日本媽媽凍齡如20+少女！4逆齡方法：養出體脂14%身型、濃密長髮

凍齡、逆齡是許多女生夢寐以求，而同時擁有好身材，更是難上加難。日本就有一位39歲的媽媽丸山悠美，不僅身貌如20幾多歲少女般，身材也健康且纖瘦，完全看不出已有一個10歲的小朋友。丸山悠美也經常在社交平台Instagram上，分享生活照，讓不少網民都驚嘆她的好狀態，而她也不時分享她的保養法，都是健康又實用的方法。



日本媽媽凍齡如20+少女（IG@maruyumi）

日本媽媽凍齡如20+少女

日本凍齡媽媽丸山悠美，出生於1984年，現在已經是39歲了﹐已婚育有一名10歲女兒，但她依然保持如少女般的好膚質和身材。根據日媒報導，丸山悠美自19歲起便開始擔任模特兒，其後因興趣投身入美容行業，此外還經常分享自己的保養法。據她自己透露，擁有163cm身高的她，卻長年保持46Kg，以及14%體脂率，相當驚人，讓不少人對她身材及凍齡保養法感興趣。

凍齡方法1. 7點前完成晚餐（IG@maruyumi）

凍齡方法1. 7點前完成晚餐

飲食習慣與膚況、身材往往都是有直接關係，丸山悠美在飲食控制上相當嚴格，但她認為只要每日攝取足夠蛋白質就可以，不會強迫自己吃足三餐，她會是餓了就吃東西。但丸山悠美在進食時間上相當講究，她會在每天7點前吃完晚餐，因為假如太晚吃的話很難在睡前完成消化。

凍齡方法2. 勤做運動（IG@maruyumi）

凍齡方法2. 勤做運動

丸山悠美擁有健康苗條身形，從她穿著露腰上衣的照片中，還可以隱約看到腹肌線條，原來是她會長期保持運動。丸山悠美喜歡拳擊運動，每星期都會上一次拳擊課程，還會在去健身房運動，且她分享了一個小貼士，在運動後再做些伸展，可使身體線條更好看。

凍齡方法3. 充足睡眠、防曬及做好補濕（IG@maruyumi）

凍齡方法3. 充足睡眠、防曬及做好補濕

丸山悠美除了身型纖瘦且健康外，還擁有如少女般的外貌，無論是近鏡相還是淡妝相，她臉上幾乎看不到瑕疵。她分享要養出好膚質，最重要是有充足睡眠、勸擦防曬以及選擇補濕面膜，再加上她喜歡運動，讓她養出比做完美容療程後還要好的膚質。

凍齡方法4. 養出烏黑亮麗秀髮（IG@maruyumi）

凍齡方法4. 養出烏黑亮麗秀髮

濃密秀髮也是使丸山悠美看起來如年輕少女般的原因之一，她擁有一頭烏黑亮麗的長髮，讓不少女生羨慕。丸山悠美分享過她的護髮方法，在洗髮時水溫不宜太高，洗頭水也不要選擇清潔力過強的。此外，在洗髮後也不要用毛巾用力搓髮，使用風筒吹髮前，可以先用一點護髮油再吹乾，這樣對頭髮也會更健康。