定本著一試的心，服食兩、三個月，配以適當運動習慣，的確感覺到自己的進食胃口漸漸收細，做完重訓後的四肢疲勞、肌肉痠痛感會下降些，不過就暫時未見下磅的數據佐證。

筆者發現服食魚油後，做完重訓後的四肢疲勞、肌肉痠痛感會下降些 (李樂瑤 攝)

魚油當中含有豐富Omega-3，Omega-3無法由人體自我製造而成，Omega-3對人體有眾多好處：例如心臟、心血管、腦部及骨骼等。不過大家記緊購買濃度高於84%以上的魚油，才有更佳效果，因為台灣及歐美方面已將含有 80% 以上的 Omega-3 (EPA/DHA) 高濃度魚油列為建議用藥，這樣的濃度才是好的魚油。

保健食品分享： 5. Lacto-Fit 升級版纖體瘦身益生菌

保健食品分享： 5. Lacto-Fit 升級版纖體瘦身益生菌 (李樂瑤 攝)

網絡上風評十足的Lacto-Fit，是在韓國銷售第一的存在，不論電視廣告、網絡上都可以看到它的存在，這款第二代升級版更加入藤黃果提取物，讓女生維持腸道健康同時加強瘦身效果。筆者服食這款Lacto-Fit 約三個撕月左右，調理腸胃健康不錯，每天都可以有便意並不會有絞痛感。最為喜愛它輕巧包裝，隨時隨地只需撕開開口就可以口服，更不用配水服食，微甜果口感、入口輕鬆。

輕巧包裝，隨時隨地只需撕開開口就可以口服，更不用配水服食，微甜果口感、入口輕鬆(李樂瑤 攝)

益生菌除了可以促進新陳代謝、令腸道健康外，女生多攝取益生菌亦可以加強及改善私密處的免疫力，減少下體痕癢、不適的情況。

**以上用後感並不代表專業醫學，若有任何疑慮請諮詢醫生、營養師**