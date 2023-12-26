抗衰老｜居家懶人可做 5大凍齡按摩動作：擺脫手腳冰冷/失眠/經痛

相信不少女生都有手腳冰冷、經痛等問題，加上寒冬來臨，天氣下降，令皮膚、頭髮乾燥的情況加劇，想急救護理的話當然可以利用醫美、護膚等方法，但長遠而言，其實婦科問題、皮膚老化、皮膚下垂等問題都是反映出體機能日漸老化，身體代謝變慢的表徵！想擺脫這些問題，則要好好滋養、保養。



導致身體代謝變慢的原因有許多，例如工作繁忙、飲食不衡、食無定時、「報復性捱夜」等，而這些原因都會導致腎陽失調，黃帝內經道「腎為先天之本，生命之門」如果腎陽虛衰、腎陽失調，就會令人體功能下降。若要留住青春、最佳的狀態，單靠外敷外用保養品之外，更要內在同時保養，可以利用食療、保健食品、湯水等，適當的按摩運動亦可以幫助凍齡抗老！以下有網民「是純仔吖」所分享的5個簡單按摩動作，特別能夠幫助女生改善血氣循環，以改變月經不調、經痛等問題！

抗衰老按摩動作：1. 揉腹

這個動作特別適合早上空腹時做，順時針按揉30次。根據中醫角度，腹部為大部分內臟的存放位置，經脈於此運行，「臍通五臟，真氣往來之門也，故曰神闕。」而腹部有7大穴位：神闕穴、水分穴、氣海穴、關元穴、中脘穴、天樞穴、大巨穴，經常按摩腹部穴位有助促進身體健康、氣血循環，改善浮腫。

抗衰老按摩動作：1. 揉腹（RED＠是純仔吖）

抗衰老按摩動作：2. 拍打八虛

「八虛」指手肘，腋下，鼠蹊部和委中，作為中醫對於8個部位的統稱術語。而當我們的臟腑有炎症，則會在八虛的位置聚集大量的邪氣，此時只要把對應臟腑的八虛位置，拍打過後，痛症不適就可以得到緩解。根據黃帝內經，「治肝先實脾」我們可以先從拍打腋下開始，然後拍打鼠蹊部，再拍打膝蓋後方的委中，最後拍打手肘。

抗衰老按摩動作：2. 拍打八虛(穴道經絡引導)

抗衰老按摩動作：3. 跪坐

不少OL女生都缺乏運動，加上坐姿不良好，容易造就腰酸背痛。而跪坐則可以改善痛症、刺激氣血，達到養生的效果。我們可以兩腿併靠，再跪在比較厚實的物件上，然後用膝蓋作支點，腳尖掂地；這樣就可以打通膝蓋上的犢鼻穴及刺激到小腿胃經，使血液更好的流通到人體第一要穴的足三里中。

抗衰老按摩動作：3. 跪坐（gettyimages）

抗衰老按摩動作：4. 揉搓手心

手掌上掌握不少穴位：有合谷穴、少商穴、魚際穴等，而不時揉搓手心，能夠摩擦這些穴位，不單可以強身健體、調節臟腑，更能起到美容抗老功效！

抗衰老按摩動作：4. 揉搓手心（RED＠是純仔吖）

抗衰老按摩動作：5. 還陽臥

除了要行氣活血外，大家亦可以利用還陽臥，以助拉緊肝經、腎經，起到鍛煉肝經和腎經的功效。首先自然平躺，然後放鬆髖關節，將雙腳腳心相對，盡量將腳後跟拉近會陰。然後將雙手平放於大腿根部附近，掌心向著腹部；達致延年益壽、補腎，調整腎陽虛衰。