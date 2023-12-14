聖誕前急救護膚提案：低至36折！HR眼霜袪黑眼圈、GUERLAIN抗衰老

【聖誕節｜護膚】要在聖誕派對上成為明艷照人的那一位，不僅妝容要好看，做好護膚保養也很重要，這樣才能將暗淡無神的肌膚徹底解決！這次《01女生》集合了多款急救護膚產品，包括：LA PRAIRIE、POLA、GUERLAIN等品牌的人氣護膚品，而且不少產品現時還有限時優惠﹐入手不心痛，讓大家在派對前回復至最佳狀態！



聖誕禮物推薦2023｜實用高質派對交換禮物：$90起情侶/朋友都適用

聖誕急救護膚產品推薦1. LA PRAIRIE - 肌源緊緻修護精華眼霜 20ml

特價以7折購買 ►$2,288（原價$3,268）

眼睛狀態是最容易透露年齡，所以眼部護理要做好！LA PRAIRIE的肌源緊緻修護精華眼霜，添加了3.6% 的TCR3-Plus®，對於眼紋、唇紋、抬頭紋等細紋，淡紋效果明顯，還可緊緻眼瞼及消水腫。此外對脂肪型眼袋、黑眼圈亦有改善作用，質地絲滑易吸收，且不易長脂肪粒，可放心使用。

聖誕急救護膚產品推薦1. LA PRAIRIE - 肌源緊緻修護精華眼霜 20ml（01mall）

聖誕急救護膚產品推薦2. POLA - B.A 豐盈洗面膏 100g

特價以48折購買 ►$465（原價$968）

POLA 的B.A 豐盈洗面膏，蘊含水解聚合物以及鎖水聚合物替肌膚在清潔的同時鎖緊水份，而以以「超微粒子配方」打造的綿密豐盈泡沫，可淨化污垢深層淨化毛孔的油脂和汗水，軟化表皮去除死細胞，暢通毛孔有助吸收後續使用的護膚品，使護膚保養事半功倍！

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聖誕急救護膚產品推薦3. GUERLAIN - ABEILLE ROYALE 殿級蜂皇精華爽膚水 150ml

特價以58折購買 ►$358（原價$610）

GUERLAIN 所推出的ABEILLE ROYALE 殿級蜂皇精華爽膚水，運用新一代微囊導入技術，令精華爽膚水蜂皇漿含量濃郁25倍，有助肌膚抵禦各種壓力和污染，讓肌膚更水潤飽滿！精華爽膚水配方蘊含98%天然來源成分，具備卓越修護功效，日復日使用可增強肌膚抗禦力，對抗壓力和污染造成的傷害，有效抗老去皺，回復年輕美肌。

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聖誕急救護膚產品推薦4. Helena Rubinstein - 新版植物幹細胞再生眼霜 15ml

特價以52折購買 ►$495（原價$943）

眼部最讓人苦惱的問題，定必是黑眼圈及眼部浮腫，Helena Rubinstein 的植物幹細胞再生眼霜，就有效解決這兩個惱人問題！同時眼霜採用雙效煥亮眼周科技，能撫平細紋，激活肌膚細胞，高效抗氧修復，同時修護眼周肌膚重煥緊緻彈性。

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聖誕急救護膚產品推薦5. Clé de Peau Beauté - 鉑鑽基礎護理精華乳霜套裝

特價以36折購買 ►$1,458（原價$3,988）

適逢冬季，想為肌膚為上保濕力更強的產品，Clé de Peau Beauté 的鉑鑽基礎護理精華乳霜套裝，一套就包括了鉑鑽凝亮柔膚水、鉑鑽日間防曬活膚乳霜以及鉑鑽夜間修護乳霜，都是能為肌膚持續製造水分及鎖水，有效締造柔滑、緊緻彈嫩的美肌，而且都是品牌長期受歡迎的產品。

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聖誕急救護膚產品推薦6. LA MER - 全新昇華版肌底修護液 150ml

特價以51折購買 ►$688（原價$1,330）

LA MER的全新昇華版肌底修護液，新一代配方為肌膚帶來全新精華級修護力量及顯著賦活年輕的效能，糅合了Miracle Broth™活膚精華，經研究證實能幫助提升肌膚含氧量，為更生程序製造所需能量。肌底修護液在塗抹瞬間即被肌膚迅速吸收及滲透，帶來持續一整天的水潤，且有效淡褪細紋及皺紋，使肌膚倍感緊緻，重回年輕有光采。

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聖誕急救護膚產品推薦7.Albion - 爽膚精萃液健康水 330ml

特價以42折購買 ►$423（原價$998）

Albion 的爽膚精萃液健康水，添加北之薏仁的高濃度精華，能精確抓住肌膚發出的警訊，將肌膚調理回健康狀態。爽膚精萃液健康水具6大效能，包括調理肌膚油水平衡、肌膚水潤彈力、舒緩鎮定不穩定的肌膚、使肌底煥發透明感光澤、改善肌膚紋理以及撫平肌膚粗糙，可說是一瓶多效！