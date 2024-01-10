王家衛首劇繁花迎來結局！唐嫣演活女主甩惡評 4保養秘訣凍齡如初

【繁花/王家衛/唐嫣】相信每個電影迷都對「王家衛」有所情意結，王家衛式的愛情故事以動態影像結合歌曲，以朦朧的文藝感向你娓娓道來愛情，不論是《花樣年華》、《重慶森林》、《春光乍洩》，都代表著一套套經典。而近年王家衛亦走進電視劇，他首度執導的內地電視劇《繁花》昨日（1月9日）亦迎來結局，自12月開播之後人氣一直高企，據他所指這劇更是《花樣年華》、《2046》的第三部曲。



《繁花》可謂「慢工出細貨」，更說是王家衛精心準備的盛宴也不為過。《繁花》本為《上海文學》副主編金宇澄在2012年創作的長篇小說，小說得獎無數，王家衛在2014年買下創作版權，一直籌備至2020年正式開鏡，再耗時3年拍攝。劇中由唐嫣、胡歌、辛芷蕾等人擔當主演，而生動演出「汪小姐」一角的唐嫣，完全看不出40歲的痕跡，除了被網民大讚「凍齡女神」，更被指有下苦功深造，可謂轉型成功，擺脫昔日大獲負評的演技。

王家衛首部執導電視劇《繁花》迎來結局！（《繁花》劇照）

唐嫣凍齡保養秘訣：1. 瑜珈+健身操

唐嫣多年來都一直維持體重48kg左右，她曾在社交媒體上表示自己經常以健身操、瑜珈等運動保持身材，長期堅持不單可以鍛鍊耐力，亦能使身形愈加纖纖。另外運動後心情亦會變得愉快，可謂免費的凍齡藥！

唐嫣凍齡保養秘訣：1. 瑜珈+健身操（微博@唐嫣）

唐嫣凍齡保養秘訣：2. 水份吸收

皮膚護理當中，補濕可算是對於任何年齡、膚質都同樣重要的一環。被網民封為「平民補水皇后」的唐嫣，不單重視保濕，她更注重水分吸收以及保持毛孔暢通。為了能夠由內到外都有保濕功效，唐嫣會從體內做起，每天喝足8大杯水！而日常保養則會先用化妝水濕敷10分鐘，再塗清爽的保濕霜。晚間護理除了敷保濕面膜，亦會搭配蒸氣美容儀，以加強補水。若然開工需要長期帶妝時，她更會自攜保濕噴霧，以免皮膚乾燥。

唐嫣凍齡保養秘訣：2. 水份吸收（IG@tangyan1206）

保濕可以防止肌膚出現乾紋，特別要注意頸部也要保濕，我塗面霜、敷臉的時候也一定會照顧到頸部肌膚。 唐嫣

唐嫣凍齡保養秘訣：3. 自家面膜

想再加強保濕功效，不少人都會利用面膜及美容儀，而唐嫣更會製造自家面膜：幫助補水的小黃瓜面膜、抗氧化美白的紅酒面膜。小黃瓜面膜造法相當簡單，先把小黃瓜冰在冰箱，再切塊，敷在臉上半小時，特別能夠拯救囇後受損肌膚！而紅酒面膜中的紅酒多酚，能夠淡化斑點與降紅腫、發炎，在捱夜或通宵工作過後敷上一片紅酒面膜，皮膚馬上重拾光澤！

唐嫣凍齡保養秘訣：3. 自家面膜（IG@tangyan1206）

唐嫣凍齡保養秘訣：4. 水果食療

常言道「飯後一生果」，唐嫣則是每天都需要水果，鐘情水果的程度更比大家笑稱「水果公主」。而水果不僅可以內服，更可以外敷，幫助美膚嫩顏、促進腸道健康以及身體排毒等。