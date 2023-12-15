聖誕禮物2023｜$500內閏蜜聖誕禮物提案：LA MER唇霜、SABON套裝

聖誕禮物/聖誕節優惠2023｜聖誕將至，除了買禮物獎勵自己之外，當然要寵愛閏蜜，貼心地為她們準備驚喜！01 mall推出聖誕限定優惠，美妝護膚、個人護理、家品家電等低至2折，購物滿HK$3,888更有高達HK$200超市現金券回贈！《01女生》為大家精選推介$500內的聖誕禮物提案，當中包括防曬、唇霜、爽膚水等，低至35折即可入手，大家不要錯過！



閏蜜聖誕禮物提案推介｜1.Clé de Peau 全效修護細胞面部防曬乳霜

潤養防曬修護一步到位，蘊含亮肌複合物EX，高效保濕並阻隔 UVA/UVB，使肌膚免收紫外線侵害。質地清爽透薄，讓毛孔時刻保持呼吸，使用感舒適之餘，亦令肌膚保持年輕光澤好狀態。

原價HK$1318 ► 限時優惠價HK$458 低至35折 ! 立即搶購

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閏蜜聖誕禮物提案推介｜2.LA MER 修護唇霜

Miracle Broth™ 活膚精華令細胞再生，發揮鎮靜、修復和滋潤功效，瞬間舒緩乾燥，同時強化唇部肌膚的天然保濕屏障，預防進一步的環境侵害，締造彈滑飽滿櫻唇。

原價HK$595► 限時優惠價HK$298 低至5折 ! 立即搶購

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閏蜜聖誕禮物提案推介｜3.GUERLAIN ABEILLE ROYALE 殿級蜂皇精華爽膚水

殿級蜂皇精華爽膚水蘊含98%天然來源成分，並以微囊導入技術密封蜂皇漿，令精華爽膚水蜂皇漿含量濃郁25倍，有助肌膚抵禦各種壓力和污染，回復平滑水潤、飽滿亮澤，重煥新肌。

原價HK$610► 限時優惠價HK$358 低至59折 ! 立即搶購

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閏蜜聖誕禮物提案推介｜4. POLA B.A 豐盈洗面膏

以「超微粒子配方」打造綿密豐盈泡沫，軟化表皮深層淨化毛孔的油脂和汗水，暢通毛孔有助吸收後續護膚品。

原價HK$968► 限時優惠價HK$465 低至48折 ! 立即搶購

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閏蜜聖誕禮物提案推介｜5. ANNA SUI 最新迷你香水套裝

ANNA SUI香水一直都是不少女生的最愛，想一次過試5種香水，必須入手最新迷你香水套裝。當中包括童話獨角獸淡香水、綺幻星夜淡香水、許願精靈淡香水、迷你果漾聖代淡香水及迷你果漾聖代淡香水。

限時優惠價HK$250 立即搶購

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閏蜜聖誕禮物提案推介｜6.SABON身體護理套裝

套裝內有SABON 沐浴油及身體磨砂兩大品牌人氣產品，沐浴油設有玫瑰花茶、芒果奇異果及茉莉花味道可選，同時提供清潔和滋養作用，令肌膚柔嫩光滑。而身體磨砂設有廣藿香薰衣草香草、薑橙、淡雅橙花、玫瑰花茶及薰衣草蘋果可選。結合純天然以色列死海鹽和巴西亞馬遜熱雨林的優良精油，能溫和有效地去除肌膚老化角質，讓肌膚回復生機，保持柔軟亮澤。

原價HK$820► 限時優惠價HK$418 立即搶購

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閏蜜聖誕禮物提案推介｜7. jmella 摯愛系列香水護手霜 5件套裝

一盒有齊5款香水護手霜，當中包括散發著清爽的柑橘香調的「盛開牡丹」、東方花香調的「蛇蠍美人」、充滿酸橙香和羅勒香氣的「柑橘羅勒」、帶有白麝香香味的「法國皇后」及果香花香濃郁的「香檳玫瑰」。

限時優惠價HK$68 立即搶購

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閏蜜聖誕禮物提案推介｜8. THANN 天然芳香沐浴啫喱 (香木 / 東方)

THANN 天然香木芳香沐浴啫喱，蘊含維他命A、B、C和E有助柔滑乾性和敏感的肌膚。使用後，有助紓緩壓力令人身心愉悅。而THANN 天然東方芳香沐浴啫喱，蘊含青檸葉精油、檸檬草精油等天然AHA，幫助去除每天由外界污染引起的有害自由基，促進血液循環及抗菌消毒，改善失眠問題，清潔同時亦能令肌膚柔軟。

限時優惠價HK$150 立即搶購